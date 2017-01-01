Город уловок: Сурат обходит Колкату и становится новой индийской столицей подставных компаний

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Свыше 80% из 2 138 подставных компаний, которые положили в банк незадекларированные средства в размере Rs 50 млрд во время запрета банкнот, были из Сурата

Автор: Шрими Чодхари (Shrimi Choudhary)

(Business Standard) – Сурат сменил Колкату (бывшую Калькутту) и стал новой столицей с новым списком подставных компаний, уклоняющихся от уплаты налогов.

По информации налогового департамента (I-T) большинство компаний, входящих в новый список подставных фирм, предоставленный правительством, находятся в Сурате. Первый список возглавляла Колката.

Налоговый департамент в этом году начал сжимать кольцо вокруг подставных фирм, поскольку еще больше подробностей о таких компаниях вышло на свет после демонетизации.

В новом списке налоговые официальные лица установили, что свыше 80 процентов из 2 138 подставных компаний, которые положили в банк незадекларированные средства в размере Rs 50 млрд во время запрета банкнот, были из Сурата. Налоговый департамент ожидает рост этого числа.

В этом списке указаны 5 800 подставных компаний, внесенных в него министерством финансов, которые вложили Rs 170 млрд на счета почти с нулевым балансом после демонетизации и почти такое же количество было снято впоследствии.

Раньше налоговый департамент выявил 16 000 подставных фирм, разместивших ценные бумаги в Колкате в период с 2011 по 2015 год, с целью отмывания денег.

Проверка также выявила, что Сурат стал наиболее вероятным вариантом для подставных фирм по сравнению с Колкатой по двум основным причинам. Во-первых, алмазный бизнес Сурата также привел к процветанию теневой торговли, и трейдеры отправляли нелегально за границу бриллианты на миллионы долларов, в основном в Дубай и страны Южной Азии, откуда их можно продать на западные рынки. Поскольку эта система существовала, и операторы были хорошо осведомлены об этой теневой экономике, это было нетрудно, объяснил работник I-T.

Второй причиной является то, что Сурат также имеет непрямые связи с зарубежными рынками, которые сложны и которые трудно пресечь.

Ранее существовавший метод работы по превращению «грязных» денег в чистые заключался в покупке доли зарегистрированных подставных фирм, взвинчивании их цен, продаже акций через год и подаче заявки на налоговые льготы на доходы от долгосрочного капитала.

Но в этих новых случаях участники применяют новые стратегии для проведения сделок, более сложные по своей природе.

«Сурат известен своими сложными финансовым структурами, которые создавались годами. Есть профессиональные обслуживающие фирмы, сертифицированные бухгалтеры и юристы, находящиеся как за рубежом, так и в Индии, которые помогают таким компаниям отмывать деньги», - сказал консультант по налогам, пожелавший остаться неназванным.

В рамках одной такой схемы, которая называется «расслоением» (layering), которую освоили предприятия из Сурата, отмывание денег происходит через множество сделок с привлечением нескольких компаний, что затрудняет отслеживание денег, отметил этот работник.

В случае с подставными компаниями активы редко находятся на имени бенефициара, и деньги переводятся в юрисдикции, где индийские законы не действуют.

«В недавнем прошлом мы столкнулись со значительным числом случаев, когда промоутеры оставляли деньги на счетах в зарубежных банках, связанных с фирмами, базирующимися в Сурате. В настоящее время ведется расследование по этому вопросу», - сказал вышеупомянутый человек.

Работник I-T сказал, что так Сурат сменил Колкату, которая раньше с 1980-х годов была центром подставных компаний.

Кроме того, подставные компании, базирующиеся в западной Бенгалии, уже преследовались в судебном порядке, сказал другой работник i-T. «Постоянное преследование нами компаний в Колкате является еще одной вероятной причиной того, что компании избегают западную Бенгалию для отмывания денег через подставные пути», - добавил он.

Меры против подставных компаний набрали силу в августе, когда министерство по корпоративным вопросам выявило 331 такую фирму. Около 150 из них были в Колкате.

Принимая меры по этому списку, Индийский Совет по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Board of India, Sebi), регулятор рынка капитала, дал указание фондовым биржам немедленно ограничить торговлю этих фирм.

Правительство приняло решение принять жесткие меры в отношении таких недобросовестных операций после того, как Группа по специальным расследованиям (SIT) «подпольных» доходов предложила механизм для выявления подставных компаний и ввела проверки и предоставление балансовых отчетов для пресечения нарушений на рынке ценных бумаг.

За три последних года налоговый департамент выявил 1 155 подставных компаний, которые использовались в качестве каналов 22 000 бенефициарами. Сумма, задействованная в таких ненастоящих сделках этими бенефициарами, составила свыше 133 млрд. Уже привлечено 47 человек к уголовной ответственности.

Кроме того, департамент также инициировал принятие мер против сертифицированных бухгалтеров, вовлеченных в оказание помощи в процветание этих компаний.



