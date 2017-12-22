Вход
Регистрация

Новости

АЛРОСА улучшит систему мотивации работников

АЛРОСА в I полугодии 2018 года разработает предложения по улучшению системы мотивации трудового коллектива компании. Соответствующее решение Наблюдательный совет АЛРОСА принял на заседании 14 декабря.

22 декабря 2017

Управление по взысканиям Индии арестовало активы алмазной компании из Мумбаи

Управление по взысканиям (Enforcement Directorate, ED) Индии арестовало активы алмазной компании из Мумбаи общей стоимостью 580 млн рупий (около $9 млн) в связи с расследованием случаев отмывания денег, запущенным после индийской демонетизации...

22 декабря 2017

Продажи ювелирных изделий в США в октябре резко выросли

Продажи ювелирных изделий и часов выросли в США на 7% в октябре 2017 года по сравнению с тем же месяцем год назад, сообщает портал IDEX Online.

22 декабря 2017

Зимбабве создаст алмазный центр в Ферн-Хилл

Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) возглавит создание многомиллионного алмазного центра. Усилия властей страны по максимизации выгоды от цепочки создания стоимости бриллиантов продолжают наращиваться...

22 декабря 2017

На IDWI-2018 будет представлен раздел для бриллиантовых украшений высокого класса

Седьмая Международная алмазная неделя в Израиле (International Diamond Week in Israel), будет включать раздел, посвященный ювелирным изделиям с бриллиантами высокого класса от израильских компаний. Об этом сообщает Израильская алмазная биржа...

22 декабря 2017

Стало ли недовольство Китая по поводу алмазов Зимбабве причиной неожиданного свержения Мугабе?

28 ноября 2017
Экспертиза

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Могли ли алмазы сыграть роль в свержении в Зимбабве - слава богу - бывшего президента Роберта Мугабе (Robert Mugabe)? Ответственный за неописуемую нищету в этом бедном южноафриканском государстве, Мугабе, к сожалению, оставался у власти гораздо дольше, чем было бы нужно.

Вероятно, каждый испытывает чувство благодарности, кто хочет видеть восстановление страны и более справедливое разделение ее богатства, чем при чрезвычайно жадной и бессердечной жене Мугабе - Грейс (Grace). Из-за ее постоянного давления и закулисных интриг президент сделал ошибку и уволил Эммерсона Мнангагву (Emmerson Mnangagwa), бывшего долгое время его вице-президентом, чтобы проложить путь своей жене фактически к тому, чтобы она сменила его самого на этом посту.

По иронии судьбы, Мнангагва не обязательно лучше своего давнего наставника, Мугабе. У него просто были лучше связи со всемогущими военными кругами, чем у Грейс. Будучи главным сторонником Мугабе в течение десятилетий, уничтожая оппонентов и сея нищету по всей стране, Мнангагва, конечно, не является рыцарем в сияющих доспехах и может оказаться ничем не лучше своего предшественника.

Но мне хотелось бы думать, что огромное облегчение, которое мы наблюдали в последнюю примерно неделю в связи с возможным - а затем и реальным -   уходом с поста Мугабе, означает, что даже Мнангагва и военщина не смогут принести такое же ненадлежащее правление, как раньше, от которого зимбабвийцы страдали в последние 37 лет. принимая во внимание то, что президентские выборы должны проводиться в следующем году, можно только надеяться, что они будут честными, а не сфальсифицированными, как раньше. Идея о том, что выборы будут проведены правильно и Зимбабве будет предложена международная финансовая помощь, является волнующей перспективой, которая, конечно, вдохновляет других людей, живущих в условиях репрессивных режимов в мире.

Движение за демократические перемены (Movement for Democratic Change, MDC) заявило, что Мнангагва не будет «копировать и повторять губительный, коррупционный, загнивающий и некомпетентный режим Мугабе». Будет ли правящая партия ЗАНУ-ПФ править сама или вызовет ли она огромный прилив оптимизма, чтобы сохранить набранный темп движения, последовавший после ухода Мугабе, и призывать к созданию коалиционного правительства национального единства, включающего оппозиционные группы?

Осталось мало времени, что касается реструктуризации. Зимбабве должна двигаться быстро, чтобы восстановить свою экономику и обеспечить доступ к международной финансовой помощи. Государственные расходы и иностранный долг огромные, и важное значение имеет структурная реформа. Одним из первых публичных обещаний Мнангагвы после его возвращения вчера в страну был рост экономики и предоставление «работы, работы и работы». Но этого ему будет трудно добиться без жизненно важной иностранной помощи и инвестиций.

Я помню участие в алмазной конференции в Хараре ровно три года назад, на которой Уолтер Чидаква (Walter Chidhakwa), министр горнодобывающей промышленности, сказал мне, с каким нетерпением он рад приветствовать иностранные инвестиции в алмазную отрасль его страны. Принимая во внимание скандалы на месторождении Маранге (Marange), где горняков убивали силы безопасности по указанию своих руководителей, получавших финансовые выгоду от продажи алмазов, я не могу понять, как он мог выражать такой, мягко говоря, неоправданный оптимизм.

В то время было много историй, как до, так и после, о неспособности правительства оказать какую-то финансовую пользу своим обездоленным гражданам, поскольку поступления от добычи алмазов в стране исчезали на иностранных счетах всех, сверху до низу. На той же конференции Мугабе произнес длинную несвязную речь о том, как иностранцы разворовывали страну и как Зимбабве теперь стремится использовать деньги от продажи алмазов на благо своего простого народа.

Это руководитель, который президентствовал во время проявления довольно значительный ловкости в ходе уменьшения наполовину размера экономики страны с начала этого столетия. Это человек, из-за некомпетентности и неправильного правления которого Зимбабве не имела своей валюты с 2009 года, когда бывший доллар страны просто рухнул и перестал иметь ценность из-за гиперинфляции, которая, как говорят, достигла 231 миллиона процентов. Цифра настолько невероятная, что ее размер невозможно охватить или привести пример того, что это означает для потребительских цен.

Конечно, процветали взятки и коррупция, и одним из непосредственных преимуществ захвата власти военными было то, что на самом деле исчезли полицейские блок-посты на дорогах, где офицеры обычно требовали взятки с водителей. Как сказала женщина по имени Спиве Азвигуми (Spiwe Azvigumi) новостному агентству AFP: «Когда полицию убрали с дорог, преступления действительно сократились, они были настолько коррумпированы, а сейчас мы живем свободно». Преступность идет на убыль, когда нет полиции. Может ли это быть более ярким примером условий, в которых жили люди?

Что касается вопроса, заданного в начале этой статьи, стали ли алмазы причиной падения режима Мугабе, это относится к сообщениям в средствах массовой информации о том, что алмазные рудники на месторождении Маранге были причиной растущего беспокойства Китая по поводу политики приоритетного участии местных людей в экономике, согласно которой требовалось, чтобы 51 процент собственности в компаниях с иностранным участием принадлежал местным. Две китайские компании, Anjin и Jinan, начали работу предприятий в 2012 году, и 51 процент доли принадлежал зимбабвийскому правительству. Но в 2015 году режим интегрировал их в государственную компанию Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), что, очевидно, привело к большим закулисным протестам китайского правительства. Принимая во внимание то, что Китай является, как сообщают, импортером трети объема экспорта Зимбабве, правительство Пекина в довольно значительной мере влияло на решения, принимаемые в Хараре.

Неустойчивость, связанная с китайскими инвестициями в алмазные месторождения Зимбабве, также задели банковские счета высших зимбабвийский военных чинов, которые, как сообщают, сотрудничали с этими фирмами под руководством генерала Константина Чивенги (Constantine Chiwenga), военачальника вооруженных сил, который считается кем-то вроде спасителя после того, как он отправился к Мугабе сказать тому, что время его вышло. Судя по сообщениям, 30-процентная доля Anjin Investments, как предполагается, контролируется зимбабвийскими силами обороны через дочернюю компанию, и старшие офицеры, связанные с Мугабе, стали состоятельными джентльменами благодаря алмазному бизнесу. Это совсем не новость, конечно, но это создает ощущение перспективы в отношении того, кем являются высшие военные чины и каковы их настоящие цели.  

Остается верить, что перемены, происходящие в Зимбабве в настоящее время, - это больше, чем просто отдушина для того, чтобы выпустить пар, накопившийся за много лет, и что даже действующие жестоко эффективные зимбабвийские военные не смогут удержать людей этой страны от жизни в более светлом – и более обеспеченном – будущем.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2017
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd