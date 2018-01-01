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Состоятельные миллениалы предпочитают Tiffany и Rolex и представляют развивающийся рынок предметов роскоши

Сегодня
Экспертиза

Автор: Роб Бэйтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Состоятельные миллениалы предпочитают традиционные люксовые бренды, например, Rolex и Tiffany, но, похоже, также предрасположены и к дорогостоящим брендам, которые участвуют в контент-маркетинге, как показал новый обзор, проведенный MVI.

В ходе обзора было опрошено около 1 000 потребителей в возрасте от 25 до 40 лет с доходом домохозяйств $80 000 и выше.

Среди ювелирных брендов самым выдающимся был Tiffany, за ним шли Cartier, Pandora, Chanel, Gucci, Harry Winston, Bulgari, David Yurman, Hermès и Tacori. Когда спрашивали о любимых часовых брендах, респонденты называли Rolex, затем шли Apple, Omega, Cartier, TAG Heuer, Piaget, Patek Philippe, Breitling, Jaeger-LeCoultre и Chopard.

За исключением, возможно, Apple и Pandora, эти бренды являются в основном традиционными брендами, что отражает высокую осведомленность в брендах со стороны миллениалов. Другие поколения выбирают также Tiffany и Rolex, считает Марти Хурвиц (Marty Hurwitz), главный исполнительный директор MVI.

«Но дистанция между Rolex и Tiffany и остальными брендами была огромной, - говорит Хурвиц. – Я не уверен, что это было бы также для бэби-бумеров. С Tiffany разрыв составил почти 30 пунктов. Но здесь есть еще кое-что, особенно, учитывая новый характер этих потребителей».

Он отметил, что в других категориях, например, отели и дамские сумки, победители были не такие явные. Он все-таки считает, что высокий рейтинг некоторых брендов отражает их способность общаться с молодыми потребителями.

«В категории отелей класса «люкс» Ritz-Carlton занял первое место, а JW Marriott был на втором месте, - говорит он. – я бы на самом деле не сравнил Marriott с Four Seasons. Но интересно то, что Marriott тратит миллионы долларов на контент-маркетинг, выставляя видео о разных местах для путешествий. Миллениалам это нравится».

Он говорит, что это является определенным уроком для ювелирной отрасли: «Не ищите просто традиционных путей маркетинга, даже если они могли быть успешными в прошлом».

Он прогнозирует, что миллениалы на самом деле станут доминирующей силой на рынке предметов роскоши.

«Сейчас существует проблема с низкими доходами, высокими долгами за обучение, - говорит он. - Это порождает проблемы. Но там, где живут обеспеченные люди, на побережьях, есть состоятельные миллениалы из области технологии, финансов и кино. И по мере того, как они становятся состоятельными, они охотно покупают бренды. Не все эти тренды могут быть традиционными. Это могут быть новые бренды.

У этих ребят впереди 30-летний цикл расходования средств, и мы находимся как раз в начале его. Они будут группой, которая будет больше тратить, чем бэби-бумеры. Но это будет иметь другой вид. Это уже выглядит по-другому».

Исследование MVI можно заказать здесь.

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