Atelier Swarovski обращается к драгоценными камням, изготовленным человеком

19 декабря 2017

Автор: Кэтлин Беккет (Kathleen Beckett)

(nytimes.com) – В начале этого года, когда Надя Сваровски (Nadja Swarovski) принимала решение о том, как отметить десятую годовщину Atelier Swarovski, ее осенило.

Я хотела сделать что-то ответственное, жизнеспособное и перспективное, сказала она, для того, чтобы отметить линию, известную сотрудничеством с такими передовыми дизайнерами, как Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Заха Хадид (Zaha Hadid) и Кристофер Кейн (Christopher Kane).

Создание коллекций из ювелирных изделий было началом, а затем г-жа Сваровски, являющаяся художественным директором Atelier Swarovski, а также членом правления компании, пошла дальше.

Вместо дизайнов с использованием только хрусталя – сверкающих изделий, связанных с именем Swarovski так же тесно, как косметические салфетки связаны с именем Kleenex, - она решила заняться также бриллиантами и изумрудами. Но это были камни, созданные в лаборатории. Только не путайте их с такими недорогими заменителями бриллиантов, как кубический цирконий, муассанит или стразы - или тот же хрусталь.

Г-жа Сваровски назвала коллекцию «осмысленной роскошью», выбором в пользу созданных в лаборатории бриллианты, потому что они, по ее словам, «оказывают меньшее воздействие на окружающую среду и общество». «Люди хотят знать, откуда их товары. Для людей это имеет значение», - утверждает она.

Созданные человеком бриллианты существуют свыше 60 лет. «Первое научное открытие, связанное с выращиванием алмазов в лаборатории, было сделано в конце 1954 года», - говорит Сюзан Жак (Susan Jacques), президент и главный исполнительный директор Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA). Но только в последние 10 лет этот процесс был отработан до такой степени, сказала она, что многие бриллианты, выпускаемые лабораторией, фактически такие же, как и те, что поступают с рудника.

Том Моузес (Tom Moses), исполнительный вице-президент этого института и руководитель по лабораторной работе и исследованиям, рассказывает: «Мы оцениваем бриллианты по их показателям 4С». Это показатели огранки, цвета, чистоты и веса в каратах, которые были установлены институтом в середине 20-го века. «Целью лабораторий, - говорит он, - является выращивание чего-то совершенно чистого, прозрачного и бесцветного, без включений, видимых при 10-кратном увеличении». Включение – это отраслевой термин, обозначающий дефекты.

При создании алмазов лаборатории полагаются на те же составляющие, что и природа - на углерод, высокое давление и высокую температуру. Но хорошие вещи нельзя выпускать массово. «Чем медленнее рост, тем выше качество, - говорит Моузес. – Слишком медленный рост не годится для производства в промышленном масштабе». Но, принимая во внимание технологические усовершенствования, лаборатории считают, что им удалось этого добиться.

Созданные человеком бриллианты фактически неотличимы от подлинных, имеют такой же чистый белый цвет, полную чистоту, твердость, долговечность, сверкание и то, что профессионалы называют, игрой света, говорит г-жа Жак.

«Для невооруженного глаза они выглядят одинаково», - сказала она, добавив, что приборы, способные отличить природные и выращенные в лаборатории бриллианты, стоят очень дорого и не распространены - у института они есть, но у большинства ювелиров нет.

Легче увидеть различие между добытыми изумрудами и изумрудами, созданными в лаборатории. «Подлинные изумруды имеют естественные включения», - сказала г-жа Жак. Выращенные изумруды их не имеют, они просто «слишком совершенны», отмечает она.

Созданные человеком бриллианты получили повышенное внимание после выхода фильма «Кровавый алмаз» (Blood Diamond), основанного на вымышленной истории о незаконной торговле алмазами и финансировании ею гражданской войны в Сьерра-Леоне. После того, как Леонардо Дикаприо сыграл главную роль в этом фильме, он инвестировал деньги в компанию Diamond Foundry, которая производит выращенные в лаборатории алмазы в Сан Франциско и сейчас является одним из лиц, постоянно представляющих ее в рекламе.

«С точки зрения экологических и социальных издержек, выращенные в лаборатории алмазы могут быть даже лучше, чем добытые из недр алмазы, - сказал Джереми Шольц (Jeremy Scholz), главный технолог этой компании. – Наши алмазы выращиваются на экологичной фабрике. Энергия, которую мы используем, поступает из источников, которые возобновляются на 100 процентов. Это природосберегающий метод. Я не уверен, что горнодобывающие компании могут сказать то же самое».

Г-жа Жак возразила, что горнодобывающие компании не являются безответственными, что касается того, как они обращаются с участком, на котором они ведут горную добычу, или относятся к жителям в местах, окружающих его, давая дотации местным школам и больницам. И подлинные бриллианты, добавила она, имеют определенную привлекательность: «Они формировались в недрах земли в течение миллиардов лет». А это более соблазнительная вещь, чем нечто, созданное вчера в лабораторной пробирке, сказала она.

Что касается цены, то разница между выращенными в лаборатории бриллиантами и добытыми из недр небольшая. Г-н Шольц признал, что производство созданных человеком бриллиантов является дорогим и всего лишь на 10-30 процентов дешевле, чем природных бриллиантов такого же размера.

Но Франсуа Ле Троке (François Le Troquer), вице-президент и управляющий директор Atelier Swarovski, говорит, что, как он ожидает, цены на выращенные в лаборатории бриллианты будут на 50 процентов ниже, чем цены на природные бриллианты в будущем.

Сторонники созданных человеком бриллиантов говорят, что есть еще одна причина роста популярности этих драгоценных камней: некоторые алмазные месторождения почти выработаны.

«Срок службы рудника составляет 25-30 лет», - сказала г-жа Жак, отметив, что руднику Аргайл (Argyle) в Австралии, крупнейшему в мире производителю алмазов из единственного источника, осталось работать всего несколько лет.

Новые месторождения были открыты в Ботсване и Канаде, добавила она, но их объем производства алмазов не компенсирует утрату рудника Аргайл.

Поэтому, даже несмотря на то, что у Swarovski есть подразделение, продающее добытые из недр драгоценные камни другим ювелирами, эта компания, у которой в 2016 году поступления составили 3,37 млрд евро, или $3,93 млрд, обратилась к созданным человеком бриллиантам. «Мы стали использовать материалы, которые воплощают инновацию, лежащую в основе нашего бренда», - сказала г-жа Сваровски о своей коллекции ювелирных изделий, добавив, что созданные в лаборатории бриллианты и изумруды «отражают дух исследований».

Драгоценные камни, выращенные для коллекции, были собраны из нескольких источников, включая Diamond Foundry, затем прошли огранку специалистами Swarovski, чтобы соответствовать дизайнам художников.

Эти изделия были изготовлены в Париже компанией Cambour, известной своим производством ювелирных изделий.

Внутри непримечательного цехового здания в 10-м округе, мастера в один летний день собирали ювелирные изделия для Chanel, Van Cleef & Arpels и некоторых из «крупнейших имен на Вандомской площади», рассказывает Сандра Бутель-Тущински (Sandra Bouteille-Tuszynski), руководитель финансовой службы компании, ранее работавшая в Hermès и Bulgari.

Горстка мужчин и женщин, склонившись над рабочими столами и глядя через лупы, вставляли камни в 23 дорогих ювелирных изделия Atelier Swarovski, которые затем были представлены в мае во время Каннского кинофестиваля на презентации в Hôtel du Cap-Eden-Roc в г. Антиб, где на Наоми Хэррис (Naomie Harris) были серьги кольцо Mosaic (Мозаика) из этой коллекции - оба украшения с изготовленными в лаборатории бриллиантами и изумрудами.

Три темы этой коллекции – Mosaic, Art Deco и Concentric – состояли из серег, колец, ожерелий и браслетов из 18-каратого золота, украшенного геометрически ограненными кристаллами из хрусталя и выращенными в лаборатории бриллиантами и изумрудами.

Эти изделия можно приобрести только по специальному заказу на сайте Atelier Swarovski по цене от $3 950 до $96 000.

В 2018 году компания планирует модифицировать свои дизайны, используя хрусталь, кубический цирконий и серебро, и продавать изделия по стартовой цене около $395.







Исправление: 26 ноября 2017 г.

В более ранней версии этой статьи искажен термин «пороки», которые могут быть обнаружены в добытых из недр алмазах и изумрудах и в камнях, созданных лабораториями. Такие пороки называются включениями, а не затемнениями.

Исправление: 30 ноября 2017 г.

В более ранней версии этой статьи неверно цитируется Джереми Шольц, главный технолог Diamond Foundry. Он сказал, что, с точки зрения экологических и социальных издержек, выращенные в лаборатории алмазы, могут быть «даже лучше, чем добытые из недр алмазы», а не «даже лучше, чем подлинные алмазы».



