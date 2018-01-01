Вход
Регистрация

Новости

Из рудника "Удачный" после ЧП вывели на поверхность всех горняков

Все горняки рудника "Удачный", на котором в среду произошло отключение электрооборудования, выведены на поверхность, сообщили журналистам в пресс-службе АЛРОСА. Оборудование принадлежит "Якутскэнерго", отключение электроэнергии предположительно...

Сегодня

Sarine откроет первую технологическую лабораторию под собственным брендом

Компания Sarine Technologies Ltd откроет технологическую лабораторию Sarine Technology Lab, которая станет первой из сети автоматизированных геммологических лабораторий под брендом компании.

Сегодня

В ОАО «Архангельскгеолдобыча» сменится гендиректор

Новым генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» станет Сергей Неручев, сообщает портал «Эхо СЕВЕРА» со ссылкой на собственный источник.

Сегодня

Зимбабве намерена добыть 3 млн каратов алмазов в 2018 году

Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в 2018 году намерена увеличить добычу до 3 млн каратов, против 1,8 млн каратов в прошлом году.

Сегодня

Добыча алмазов Rio Tinto +58% в IV квартале

Горнодобывающая компания Rio Tinto объявила результаты четвертого квартала 2017 года, сообщив, что добыча алмазов в данный период выросла на 58% и составила 7,2 млн каратов, против 4,57 млн каратов в четвертом квартале 2016 года.

Вчера

Новые открытия алмазов в Канаде могут устранить ожидающийся разрыв в объемах предложения

Сегодня
Экспертиза

Пол Зимниски (Paul Zimniski)

(stockhouse.com) - 1 ноября De Beers заявила, что в начале 2019 года она закроет свой почти полностью отработанный рудник Виктор (Victor) в северной части провинции Онтарио. Рудник Виктор является первым в ряду старых алмазных рудников в мире, которые закроются в следующие 5 лет.

Интересно то, что в 2021 году ожидается закрытие рудника Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto в Австралии. на пике объемов производства алмазов, в середине 1990-х годов, рудник Аргайл выдавал свыше 40 млн каратов ежегодно. С учетом этого общий объем производства алмазов в мире в 2017 году оценивается в размере менее 150 млн каратов.

Рудник Вурспоэд (Voorspoed) компании De Beers в Ботсване скоро достигнет конца срока службы к концу десятилетия, и к 2022 году планируется закрытие ряда аллювиальных рудников этой компании в Намибии.

Принимая во внимание прогноз спроса на алмазы - а он будет расти примерно на 3,5% каждый год в следующие пять лет за счет потребителей из числа среднего класса в материковом Китае и Индии, которые являются самыми быстрорастущими крупными рынками отрасли, - разрыв в объеме предложения в нижней части трубопровода кажется неизбежным, если прогнозы оправдаются.

С глобальной точки зрения, в разработке находятся всего два новых проекта с годовым потенциалом объема производства алмазов свыше 1 млн каратов, один в Анголе, а другой в России. Кроме того, геологоразведка новых алмазных проектов ограничена трудностями в основных юрисдикциях алмазной отрасли, занимающихся верхней частью алмазопровода.

Геологоразведочные работы, проводимые компанией Greenfields в ЮАР, находятся на самом низком уровне за много десятилетий из-за задержек предоставления лицензий на геологоразведку и предполагаемые риски, связанные с Горной Хартией (Mining Charter), и в этом году были сбои в объемах производства алмазов на алмазном руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании, связанные с изменениями, внесенными правительством в горное законодательство.

В Ботсване, где находится база основного актива De Beers, было проведено много геологоразведочных работ в стране, и предполагается, что большинство крупных алмазных открытий уже сделаны. В России бόльшая часть объемов продаж алмазов контролируется государственными структурами.

Это делает Канаду, уже являющуюся третьей крупнейшей страной-производителем алмазов в мире по стоимости (см. график выше), бесспорно самой перспективной юрисдикцией, занимающейся геологоразведкой алмазов в мире. В мае этого года Dominion Diamond (частная компания), ведущий производитель алмазов в Канаде, заявил о расходовании C$50 млн на геологоразведочные работы в следующие 5 лет, с 2007 года это будет самый крупный объем поисково-оценочных работ компании.

Dominion после того, как она была приобретена в июле за US$1,2 млрд частной Washington Companies (с 44-процентной премией к той стоимости, по которой торговались акции в день накануне первоначального проявления интереса к ценным бумагам), 1 ноября подтвердила планы об «усиленном возобновлении» программ геологоразведочных работ в Канаде.

Dominion вступила в партнерские отношения с North Arrow Minerals Inc. (TSX: V.NAR, NYAWF, Forum) по перспективному участку Лак-де-Гра (Lac de Gras), расположенному на алмазоносном кимберлитовом месторождении в Северо-Западных территориях, которые являются источником некоторых из богатейших алмазных месторождений в мире, включая два рудника мирового класса Экати (Ekati) и Даявик (Diavik), принадлежащие Dominion.

Партнер компании Dominion известен тем, что сделал 2 из всего 5 открытий кимберлитов, совершенных в Канаде за последние 5 лет, и оба открытия компании North Arrow были алмазоносными. Только в прошлом месяце North Arrow объявила об открытии на проекте Мел (Mel), на 100% принадлежащем этой компании, на территории Нанавут в Канаде. У компании есть планы в следующем году разбить лагерь геологоразведчиков и провести буровые работы на участке.  

Участок Мел расположен примерно в 200 км к северо-востоку от участка Науджаат (Naujaat), на 100% принадлежащему компании North Arrow, который уже имеет предварительно оцененные запасы свыше 26 млн каратов и содержит алмазы фантазийного желтого и оранжево-желтого цвета. В сентябре компания выполнила на этом участке программу бурения и отбора мини-проб стоимостью C$2 млн, и результаты ожидаются в ближайшие месяцы. North Arrow также ожидает результаты по программе отбора проб ледниковых отложений на проекте Пикоо (Pikoo), алмазоносном кимберлитовом проекте, принадлежащем ей на 100%, расположенном в провинции Саскачеван, который открыт компанией North Arrow в 2013 году.

В марте будущего года Dominion будет руководить программой бурения на вышеупомянутом совместном проекте Lac de Gras (69% Dominion/31% North Arrow) в надежде открыть новые алмазоносные кимберлиты. Примерно в это же время North Arrow также будет проводить бурение на своем проекте Локи (Loki), которым владеет на 100%, и в Северо-Западных территориях, и примерно всего в 30 – 40 км как от Экати, так и от Даявика.

North Arrow, имея действующие программы на многих ценных проектах на основных алмазоносных территориях Канады, занимает выгодное положении для того, чтобы приумножить предыдущие успехи и сохранить свой статус ведущей в Канаде публично торгуемой самостоятельной компании по геологоразведке алмазов.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished