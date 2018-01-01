Новые открытия алмазов в Канаде могут устранить ожидающийся разрыв в объемах предложения

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Пол Зимниски (Paul Zimniski)

(stockhouse.com) - 1 ноября De Beers заявила, что в начале 2019 года она закроет свой почти полностью отработанный рудник Виктор (Victor) в северной части провинции Онтарио. Рудник Виктор является первым в ряду старых алмазных рудников в мире, которые закроются в следующие 5 лет.

Интересно то, что в 2021 году ожидается закрытие рудника Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto в Австралии. на пике объемов производства алмазов, в середине 1990-х годов, рудник Аргайл выдавал свыше 40 млн каратов ежегодно. С учетом этого общий объем производства алмазов в мире в 2017 году оценивается в размере менее 150 млн каратов.

Рудник Вурспоэд (Voorspoed) компании De Beers в Ботсване скоро достигнет конца срока службы к концу десятилетия, и к 2022 году планируется закрытие ряда аллювиальных рудников этой компании в Намибии.

Принимая во внимание прогноз спроса на алмазы - а он будет расти примерно на 3,5% каждый год в следующие пять лет за счет потребителей из числа среднего класса в материковом Китае и Индии, которые являются самыми быстрорастущими крупными рынками отрасли, - разрыв в объеме предложения в нижней части трубопровода кажется неизбежным, если прогнозы оправдаются.

С глобальной точки зрения, в разработке находятся всего два новых проекта с годовым потенциалом объема производства алмазов свыше 1 млн каратов, один в Анголе, а другой в России. Кроме того, геологоразведка новых алмазных проектов ограничена трудностями в основных юрисдикциях алмазной отрасли, занимающихся верхней частью алмазопровода.

Геологоразведочные работы, проводимые компанией Greenfields в ЮАР, находятся на самом низком уровне за много десятилетий из-за задержек предоставления лицензий на геологоразведку и предполагаемые риски, связанные с Горной Хартией (Mining Charter), и в этом году были сбои в объемах производства алмазов на алмазном руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании, связанные с изменениями, внесенными правительством в горное законодательство.

В Ботсване, где находится база основного актива De Beers, было проведено много геологоразведочных работ в стране, и предполагается, что большинство крупных алмазных открытий уже сделаны. В России бόльшая часть объемов продаж алмазов контролируется государственными структурами.

Это делает Канаду, уже являющуюся третьей крупнейшей страной-производителем алмазов в мире по стоимости (см. график выше), бесспорно самой перспективной юрисдикцией, занимающейся геологоразведкой алмазов в мире. В мае этого года Dominion Diamond (частная компания), ведущий производитель алмазов в Канаде, заявил о расходовании C$50 млн на геологоразведочные работы в следующие 5 лет, с 2007 года это будет самый крупный объем поисково-оценочных работ компании.

Dominion после того, как она была приобретена в июле за US$1,2 млрд частной Washington Companies (с 44-процентной премией к той стоимости, по которой торговались акции в день накануне первоначального проявления интереса к ценным бумагам), 1 ноября подтвердила планы об «усиленном возобновлении» программ геологоразведочных работ в Канаде.

Dominion вступила в партнерские отношения с North Arrow Minerals Inc. (TSX: V.NAR, NYAWF, Forum) по перспективному участку Лак-де-Гра (Lac de Gras), расположенному на алмазоносном кимберлитовом месторождении в Северо-Западных территориях, которые являются источником некоторых из богатейших алмазных месторождений в мире, включая два рудника мирового класса Экати (Ekati) и Даявик (Diavik), принадлежащие Dominion.

Партнер компании Dominion известен тем, что сделал 2 из всего 5 открытий кимберлитов, совершенных в Канаде за последние 5 лет, и оба открытия компании North Arrow были алмазоносными. Только в прошлом месяце North Arrow объявила об открытии на проекте Мел (Mel), на 100% принадлежащем этой компании, на территории Нанавут в Канаде. У компании есть планы в следующем году разбить лагерь геологоразведчиков и провести буровые работы на участке.

Участок Мел расположен примерно в 200 км к северо-востоку от участка Науджаат (Naujaat), на 100% принадлежащему компании North Arrow, который уже имеет предварительно оцененные запасы свыше 26 млн каратов и содержит алмазы фантазийного желтого и оранжево-желтого цвета. В сентябре компания выполнила на этом участке программу бурения и отбора мини-проб стоимостью C$2 млн, и результаты ожидаются в ближайшие месяцы. North Arrow также ожидает результаты по программе отбора проб ледниковых отложений на проекте Пикоо (Pikoo), алмазоносном кимберлитовом проекте, принадлежащем ей на 100%, расположенном в провинции Саскачеван, который открыт компанией North Arrow в 2013 году.

В марте будущего года Dominion будет руководить программой бурения на вышеупомянутом совместном проекте Lac de Gras (69% Dominion/31% North Arrow) в надежде открыть новые алмазоносные кимберлиты. Примерно в это же время North Arrow также будет проводить бурение на своем проекте Локи (Loki), которым владеет на 100%, и в Северо-Западных территориях, и примерно всего в 30 – 40 км как от Экати, так и от Даявика.

North Arrow, имея действующие программы на многих ценных проектах на основных алмазоносных территориях Канады, занимает выгодное положении для того, чтобы приумножить предыдущие успехи и сохранить свой статус ведущей в Канаде публично торгуемой самостоятельной компании по геологоразведке алмазов.



