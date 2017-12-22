Большие изменения в Baselworld: вдвое меньше участников, сокращение площади на треть, уменьшение продолжительности

21 декабря 2017

Автор: Кэрол Беслер (Carol Besler)

(Forbes) - Baselworld, крупнейшая в мире ярмарка часов и ювелирных изделий, ежегодно проводимая в Базеле, Швейцария, уменьшает свое присутствие и меняет свою стратегию. В 2018 году в ней примут участие на половину меньше участников – от 600 до 700 по сравнению с 1 300 в 2017 году. знаменательным стал 2011 год, когда в показе приняли участие 2 000 компаний. Площадь выставки будет уменьшена на одну треть. Примечательнее всего то, что верхний этаж нового здания, взведенного в 2008 году за 430 млн швейцарских франков, не будет использоваться. Baselworld подтверждает, что залы 1.2, 4 и 5 и почти половина зала 2 больше не будут заняты ярмаркой Baselworld. Кроме того, цена для участия компаний будет снижена на 10%. «Мы столкнулись с трудностью: либо снижать наши стандарты качества, либо согласиться на значительное сокращение числа экспонентов, - говорит Сильви Риттер (Sylvie Ritter), управляющий директор Baselworld. - Мы приняли решение поддерживать выдающееся качество. Эта ярмарка полагается не на количество, но будет оставаться ведущим мероприятием для элитных мировых брендов. И это по всем сегментам».

После ярмарки 2017 года, состоявшейся в марте, Baselworld объявила, что она сократит продолжительность ярмарки с восьми дней до шести в 2018 году. По сравнению с прошлым годом, в 2017 году в показе принимало участие на 200 участников меньше. Выдающиеся бренды Hermès и Dior перестали участвовать в ярмарке, a Hermès будет выставляться в январе 2018 года на Salon International de la Haute Horlogerie в Женеве.

В заявлении, выпущенном сегодня утром, руководство Baselworld сообщило, что оно «приняло решение поддерживать свое выдающееся качество на следующей ярмарке. Эта ярмарка полагается не на количество, но будет оставаться ведущим мероприятием для элитных мировых брендов. И это по всем сегментам». Франсуа Тибо (François Thiébaud), президент Комитета швейцарских экспонентов (Swiss Exhibitors' Committee), добавил: «Все эти меры положительные для швейцарских участников ярмарки. Мы теперь сосредоточим свое внимание на сути того, чем является наша отрасль».

Местные средства массовой информации в Базеле сообщили, что отели и рестораны в этой местности, вероятно, понесут убытки из-за этих изменений. Но, хотя число экспонентов было меньше в прошлом году, число посетителей со стороны торговли снизилось всего на 4% - 106 000 посетителей все-таки побывали на ярмарке, и посещаемость в будущем, вероятно, останется устойчивой. В прошлом гостиничный бизнес в Базеле значительно влиял на высокие расходы на участие экспонентов из-за высоких цен в отелях, и поэтому постоянно поступали жалобы. Ярмарка заявила, что эта информация указывает на то, что неизменные высокие цены на гостиницу во время Baselworld 2018 позволяют предположить, что спрос остается высоким и гостиницы по-прежнему будут заполнены.

До мая 2017 года часовая отрасль переживала 25 месяцев спада. С тех пор началось восстановление, и пять месяцев подряд объемы экспорта швейцарских часов растут. Последние цифры за сентябрь показывают рост глобального объема экспорта на 3,7%, включая рост объема экспорта на 4,1% с января 2017 года в Гонконг, на рынок, который долгое время переживал спад. Объем экспорта на рынок Соединенных Штатов упал на 4,1% в сентябре, но это меньше показателя спада в размере 4,9% в августе и общего объема спада в размере 5,9% в первой половине 2017 года.



