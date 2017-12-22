Синтетические бриллианты с поддельной меткой, сделанной для того, чтобы соответствовать сертификату на природный бриллиант

14 декабря 2017

Авторы: Кристофер М. Бридинг (Christopher M. Breeding) и Трой Ардон (Troy Ardon)







(gia.edu) - Усовершенствования технологии и методов выращивания алмазов привели к заметному увеличению числа бесцветных синтетических бриллиантов ювелирного качества в последние годы. Беспокойство алмазной отрасли связано с тем, что выращенные в лаборатории бриллианты не объявляются надлежащим образом или даже продаются как природные бриллианты. С помощью тщательной проверки и анализа геммологические лаборатории могут отличить природные бриллианты от синтетических. Но иногда люди прибегают к мошенничеству с целью скрыть характер драгоценного камня. Лаборатория в Карлсбаде обнаружила такую попытку.

В данном случае бриллиант круглой огранки «бриллиант» (рисунок 1, слева) был предъявлен для обновления сертификата бриллианта. На его рундисте была нанесена метка номера настоящего сертификата GIA, выданного в 2015 году (рисунок 1, справа). Ранее выданный сертификат был выдан на природный, не подвергавшийся обработке бриллиант и содержал следующую оценочную информацию: 1,74 карата, круглая огранка «бриллиант», цвет D, оценка огранки «Excellent» и чистота VVS1. После поведения оценки, то, что было вновь предъявлено, имело такое описание: 1,76 карата круглой огранки «бриллиант» цвета F, оценка огранки «Excellent» и чистота VS1. Кроме того, наши процессы скрининга показали, что этот вновь предоставленный образец требовал дополнительной проверки для определения его происхождения. Эта проверка показала, что он является синтетическим бриллиантом, выращенным с помощью метода НРНТ. На изображении, полученном с помощью прибора DiamondView (рисунок 2), четко видна синтетическая структура роста кристаллов кубооктаэдрической конфигурации и фосфоресценция.







Кроме обнаруженных расхождений в весе (1,74 по сравнению с 1,76 карата), цвете (D по сравнению с F) и чистоте (VVS1 против VS1), спектры FTIR (инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье) четко показали, что это был не один и тот же камень. Природный бриллиант по подлинному сертификату был типа Ia с агрегированными азотными включениями, а новый камень был типа IIb с включениями бора (рисунок 3). Тщательная проверка номера сертификата, нанесенного на синтетический бриллиант, показала отличие вида шрифта от того, что использовался GIA, подтверждающее, что это была не подлинная надпись.







Хотя большинство синтетических бриллиантов, поступающих в эту лабораторию, раскрыты надлежащим образом, некоторые предъявляются из опасения, что камень, представленный как природный, может оказаться синтетическим. Мы редко встречаемся со случаями наглого мошенничества, описанного здесь. Важно, чтобы отрасль и люди проявляли осторожность, потому что все-таки встречаются такие случаи способов ведения деятельности, вводящих в заблуждение. Мы считаем, что клиент, предъявивший камень, заметил несоответствия с информацией в сертификате GIA и направил его в лабораторию для уточнения сертификата. Если есть какие-то сомнения или кажутся странными некоторые аспекты бриллианта (например, метка), камень необходимо направить в геммологическую лабораторию для контрольной проверки.

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ОБ АВТОРАХ

Кристофер М. Бридинг является старшим научным сотрудником, и Трой Ардон - старшим геммологом в GIA в Карлсбаде, штат Калифорния.