Обзор рынка в ноябре 2017 года

28 ноября 2017

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(www.ehudlaniado.com) - На пороге Дня благодарения, события, которое говорит о начале важного сезона праздничных продаж, все заняты приготовлением к нему. Но в конце ноября похоже, что, хотя отрасль выражает оптимизм, цены повышаются медленно, спрос вырос на очень узкий ассортимент товаров, а владельцы магазинов пока не сообщают о каком-то прорыве в потребительском спросе.

США

Все взоры устремлены на розничный рынок Соединенных Штатов, поскольку самый важный период покупок бриллиантовых ювелирных изделий только должен начаться. В этот прошедший уикенд были День Благодарения и Черная пятница. Данных об объемах продаж ювелирных изделий еще нет, но мы все-таки знаем, что ритейлеры проявляли осторожный оптимизм и закупали некоторые объемы бриллиантов.

В пользу роста объема продаж ювелирных изделий говорят рекордный фондовый рынок, что демонстрирует тенденцию к тому, чтобы побудить американских потребителей тратить больше денег, крупные инвестиции в видовой маркетинг бриллиантов и то, что считается отложенным спросом. Против интересов отрасли действует беспокойство, ощущаемое многими американцами, о том, что в экономике под управлением администрации Трампа (Trump) очень быстро может начаться ухудшение. Кроме того, было падение активности в торгово-развлекательных центрах, усугубившееся из-за серии трагических массовых расстрелов, что заставило многих держаться подальше от мест крупного скопления людей, например, торгово-развлекательных центров во время торговой лихорадки.

Многие алмазные дилеры сообщали о сравнительно крупных складских запасах товаров, которые хуже ожидаемых. К этим товарам относятся низкокачественные бриллианты фантазийных форм невысокого качества изготовления, а также крупные низкокачественные бриллианты как круглой огранки, таки фантазийных форм. Трейдеры говорят, что потребность в денежных средствах чувствуется на всех уровнях, начиная от владельцев магазинов и кончая крупными дилерами.

Пользуются спросом бриллианты круглой огранки весом от одного до трех каратов, и многие ритейлеры покупают их, считая, что потребители будут проявлять к ним интерес. Независимые владельцы магазинов также проявляют интерес к камням овальной формы весом 1 - 3 карата, хотя они хотят получать товары на консигнацию на срок, охватывающий время после праздничного сезона, а не покупать их с уплатой полной стоимости. Такие виды бриллиантов трудно найти, и они продаются оптовиками только за полную стоимость. Бриллианты огранки «принцесса» продолжают терять спрос, даже имея высокое качество изготовления.

Индия

Еще одним признаком трудного периода, через который прошли алмазная отрасль вообще и индийский рынок в частности, является то, что в октябре объем экспорта бриллиантов из Индии упал на 23% по стоимости до $1,93 млрд, при этом сократившись на 17% по объему с 3,3 до 2,7 млн каратов в годовом выражении. За первые десять месяцев этого года стоимость объема экспорта бриллиантов из Индии упала на 2,8% до $13,83 млрд, согласно статистическим данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

После длительного периода снижения деловой активности на алмазном рынке Мумбаи, продажа бриллиантов после праздника Дивали пошла довольно хорошо. Но первоначальные изменения не продлились в полную меру долго, и в последнюю неделю торговля немного замедлилась. Самым важным событием этого месяца стало начало ожидаемого улучшения цен. Первым признаком такого улучшения цен стало небольшое повышение цен на бриллианты для досье весом от 0,30 до 0,40 карата. В настоящее время цены на остальные товары остаются устойчивыми.

Спрос в основном отмечался на бриллианты круглой огранки весом 1 карат чистоты VVS и VS. Отмечалось определенное ослабление спроса на некоторые более мелкие бриллианты более высокого качества.

Израиль

В Израильском алмазном центре (Israeli diamond center) трейдеры сообщали о росте уровней торговли в ноябре по сравнению с октябрем. Одна из проблем, влияющих на торговлю, - это дефицит камней некоторых категорий, включая некоторые изделия, пользующиеся спросом. К ним относятся бриллианты круглой огранки цвета GHI и чистоты VS-SI, весом в основном в 1 карат. это типичные американские товары. Несмотря на спрос и дефицит, нет значительного повышения цен.

Бриллианты квадратной и фантазийной формы пользовались постоянным и неизменным спросом, что является тревожным трендом, свидетельствующим о том, что спрос со стороны ритейлеров очень узкий и специфический.

Крупные складские запасы мелких камней в Индии оказывают влияние на Израиль. С одной стороны, складские запасы высокие, а с другой стороны, производство мелких камней сократилось. Оба фактора являются результатом крупных складских запасов таких бриллиантов, а также и потери прибыльности. Это сказывается на способности других центров торговать этими товарами, и израильтяне это чувствуют.

Гонконг

Гонконгский рынок стабилен после длительного периода ослабления, отмечается небольшое улучшение в сентябре после местной торговой выставки. Трейдеры также сообщают об улучшении рынка в материковом Китае, где Luk Fook сообщила о росте на 17% объема сопоставимых магазинных продаж, а Chow Tai Fook сообщила о повышении объема сопоставимых магазинных продаж на 10,3%.

Трейдеры сообщают о небольшом улучшении спроса, заметнее всего для бриллиантов круглой огранки весом в 1 карат высоких показателей цвета, чистоты VS-SI. Еще одной областью повышения спроса являются бриллианты весом 0,30 – 0,50 карата цвета D-H, чистоты VS-SI. В категории фантазийных форм бόльшим спросом пользуются бриллианты огранки «маркиз» и «груша» весом 0,30 - 1 карата цвета D-G и чистоты SI-I1. Среди квадратных форм - бриллианты огранки «изумруд» весом 0,40 - 1 карат цвета E-F и чистоты VS. Недостатком является то, что был низким спрос на бриллианты огранки «принцесса» и «кушон».









