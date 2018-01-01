Алмазные портреты – Чарльз Тиффани

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Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Легендарная Tiffany & Co. входит в число самых признанных брендов в мире и является одной из компаний, торгующих самыми дорогими ювелирными изделиями в розничной торговле. В Обзоре брендов, проведенном в 2015 году, она заняла 66-е место среди самых дорогих брендов в мире со стоимостью бренда свыше $6 миллиардов. Но удивительно то, что эта компания начинала не с ювелирных изделий и даже называлась не Tiffany & Co. Эта компания начала работать в 1837 году как Tiffany & Young, империя канцелярских принадлежностей и галантерейных товаров в нижнем Манхэттене, основанная Чарльзом Льюисом Тиффани (Charles Lewis Tiffany) и Джоном Б. Янгом (John B. Young). И только в 1853 году Чарльз Тиффани получил контроль над этой компанией, название которой он сократил до Tiffany & Company, и компания стала уделять основное внимание бриллиантовыми ювелирными изделиям.

Чарльз Тиффани родился в 1812 году в Киллингли, штат Коннектикут. В возрасте 15 лет он начал управлять небольшим универсальным магазином, открытым его отцом. В возрасте 25 лет с помощью займа в $1 000, полученным им у своего отца, он открыл магазин со своим другом Джоном Янгом, за сестрой которого он ухаживал и позднее женился. Эта пара заработала репутацию продавцов товаров только прекрасного качества и специализировались на богемском стекле и фарфоре. Эта компания в 1941 году была переименована в Tiffany, Young & Ellis после того, как они вступили в партнерские отношения с партнером Дж. Л. Эллис (J. L. Ellis). В отличие от любого другого магазина в 1930-х годах, Тиффани четко помечал цену на каждое изделие во избежание необходимости торговаться по ценам, и они ввели «ценники». Существует легенда, что после первых трех дней работы в этом бизнесе магазин продал всего на $4,94.

Но партнеры настойчиво работали, и в 1845 году они смогли составить первый в истории Соединенных Штатов каталог для рассылки по почте, известный как «голубая книга». Чарльз Тиффани определил цветовой оттенок своего каталога, который в настоящее время известен как голубой цвет Тиффани. Он вскоре распространил эту же цветовую схему на все маркетинговые и упаковочные материалы компании Tiffany, что позднее достигло кульминации в бессмертной «Голубой коробочке Тиффани». Некоторые считают, что бледно-голубой цвет был выбран из-за популярности камня бирюзы в качестве памятного подарка в день свадьбы в то время. Голубой цвет Тиффани сейчас является одним из очень немногих цветов в мире, официально зарегистрированных как товарный знак.

В 1848 году компания начала сосредоточивать свое внимание больше на ювелирных изделиях, большинство из которых было импортировано из Европы. У Джона Янга было преимущество в том, что в 1848 году в разгар второй французской революции он был в Париже и делал закупки. Многие богатые люди из знати, которые очень хотели покинуть Париж, продавали свои бриллианты ему в больших количествах с очень большими скидками. Он возвращается с драгоценностями в Америку, и компания переключает свои интересы на бриллианты и дорогостоящие ювелирные украшения. Через два года они открывают магазин в Париже на 79-й улице Ришелье. Присутствие фирмы в Париже позволило ей быть в курсе последних течений моды в Европе. В 1851 году после того, как увидели популярность серебряных ювелирных изделий в Англии, Чарльз Тиффани принимает стандарты английского серебра, присвоим им название «стерлинговое серебро» в Соединенных Штатах.

После приобретения контроля над компанией в 1953 году Тиффани зарекомендовывает себя как одного из выдающихся в мире ювелиров. Но поскольку американская Гражданская война стала реальностью в 1860-х годах, Тиффани понял, что спрос на дорогостоящие ювелирные изделия, вероятно, пойдет на убыль. Он сместил фокус своего внимания на поставку сабель, медалей и легкой брони для нужд войны. Его роль дизайнера и поставщика медалей для нужд Гражданской войны не была забыта после окончания войны. В 1877 году ему поручили разработать дизайн медали для полицейского управления Нью-Йорка. Дизайн логотипа «NY» становится бессмертным, когда бейсбольная команда New York Yankees приняла его в качестве своего логотипа в 1909 году, и сегодня это один из самых дорогих спортивных брендов в мире. ВМС США позднее попросят компанию разработать дизайн медали для матросов или морских пехотинцев, которые «в военных действиях, включающих полномасштабное столкновение с врагом, заметно отличились благодаря храбрости и отваге с риском для жизни и превышая свой долг без ущерба для своей миссии». Этот дизайн становится известен как «Крест Тиффани» (Tiffany Cross Medal of Honor), и им награждены 22 человека.

Конец войны тоже позволил Чарльзу Тиффани сосредоточить свое внимание на бриллиантах и начать заново. К 1870-м годам Тиффани был известен как Король бриллиантов, и его влияние и покупательная способность продолжала расти. Его инновационная работа получила признание на международных выставках expositions (в Париже в 1878, 1884, 1889, 1900 годах; в Чикаго в 1893 году). В 1867 году Tiffany & Co. завоевала Почетную награду (Award of Merit) на Парижской всемирной выставке (Рaris Exposition Universelle), впервые американская компания удостоена такой чести европейским жюри.

В 1879 году Тиффани приобрел желтый алмаз весом 287 каратов, добытый в Южной Африке двумя годами ранее. Он доверил его огранку 23-летнему геммологу, который только что пришел в компанию. Известный в настоящее время знаменитый бриллиант Tiffany Yellow (Желтый бриллиант Тиффани) весом 128,54 карата имеет форму «кушон» с 82 гранями. За 100 лет, как известно, этот камень носили только две женщины: миссис Шелдон Уайтхаус (Sheldon Whitehouse) на бал Тиффани в 1957 году и Одри Хэпберн (Aubrey Hepburn) в 1961 году для рекламной фотографии для кинофильма «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s).

В 1886 году недовольный оправами колец, которые закрывали все, кроме площадки бриллианта, Чарльз Тиффани сам разработал дизайн нового крепления, позволяющий больше подчеркнуть блеск каждого бриллианта. То, что вскоре стало известно как «оправа Тиффани», это было оправой с шестью лапками с минимальным использованием металла, чтобы было видно больше бриллианта. Его называли «самым сверкающим кольцом из когда-либо созданных», и это сейчас является универсальным термином для описания любого бриллианта, вставленного в оправу с лапками, будь это оправа Тиффани или нет.

В 1887 году Чарльз Тиффани успешно приобрел около трети драгоценностей французской короны, когда они продавались после падения Второй французской империи. Один из его покупателей, Томас Бэнк (Thomas Banks), случайно оказался в Париже в это время, и Тиффани стал единственным крупнейшим покупателем во время распродажи, что в дальнейшем повысило его значимость и влияние среди состоятельного европейского общества. Он купил несколько знаменитых камней, включая некоторые камни, отображенные в произведениях искусства, которые носили Королева Елизавета I и Наполеон.

Ко времени своей кончины в 1902 году в возрасте 90 лет Чарльз Тиффани превратил инвестицию в $1 000 долларов в состояние стоимостью $35 миллионов. В то время это составляло 1/616 часть всего ВВП Соединенных Штатов.





