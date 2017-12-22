Изменение содержания ожиданий | Изменение палитры ожиданий: отслеживаемость алмазов

05 декабря 2017

4 декабря 2017 г., Брюс Кливер (Bruce Cleaver)

(debeersgroup.com) – В мире непостоянных связей и доступных предметов роскоши алмазы должны представлять непреходящую ценность, которая основана на доверии. Доверии к тому, что алмаз поставлен из ответственного источника, доверии к его стоимости и доверии к тому, что он подлинный.

Но взгляды на то, что означает доверие, изменяются, и наше будущее как отрасли зависит от нашей способности понять эту перемену, принять ее и встретить вызовы, которые она представляет.

Сейчас больше, чем когда-либо, потребители ожидают информацию о своих предметах роскоши, о пути, который они прошли, их подлинности и о том, стали ли они силой во благо в этом мире. Коммерческие участники отрасли ожидают модернизации торговой среды, в которой товар можно купить, продать и отгрузить с бόльшим доверием и меньшими затратами. Ритейлеры ожидают получать инструменты и информацию, необходимые для отслеживания уникального пути движения алмаза. А кредиторы отрасли ожидают большей прозрачности от тех, кого они кредитуют.

Для того, чтобы расти как отрасль, это должны быть не просто ожидания, которые испытывают в отношении нас другие, а ожидания, которые мы испытываем в отношении себя сами. В действительности эти ожидания должны служить лишь отправной точкой для отрасли, в которой доверие является частью самого предложения товара.

И как раз в тот момент, когда эта изменяющаяся палитра ожиданий сходится в одной точке, чтобы сформировать наше будущее, появляется новая технология, которая может позволить алмазной отрасли ответить таким образом, который раньше невозможно было представить.

Поэтому мне так приятно рассказать вам о том, что сейчас мы инвестируем в новую платформу, которая предоставит единую, неизменяемую запись, отслеживающую индивидуальный путь алмаза по цепочке стоимости. Эта платформа отслеживания алмаза поддерживается технологией блокчейна, что позволяет иметь высокозащищенный электронный журнал, который создает защищенную от несанкционированного вмешательства и постоянную регистрацию взаимодействий – в данном случае речь идет о пути алмаза по цепочке стоимости.

В блокчейне каждое событие или сделка регистрируются в базе данных, поддерживаемой с помощью передовой технологии защиты информации. Эта цепочка поддерживает запись операций, имевших место, порядок, в котором они производились, с кем они производились в этом промежутке и что они в себя включали.

Но самое уникальное в этом проекте то, что система способна подтверждать операции в цепочке без необходимости раскрывать более широкому сообществу подробности, носящие закрытый характер. В результате этого участники могут быть уверены, что та или иная сделка проведена, но конфиденциальные данные остались между ними и их партнерами.

Когда блокчейн будет введен в действие, он будет работать как общая платформа, на которой можно построить ряд решений. Ее можно рассматривать как смартфон и ряд приложений - как только базовая блокчейновая технология будет установлена, участники в экосистеме смогут создавать приложения для разных применений, будь это торговая платформа, инструмент финансового обеспечения или решение, ориентированное на прямое взаимодействие с потребителями.

В качестве первой платформы обеспечения отслеживаемости с целью расширения всей цепочки стоимости алмаза, решение, которое мы разрабатываем, нацелено на обеспечение беспрецедентных уровней доверия и гарантий для всех участников отрасли. Представьте себе мир, в котором уникальный путь алмаза - с момента его появления в виде неограненного дара природы до его окончательной покупки в качестве символа самых значимых моментов жизни - может быть заключен в таком виде, который так же вечен, как и сам алмаз.

Мы достигли значительного прогресса, и, хотя у нас еще нет ответа на все вопросы, есть четкие концепция и принципы, которыми мы руководствуемся в работе. Эта платформа будет:

Соблюдающей конфиденциальность данных: мы понимаем важность соблюдения конфиденциальности для любого, кто участвует в блокчейне, поэтому решение сочетает прозрачность с соблюдением конфиденциальности закрытой информации.

Обеспечивающей неизменяемую запись пути: потребители должны иметь возможность знать, что есть точный журнал регистрации пути алмаза, который дает гарантии его происхождения и подлинности.

Создающей основу для доверия: участники отрасли должны иметь полную уверенность в своих сделках друг с другом через неизменяемый журнал регистрации сделок и улучшенную визуализацию на всех стадиях в цепочке стоимости.

Открытой и независимой: мы можем создать доверие к одному алмазу, если мы создадим доверие ко всем алмазам, и любое решение, связанное с отслеживаемостью, будет эффективно только тогда, когда оно будет доступно для всех.

Для совместной работы: если платформа должна приносить пользу всем, тогда она должна быть разработана через постоянное взаимодействие с лидерами отрасли, чтобы разделять их взгляды и перспективы.

Безопасной: безопасность данных имеет первостепенное значение, и защита коммерческой конфиденциальной информации должна обеспечиваться.

Инклюзивной, и это самое важное для платформы отслеживаемости – совместного ресурса для зарегистрированных участников алмазной отрасли, выгодного для всех тех, кто собирается покупать и продавать с уверенностью.

Я думаю, что эта новость может вызвать больше вопросов, чем ответов. Это новая технология, и это сложная отрасль, поэтому нам нужно провести больше работы прежде, чем мы будем готовы запустить эту платформу.

В предстоящие месяцы мы продолжим работать с руководителями из всей отрасли и делиться с вами ходом выполнения работ. В ходе этого процесса мы, несомненно, совершим некоторые ошибки, но мы продолжим сотрудничать, учиться и настойчиво добиваться своего. Поэтому, хотя у нас, может, еще нет полностью сформировавшегося решения, я хотел бы воспользоваться этой возможностью поделиться своим видением и сообщить вам о состоянии работы на сегодня и нашей решимостью произвести инновацию, которая повышает доверие к алмазной отрасли.

Уникальные, редкие и иссякающие алмазы содержат в себе историю длиной в миллиард лет своего формирования. Это рассказ о природе, подлинности, мастерстве изготовления и любви. Это история, которая происходила до нас и будет длиться после нас. Это история, которую еще предстоит рассказать полностью, и мы верим, что это история, день которой настал.

Брюс Кливер,

Главный исполнительный директор

De Beers Group