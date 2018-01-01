Пять поразительных фактов, которые вы могли не знать о бриллиантах

Сегодня

Автор: Сара Фадел (Sara Fadel)

(brides.com) – А, вы обручаетесь! Вы нашли свою любовь на всю жизнь - и, конечно, бриллиантовое обручальное кольцо вашей мечты! И хотя вы можете составить список длиной с милю, перечисляя все, что делает вашего жениха особенным, есть много поразительных фактов, которые вы, бьюсь об заклад, не знаете о бриллианте на своем пальце.

Если вы когда-то задавались вопросом «как этот камень стал блестящим, сверкающим бриллиантом, проложившим путь на мой палец?», то вы бы нашли ответ. Древние греки считали, что бриллианты были слезами богов, упавшими с неба, и, хотя нам действительно хочется, чтобы это было правдой, мы решили до конца выяснить, как появились современные камни. «Бриллианты, конечно, являются чудом природы, - говорит Грэнт Мобли (Grant Mobley), эксперт по бриллиантам из Pluczenik. «То, чего не знает большинство людей, так это сколько факторов должны прекрасным образом совпасть, чтобы алмазы сформировались и вышли близко к поверхности земли, чтобы мы могли наслаждаться ими». Готовы ли вы на самом деле выяснить, почему этот сверкающий камень в вашем кольце еще более особый, чем вы думали? Вот 5 настоящих фактов об алмазах и бриллиантах, в которые мы все еще не можем поверить!

1. Нужно время, очень много времени … и немного удачи!

Потребуется от 1 до 3 миллиардов лет для того, чтобы алмаз полностью сформировался на глубине 100 миль ниже поверхности земли в очень особых местах, где есть как раз подходящее сочетание температуры и давления. Они там не остаются, «алмазы возникают в 100 милях под поверхностью земли, пока стечение ряда других невероятных обстоятельств не вынесет их на поверхность или близко к поверхности», - говорит Мобли.

Наши драгоценные древние камни должны дожидаться, чтобы произошли невероятно редкие вулканические извержения на той глубине, где они сформированы, чтобы их выбросило на поверхность в породах, называемых кимберлитами, с помощью магмы, и они остановились у поверхности, как раз под поверхностью, чтобы мы их нашли.

2. Бриллианты не всегда были такими… «сверкающими»

«Идея об огранке алмазов и полировке их для получения максимального сверкания камня пришла примерно в средние века, - говорит Мобли. До появления методов огранки алмазов, алмазы использовали в ювелирных изделиях в их натуральной форме, которая называется восьмигранником (октаэдр).

Всего лишь 100 лет назад была создана огранка «круглой формы бриллиант»! В период после средних веков мы смогли добавлять еще немного граней и изменять пропорцию, продолжая добиваться все большего сверкания. «Самыми известными огранками являются Old European (Старая европейская), Old Mine Cut (Старая огранка на руднике) и огранка Rose Cut (Розочка), - говорит Мобли. Огранщики бриллиантов больше не используют эти огранки, но обладание камнями таких огранок имеет свое очарование. Это говорит о том, что камень был огранен, вероятно, лет 100 назад или раньше». Если говорить о винтажных изделиях… эти камни определенно возвращаются.

3. Караты, современная технология и круглая огранка «бриллиант»

Все мы знаем магическое слово «карат», оно дает нам представление о том, какой размер будет у вашей побрякушки. Но знали ли вы, что оно происходит от слова «семя рожкового дерева» (carob tree), которое применялось в качестве золотого стандарта для взвешивания драгоценных камней много веков назад до изобретения современных весов? Слава богу, мы больше не живем в Средние века, похоже, у них не было фактора «сверкания».

Перенесемся в современные дни. «Даже сегодня, при наличии современного оборудования, огранка бриллиантов является сочетанием искусства и науки, - говорит Мобли. – До использования современной технологии даже бриллианты весом 0,01 или 1 карат должны были ограняться с помощью очень простых видов огранки, которые называются «огранки восьмеркой» (single cuts) потому что они были слишком маленькими, чтобы сделать все грани, необходимые для огранки «бриллиант». В настоящее время можно проводить огранку камней в четыре раза меньше размером, используя 58 граней, необходимых для огранки «бриллиант». Что это означает для вас? Ваши бриллианты могут сверкать больше, чем сверкали драгоценности вашей бабушки, создавая поразительный вид, который невозможно было получить раньше».

4. Эти огранки дают больший блеск за ваши деньги

Мобли говорит нам: - «Люди часто интересуются, при какой огранке бриллиант выглядит крупнее всего, но на это вопрос нет простого ответа. Обычно считают, что огранки «овал» и «маркиз» ввиду своей удлиненности создают эффект, что они крупнее». Два бриллианта, оба весом в один карат, могут на самом деле иметь разный диаметр из-за толщины камня.

Но будьте осторожны, «если бриллиант слишком плоский, свет будет выходить наружу со дна, и камень будет выглядеть безжизненным», - предупреждает Мобли. Какой фактор самый важный? Это насколько бриллиант нравится вам лично!

5. Самый дорогой бриллиант

«Алмазы сами по себе представляют собой очень большую редкость в природе на земле. Их путешествие до нашей руки основано на ряде невероятно редких явлений, и природные алмазы редкого цвета, например, розового, красного, голубого и зеленого гораздо реже и поэтому более дорогие, - объясняет Мобли. – Поскольку структура углерода алмаза слишком твердая, очень мало какие включения могут обуславливать цвет алмазов».

Подробное объяснение:

Желтые и коричневые алмазы: цвет вызван включениями азота. Голубые алмазы: цвет вызван включениями бора. Розовые и красные алмазы: цвет вызван нарушениями в структуре решетки.

Мобли говорит нам, что «красные алмазы пока являются самыми редкими. Самый крупный из них весом всего в 5 каратов по сравнению с крупнейшими ограненными белыми бриллиантами свыше 500 каратов! Именно невероятная редкость придает бриллиантам фантазийных цветов очень высокую стоимость, при этом есть дополнительная надбавка за то, что они поразительно прекрасны».

Самая дорогая драгоценность, когда-либо проданная на аукционе, стоила $71,2 млн на Sotheby’s в Гонконге. Крупный розовый бриллиант огранки «бриллиант» весил 59,60 карата. Вот это впечатляет!



