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De Beers закрывает свой канадский рудник

Сегодня
Экспертиза

Рудник Виктор будет работать на полную мощность до начала 2019 года, пока идет наращивание мощности на Гачо Куэй.

Автор: Аллан Секкомбе (Allan Seccombe)

(businesslive.co.za) – Еще один рудник компании De Beers подходит к концу своего срока службы, доводя до семи количество предприятий, уже закрытых или которые будут закрыты - крупнейшая алмазодобывающая компания с точки зрения стоимости заявила, что в начале 2019 года она закроет рудник Виктор (Victor) в Канаде.

Закрытие этого рудника с добычей открытым способом происходит после остановки и затопления в 2015 году нерентабельного подземного рудника Снэп Лейк (Snap Lake) в Канаде.

De Beers близка к принятию решения о закрытии или продаже рудника Вурспоэд (Voorspoed) в ЮАР, на котором добыча идет открытым способом, и руководитель профсоюза сказал изданию The Namibian Sun, что в ближайшие годы в Намибии будут закрыты четыре рудника.

De Beers не подтвердила комментарии Мбидхи Шавуки (Mbidhi Shavuka), председателя отделения Оранжемунд Союза горняков Намибии, слова которого приводятся о том, что эти четыре рудника будут закрыты к 2022 году.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers, наблюдал за спуском крупного судна для добычи алмазов на шельфе Намибии.

Компания заявила, что рудник Виктор в провинции Онтарио произвел на 1 млн каратов больше ее плана в объеме 6 млн каратов и будет работать на полную мощность, пока не закроется в первом квартале 2019 года.

«Хотя мы сосредоточиваем свое внимание на … поддержании объема производства на период работы, мы с ответственностью планируем закрытие рудника Виктор, - сказал Ким Трутер (Kim Truter), исполнительный директор De Beers Canada.

Как только карьер рудника истощится в 2019 году, фаза демонтажа и экологического мониторинга займет от трех до пяти лет. De Beers тесно работает с местными партнерами по созданию возможностей для занятости и заключает контракты, которые нужны будут во время этой фазы», - сказал он.

Единственным действующим активом De Beers в Канаде останется ее 51-процентная доля в руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях, производительность которого 4,5 млн каратов в год.

De Beers, которая на 85% принадлежит Anglo American, потратила $1 млрд на строительство рудника Виктор, промышленное производство на котором началось в 2008 году. По оценкам De Beers, этот рудник за свой срок службы сделает вклад в размере C$6,7 млрд ($5,2 млрд) в экономику провинции Онтарио.

В первой половине 2017 года Канада произвела 1,6 млн каратов по сравнению с 300 000 каратами за тот же период годом ранее, по мере того, как Гачо Куэй наращивает мощности до полного производства. Вклад рудника Виктор 400 000 каратов в промежуточный период в 2017 году.

У De Beers, у которой с 2020 года будет только один рудник в ЮАР, есть 54 заявления на проведение геологоразведочных работы, которые ждут своей очереди в Департаменте природных ресурсов, некоторые из них находятся там уже два года.

Она приостановила свой годовой бюджет на сумму R40 млн на геологоразведочные работы в стране, сказал недавно Филип Бартон (Philip Barton), исполнительный директор по ЮАР.

De Beers Consolidated Mines, ее дочерняя компания в ЮАР, сосредоточивает свое внимание на доведении объема промышленного производства на своем руднике Венеция (Venetia) до 4,5 млн каратов в год.

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