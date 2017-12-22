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22 декабря 2017

Выращенные в лаборатории бриллианты становятся повальным увлечением

18 декабря 2017
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Да, многие в отрасли проявляют осторожность в отношении выращенных в лаборатории бриллиантов, и, конечно, такие вещи, как появившееся не так давно сообщение о поддельной метке GIA на синтетическом камне не улучшают к ним отношение. Но в то же время мы завалены объявлениями о новых компаниях, вступающих в этот бизнес.

Выращенные в лаборатории бриллианты, конечно, становятся «последним вагоном уходящего поезда», в который многие в отрасли с радостью заскакивают.

Есть даже попытка сформировать виртуальную биржу выращенных в лаборатории алмазов под названием Сеть выращенных в лаборатории алмазов (Lab Grown Diamond Network). Главными участниками станут Алон Бен-Шошан (Alon Ben-Shoshan), ветеран Diamond Foundry, а также алмазодобывающие компании, которые «предпочли не называть свои имена публично».

«Я, вероятно, предполагаю, что раз в месяц из каких-то мест в мире будут поступать предложения/презентации/реклама новых выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов», - говорит Том Чэтэм (Tom Chatham), один из пионеров созданного рынка. Но он считает, что он это уже наблюдал раньше: «В 1990-х годах у нас было много компаний, заявляющих, что они производят изумруды… и некоторые производили их, но они потерпели неудачу в маркетинге. Многие из этих новичков занимаются просто перепродажей и потерпят крах».

На самом деле, принимая во внимание все эти новые бренды, количество компаний, действительно производящих драгоценные камни, увеличилось незначительно. Поэтому это в основном те же самые производители, стремящиеся направлять свои объемы производства в большее число каналов.

«По-прежнему имеется горстка эффективных производителей, использующих как НРНТ, так и СVD-методы», - говорит Чэтэм. Он добавляет, что, хотя любой может купить алмазный пресс, это не значит, что они смогут надежно производить алмазы. Компании, предшественники Scio и Pure Grown, потратили миллионы, совершенствуя свои технологии.

Бен-Шошан соглашается, добавляя: «Я предполагаю, что почти каждая лаборатория здесь все еще работает в убыток».

С другой стороны, неясно, какой спрос сейчас существует на этот товар. В недавнем обзоре свадебных продаж, составленном свадебной компанией The Knot, 25 процентов невест и женихов сказали, что они рассматривают созданный человеком бриллиант в качестве центрального камня, и 27 процентов сказали, что они рассматривают такой камень в качестве камня, подчеркивающего центральный камень. Это выше по сравнению с 16 процентами новобрачных, которые в 2016 году рассматривали его в качестве центрального камня, и 18 процентами – в качестве камня, подчеркивающего центральный камень.

Когда их спросили, почему они хотят приобрести созданные человеком камни, 55 процентов отметили, что они бесконфликтные, 49 процентов считают, что они меньше стоят, а 38 процентов сказали, что они хорошие с экологической точки зрения. Те, кто не хотел покупать такие камни, говорили об «общей неосведомленности о выращенных в лаборатории бриллиантах», «предпочтении природных камней» и о «значимости этого кольца».

Все-таки некоторые опытные участники чувствуют, что для того, чтобы выращенные в лаборатории бриллианты действительно стали бизнесом, цена должна будет значительно понизиться. В настоящее время рекламируют, что большинство выращенных в лаборатории бриллиантов стόят на 30 процентов меньше, чем природные бриллианты. И в то время как идет спор о том, насколько это верно, некоторые считают, что цена слишком высокая, чтобы действительно привлекать потребителей.

Но в то же время есть несколько других противоречивых опасений: некоторые беспокоятся, что цены на выращенные в лаборатории бриллианты на самом деле упадут по мере развития технологии, уничтожив их стоимость перепродажи и навредив бизнесу вообще.

Ветераны рынка отмечают, что по-прежнему трудно выращивать алмазы, и их цена незначительно упала за последние несколько лет. Все-таки Чэтэм считает, что все возможно.

«Что касается китайцев, меня беспокоит массовое производство, - говорит он. – Не забывайте, они сейчас производят технических алмазов свыше 4 млрд каратов в год. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы производить алмазы ювелирного качества в больших масштабах. Но если я могу это делать, то и они могут это сделать».

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