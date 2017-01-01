Рекордные цены на бриллианты доказывают, что они являются активами

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Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Снова исключительные бриллианты бьют рекорды на аукционах по своим размерам и цене. В середине ноября мировой рекорд был установлен на аукционе бриллианта фантазийного светло-розового цвета на торгах Драгоценных и благородных камней (Magnificent and Noble Jewels), проведенных Sotheby’s, когда за $12,8 млн был продан бриллиант фантазийного светло-розового цвета весом 33,63 карата. За день до этого, бриллиант весом 163,41 карата огранки «изумруд», цвета D, «без изъяна» был вставлен в ожерелье с изумрудами и бриллиантами, проданное за $33,7 млн на аукционе Прекрасных драгоценностей (Magnificent Jewel auction), проведенном Christie’s. Это был крупнейший бриллиант огранки «изумруд» из когда-либо проданных на аукционе.

Наблюдаемая череда рекордных цен, возникающих иногда более часто, иногда реже, доказывает важность бриллиантов как инвестиционного актива. За последние 30 лет мы время от времени видели, что цены продолжают расти как тогда, когда инфляция была минимальной и деньги «дешевые», так и тогда, когда, наоборот, инфляция и процентные ставки были высокими. Самые красивые и чистые бриллианты прекрасной огранки продолжали обгонять инфляцию.

Хотя оба бриллианта были вставками в ювелирные изделия – розовый бриллиант был вставлен в кольцо – в обоих случаях покупатели и продавцы считали, что бόльшая часть стоимости обоих изделий приходилась на бриллианты - основной компонент проданных изделий. Это не умаляет важного значения либо стоимости дизайна, либо происхождения бриллиантового ювелирного изделия, поскольку они могут представлять собой большую ценность. Другим изделием, которое было продано за огромную цену на Christie’s на прошлой неделе, был Grand Mazarin, бриллиант светло-розового цвета весом 19,07 карата. Этот бриллиант был в коллекции четырех французских королей, четырех королев, двух императоров и двух императриц. Он был продан за $14,5 млн, по цене, отражающей, вероятно, происхождение бриллианта – но не только это.

Сила цвета

Бриллиант фантазийного насыщено-голубого цвета весом 8,67 карата, имеющий ступенчатую огранку, был продан за $13,2 млн, намного выше оценочной стоимости в $10,6 млн. аналогичный тренд отмечался на Sotheby’s, где 67% проданных лотов достигли цены выше своей высокой оценочной стоимости. Общим между этим бриллиантом фантазийного насыщенно-голубого цвета, бриллиантом фантазийного светло-розового цвета весом 33,63 карата, проданным в среду, и бриллиантом Grand Mazarin, является то, что все три являются бриллиантами фантазийных цветов. С тех пор, как бриллиант Blue Moon (Голубая Луна) был продан за рекордную цену на аукционе в ноябре 2015 года, череда голубых камней была продана на аукционе по рекордной цене. это является четким трендом. Бриллиант Unique Pink (Уникальный розовый), который я продал на аукционе в мае прошлого года, тоже побил рекорд в цене. это было частью череды розовых бриллиантов, проданных по все более высоким ценам, и этот тренд все еще сохраняется.

Редкость этих бриллиантов фантазийного цвета и признание того, что эти бриллианты настолько особые, лежат в основе постоянного роста цен. Такое осознание является результатом образования. Народ в основном, и инвестиционное сообщество в частности, - частные инвесторы и учреждения - давно узнали о редкости этих бриллиантов и их уникальности. Наблюдем ли мы такой же тренд у очень крупных бриллиантов цвета D, и чистоты IF и FL?

Последний раз бриллиант огранки «изумруд», цвета D, «без изъяна», вес которого составлял 100 каратов или больше, был продан в апреле 2015 года. этот бриллиант весил 100,20 карата и имел «очень хорошую» полировку и всего лишь «хорошую» симметрию. Этот бриллиант был продан за $22,09 млн или по $220 459 за карат. Бриллиант огранки «изумруд» весом 163,41 карата является прекрасным во всех отношениях, и у него были «отличная» полировка и симметрия. Он был продан в прошлый вторник по $206 266 за карат. не было даже надбавки за гораздо больший размер. Как бриллианты огранки «изумруд» весом свыше 100 карата потеряли 6,4% от своей цены за два с половиной года? плохой маркетинг, жесткий экономический рынок или недостаточно покупателей? Совсем нет. Вопрос в образовании и знаниях.

Сила знаний

Кроме этих двух бриллиантов огранки «изумруд» весом свыше 100 каратов, когда в последний раз вы слышали о продаже такого бриллианта? Я знаю о немногих таких бриллиантах, и считаю, что их было больше, но они не продавались открыто с таких аукционов. Поэтому их цены не известны широкой публике, и рост цен на такие бриллианты не дополняет «базу данных» при обучении людей о том, за сколько такие бриллианты были проданы. Это означает не то, что эти бриллианты не прибавили в стоимости, а то, что такие бриллианты страдали от недостаточной прозрачности в отношении цен.

При проверке нашего инструмента для отслеживания индекса цен на бриллианты Mercury Diamond Index price tracker для крупных бриллиантов квадратной формы цвета D и чистоты IF мы видим, что они не только потеряли в стоимости с апреля 2014 года, они имеют низкие показатели по сравнению с общим индексом MDGT, как видно из следующего графика.

Недостаточно высокие показатели, показанные выше, также отмечаются для бриллиантов квадратной огранки весом 3 и 5 каратов, а также камней круглой огранки, хотя их ценовой тренд ведет себя по-другому, принимая во внимание то, что они доступны более широкому рынку покупателей ввиду более низкой общей цены.

Причиной для упоминания образования и знаний является то, что многие не понимают, насколько исключительно редкими являются на самом деле бриллианты цвета D чистоты «без изъяна» и IF. Нам нужно обеспечить, чтобы знания, которые имеет алмазная отрасль об этих бриллиантах и которыми уже владеют инвесторы о бриллиантах фантазийного цветов распространялись и достигали широкой аудитории. Как я уже неоднократно говорил, именно получение знаний о редкости бриллиантов вообще, большей редкости бриллиантов ювелирного качества, и еще большей редкости бриллиантов самых лучших цветов и самой высокой чистоты являются основой экономической модели инвестирования в бриллианты.

Еще один аспект цен на бриллианты

Поэтому если цены на бриллианты цвета D и чистоты IF падают, то возникает вопрос – как это соотносится с тем фактом, что индекс MDGT, включая индекс на более крупные камни, может быть сейчас умеренным? Наше собственное исследование с помощью отслеживания цен на бриллианты показывает, что цены на крупные бриллианты круглой огранки в последнее время стабилизировались после уменьшения цен. Примерно три года назад в конце 2014 года, когда бриллианты пострадали от падения спроса, цены на бриллианты круглой огранки весом в 2 карата и выше упали на среднюю однозначную цифру, это было резким снижением за короткий период. В течение двух лет до снижения цен в 2014 году мы видели устойчивый рост цен.

Простым ответом является то, что не все бриллианты одинаковые. Наши индексы на бриллианты круглой огранки весом 2-, 3-, 5-, 10- и 20 каратов учитывают все цвета и показатели чистоты. На некоторые категории бриллиантов индексы цен выросли, а на многие другие они упали. но если посмотреть на бриллианты инвестиционного качества, кроме камней цвета D и чистоты iF, мы увидим, что их ценовое поведение за несколько лет было положительным. Например, 20-каратные бриллианты (20,00 - 29,99 карата) круглой огранки, цвета F, чистоты VVS2 превзошли общий индекс MDGT, и, хотя мы наблюдали падение цен в ноябре-декабре 2014 года, который продлился до середины 2015 года, цены с тех пор стабилизировались.

Бриллианты круглой огранки весом 15 каратов цвета Е, чистоты Si1 продавались еще лучше. С января 2014 года цены оставались неизменными и устойчивыми и почти не пострадали от падения цен в ноябре-декабре 2014 года. Постоянный спрос на крупные бриллианты, продающиеся по разумной цене и доступные более широкой базе покупателей, чем бриллианты цвета D «без изъяна», поддерживался на хорошем уровне в течение этих лет.

Другими изделиями, имеющими хорошие показатели, являются бриллианты квадратной формы весом 5 каратов цвета F, чистоты SI1, в основном бриллианты огранки «изумруд» и «кушон». И опять же, их цены не только превзошли общий индекс и индекс такого диапазона размера, именно эти из немногих доступных изделий повысились в цене в последние месяцы. Необычная картина для периода падения цен.

Мы можем привести больше примеров, показывающих, что многие изделия идут наперекор общей тенденции, превышая средние цены. В отношении них важно то, что это бриллианты относятся к инвестиционной категории. В то же время они гораздо меньше стоят, чем товары цвета D и чистоты IF. Почти можно сказать, что у них дела идут лучше, чем у других, потому что они доступны с любой точки зрения. И это важно: есть луч света в области снижения цен на бриллианты. Это немного на самом распространенном рынке бриллиантов ювелирного качества, потребителей бриллиантов ювелирных изделий, но наблюдается у довольно небольшой группы покупателей, тех, кто имеет более широкие взгляды на бриллианты и рассматривает их как нечто большее, чем просто составную часть ювелирных изделий. они смотрят на них и видят активы. Наряду с этим действует другой элемент во время покупки ими бриллианта: они не дорогие! Вместо этого они являются инвестицией, ценностью, которая остается у них в кармане. Это является важным аспектом бриллиантов. нам необходимо дойти до такой аудитории, которая находится уже на полпути к этому, и обучить их еще немного в отношении редкости бриллиантов. потом они смогут начать отдавать предпочтение бриллиантам цвета D и чистоты IF по сравнению с бриллиантами цвета E и F и чистоты VVS-SI, а когда они будут готовы, они смогут продавать их на рынке, как и любой другой актив.

Путь вперед ясный

Мы уже подчеркивали важность обучения по вопросам редкости и другим аспектам бриллиантов и это является основой инвестиций. Нужно также добавить такие существующие знания, которые используются на любом инвестиционном рынке, как ценообразование. С помощью простого инструмента для проведения исследования, например, Polished Diamonds Past Performance (Показатели для бриллиантов в прошлом), принадлежащего Mercury Diamond, любой человек может проверить и найти прошлые показатели поведения цен на бриллианты, сравнить их с другими экономическими активами и принять решение для себя, хочет ли он добавлять их к своему портфелю активов. Это начальный урок.

Еще более широким уроком является важность понимания стоимости бриллиантов. если более широкий потребительский рынок научится ценить бриллианты для себя и понимать их экономическое поведение с годами, они тоже начнут покупать бриллиантовые ювелирные изделия с мыслью о том, что бриллианты, которые в них находятся, являются больше, чем составляющей частью красоты. Наступит это время, повысится общий ценовой индекс, и повысятся цены. Даже если потребители ценят только бриллианты, которые являются вставками в ювелирные изделия, имеющие эмоциональное значение, – обручение, годовщины и т. д. – и которые имеют потенциал повышения значительного сегмента бриллиантов и изменить ситуацию.

Это не произойдет самом собой. Для этого потребуется заниматься образованием, маркетингом, а также иметь легкодоступные данные для формирования цен. Но как еще раз показали аукционы, состоявшиеся на прошлой неделе, вполне возможно, что рост цен будет, если потенциальные покупатели увидят ценность, которой они владеют.



