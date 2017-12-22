Стало ли недовольство Китая по поводу алмазов Зимбабве причиной неожиданного свержения Мугабе?

28 ноября 2017

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Могли ли алмазы сыграть роль в свержении в Зимбабве - слава богу - бывшего президента Роберта Мугабе (Robert Mugabe)? Ответственный за неописуемую нищету в этом бедном южноафриканском государстве, Мугабе, к сожалению, оставался у власти гораздо дольше, чем было бы нужно.

Вероятно, каждый испытывает чувство благодарности, кто хочет видеть восстановление страны и более справедливое разделение ее богатства, чем при чрезвычайно жадной и бессердечной жене Мугабе - Грейс (Grace). Из-за ее постоянного давления и закулисных интриг президент сделал ошибку и уволил Эммерсона Мнангагву (Emmerson Mnangagwa), бывшего долгое время его вице-президентом, чтобы проложить путь своей жене фактически к тому, чтобы она сменила его самого на этом посту.

По иронии судьбы, Мнангагва не обязательно лучше своего давнего наставника, Мугабе. У него просто были лучше связи со всемогущими военными кругами, чем у Грейс. Будучи главным сторонником Мугабе в течение десятилетий, уничтожая оппонентов и сея нищету по всей стране, Мнангагва, конечно, не является рыцарем в сияющих доспехах и может оказаться ничем не лучше своего предшественника.

Но мне хотелось бы думать, что огромное облегчение, которое мы наблюдали в последнюю примерно неделю в связи с возможным - а затем и реальным - уходом с поста Мугабе, означает, что даже Мнангагва и военщина не смогут принести такое же ненадлежащее правление, как раньше, от которого зимбабвийцы страдали в последние 37 лет. принимая во внимание то, что президентские выборы должны проводиться в следующем году, можно только надеяться, что они будут честными, а не сфальсифицированными, как раньше. Идея о том, что выборы будут проведены правильно и Зимбабве будет предложена международная финансовая помощь, является волнующей перспективой, которая, конечно, вдохновляет других людей, живущих в условиях репрессивных режимов в мире.

Движение за демократические перемены (Movement for Democratic Change, MDC) заявило, что Мнангагва не будет «копировать и повторять губительный, коррупционный, загнивающий и некомпетентный режим Мугабе». Будет ли правящая партия ЗАНУ-ПФ править сама или вызовет ли она огромный прилив оптимизма, чтобы сохранить набранный темп движения, последовавший после ухода Мугабе, и призывать к созданию коалиционного правительства национального единства, включающего оппозиционные группы?

Осталось мало времени, что касается реструктуризации. Зимбабве должна двигаться быстро, чтобы восстановить свою экономику и обеспечить доступ к международной финансовой помощи. Государственные расходы и иностранный долг огромные, и важное значение имеет структурная реформа. Одним из первых публичных обещаний Мнангагвы после его возвращения вчера в страну был рост экономики и предоставление «работы, работы и работы». Но этого ему будет трудно добиться без жизненно важной иностранной помощи и инвестиций.

Я помню участие в алмазной конференции в Хараре ровно три года назад, на которой Уолтер Чидаква (Walter Chidhakwa), министр горнодобывающей промышленности, сказал мне, с каким нетерпением он рад приветствовать иностранные инвестиции в алмазную отрасль его страны. Принимая во внимание скандалы на месторождении Маранге (Marange), где горняков убивали силы безопасности по указанию своих руководителей, получавших финансовые выгоду от продажи алмазов, я не могу понять, как он мог выражать такой, мягко говоря, неоправданный оптимизм.

В то время было много историй, как до, так и после, о неспособности правительства оказать какую-то финансовую пользу своим обездоленным гражданам, поскольку поступления от добычи алмазов в стране исчезали на иностранных счетах всех, сверху до низу. На той же конференции Мугабе произнес длинную несвязную речь о том, как иностранцы разворовывали страну и как Зимбабве теперь стремится использовать деньги от продажи алмазов на благо своего простого народа.

Это руководитель, который президентствовал во время проявления довольно значительный ловкости в ходе уменьшения наполовину размера экономики страны с начала этого столетия. Это человек, из-за некомпетентности и неправильного правления которого Зимбабве не имела своей валюты с 2009 года, когда бывший доллар страны просто рухнул и перестал иметь ценность из-за гиперинфляции, которая, как говорят, достигла 231 миллиона процентов. Цифра настолько невероятная, что ее размер невозможно охватить или привести пример того, что это означает для потребительских цен.

Конечно, процветали взятки и коррупция, и одним из непосредственных преимуществ захвата власти военными было то, что на самом деле исчезли полицейские блок-посты на дорогах, где офицеры обычно требовали взятки с водителей. Как сказала женщина по имени Спиве Азвигуми (Spiwe Azvigumi) новостному агентству AFP: «Когда полицию убрали с дорог, преступления действительно сократились, они были настолько коррумпированы, а сейчас мы живем свободно». Преступность идет на убыль, когда нет полиции. Может ли это быть более ярким примером условий, в которых жили люди?

Что касается вопроса, заданного в начале этой статьи, стали ли алмазы причиной падения режима Мугабе, это относится к сообщениям в средствах массовой информации о том, что алмазные рудники на месторождении Маранге были причиной растущего беспокойства Китая по поводу политики приоритетного участии местных людей в экономике, согласно которой требовалось, чтобы 51 процент собственности в компаниях с иностранным участием принадлежал местным. Две китайские компании, Anjin и Jinan, начали работу предприятий в 2012 году, и 51 процент доли принадлежал зимбабвийскому правительству. Но в 2015 году режим интегрировал их в государственную компанию Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), что, очевидно, привело к большим закулисным протестам китайского правительства. Принимая во внимание то, что Китай является, как сообщают, импортером трети объема экспорта Зимбабве, правительство Пекина в довольно значительной мере влияло на решения, принимаемые в Хараре.

Неустойчивость, связанная с китайскими инвестициями в алмазные месторождения Зимбабве, также задели банковские счета высших зимбабвийский военных чинов, которые, как сообщают, сотрудничали с этими фирмами под руководством генерала Константина Чивенги (Constantine Chiwenga), военачальника вооруженных сил, который считается кем-то вроде спасителя после того, как он отправился к Мугабе сказать тому, что время его вышло. Судя по сообщениям, 30-процентная доля Anjin Investments, как предполагается, контролируется зимбабвийскими силами обороны через дочернюю компанию, и старшие офицеры, связанные с Мугабе, стали состоятельными джентльменами благодаря алмазному бизнесу. Это совсем не новость, конечно, но это создает ощущение перспективы в отношении того, кем являются высшие военные чины и каковы их настоящие цели.

Остается верить, что перемены, происходящие в Зимбабве в настоящее время, - это больше, чем просто отдушина для того, чтобы выпустить пар, накопившийся за много лет, и что даже действующие жестоко эффективные зимбабвийские военные не смогут удержать людей этой страны от жизни в более светлом – и более обеспеченном – будущем.



