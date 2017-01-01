Магазины-однодневки могут стать большим трендом в ритейле в этот праздничный сезон

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Автор: Эмили Весайлинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) – Магазины-однодневки – временные розничные магазины для повышения интереса со стороны потребителей и их осведомленности о бренде - могут стать самым большим трендом в ритейле в этот праздничный сезон.

Известные и новые бренды прибегают к развлекательной, кратковременной концепции розничной торговли, запуская эффектные временные магазины в местах, тщательно выбранных чаще всего с помощью непоколебимой арифметики объемов их онлайновых продаж.

Компания Amazon, которая давно прибегает к временным магазинам для проверки новых рынков, товаров, инновационных методов ритейла, дебютирует с пятью магазинами-однодневками, расположенными в магазинах Whole Foods, в этом сезоне, в дополнение к своему уже огромному числу чередующихся временных магазинов.

Работники Amazon обслуживают эти магазины, которые открываются в пригородах в штатах Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Мичиган и Флорида. Покупатели смогут испытать Kindles, Amazon Echo и другие устройства с целью последующего приобретения.

AuRate, бренд драгоценных ювелирных изделий, продающихся в электронных магазинах, который показывает мега рост, дебютировал 5 ноября с временными магазинами в Нью-Йорке и в окрестностях Джорджтауна недалеко от Вашингтона, и 20 ноября появится в Бостоне (в моем посте в блоге Retail Details завтра будет помещено интересное интервью с со-основателями, которые расскажут о своем нестандартном плане по продаже этого бренда в розничной торговле).

Компания Toys R Us дебютировала с временным магазином для этого сезона около Таймс Сквер в г. Нью-Йорке. И недалеко от него по этой же улице на углу 42-й улицы и Седьмого Авеню появился просторный временный магазин Sharper Image, где покупатели смогут посмотреть сражение бот-машин и десятки демонстрационных образцов электроники.

На территории своих владений владелец молла Simon Property Group открыл The Edit, который является концепцией розничного магазина, в котором происходит ротация разных брендов в огороженных павильонах от 20 до 200 квадратных футов в течение всего года.

Бренды, которые заключили соглашение о ротации в первый сезон в молле Roosevelt Field в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, включают DaniRaden, производителя десертов JARS, чемоданный бренд Smart Luggage, бренд косметики Winky и картинную галерею Uprise Art.

Оператор молла Washington Prime Group, как сообщают, тоже запускает чередующийся временный магазин под названием Tangible на своих площадях.

Конечно, временные магазины, которые являются основой магазина с коротким сроком аренды, не являются преходящим трендом.

Для инновационных ритейлеров, включая Amazon, стихийные временные магазины становятся основным стратегическим компонентом, снискавшим любовь как быстрое средство, требующее малых инвестиций, для (быстрой) проверки жизнеспособности новых рынков и товаров и порождающее энтузиазм у потребителей.

Кратковременные магазины как формат, конечно, останутся. И они могут проложить исключительную дорогу вперед для находящейся в тяжелом финансовом положении розничной торговли в реальных магазинах.



