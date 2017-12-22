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22 декабря 2017

Синтетические бриллианты с поддельной меткой, сделанной для того, чтобы соответствовать сертификату на природный бриллиант

14 декабря 2017
Экспертиза

Авторы: Кристофер М. Бридинг (Christopher M. Breeding) и Трой Ардон (Troy Ardon)

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(gia.edu) - Усовершенствования технологии и методов выращивания алмазов привели к заметному увеличению числа бесцветных синтетических бриллиантов ювелирного качества в последние годы. Беспокойство алмазной отрасли связано с тем, что выращенные в лаборатории бриллианты не объявляются надлежащим образом или даже продаются как природные бриллианты. С помощью тщательной проверки и анализа геммологические лаборатории могут отличить природные бриллианты от синтетических. Но иногда люди прибегают к мошенничеству с целью скрыть характер драгоценного камня. Лаборатория в Карлсбаде обнаружила такую попытку.

В данном случае бриллиант круглой огранки «бриллиант» (рисунок 1, слева) был предъявлен для обновления сертификата бриллианта. На его рундисте была нанесена метка номера настоящего сертификата GIA, выданного в 2015 году (рисунок 1, справа). Ранее выданный сертификат был выдан на природный, не подвергавшийся обработке бриллиант и содержал следующую оценочную информацию: 1,74 карата, круглая огранка «бриллиант», цвет D, оценка огранки «Excellent» и чистота VVS1. После поведения оценки, то, что было вновь предъявлено, имело такое описание: 1,76 карата круглой огранки «бриллиант» цвета F, оценка огранки «Excellent» и чистота VS1. Кроме того, наши процессы скрининга показали, что этот вновь предоставленный образец требовал дополнительной проверки для определения его происхождения. Эта проверка показала, что он является синтетическим бриллиантом, выращенным с помощью метода НРНТ. На изображении, полученном с помощью прибора DiamondView (рисунок 2), четко видна синтетическая структура роста кристаллов кубооктаэдрической конфигурации и фосфоресценция.

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Кроме обнаруженных расхождений в весе (1,74 по сравнению с 1,76 карата), цвете (D по сравнению с F) и чистоте (VVS1 против VS1), спектры FTIR (инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье) четко показали, что это был не один и тот же камень. Природный бриллиант по подлинному сертификату был типа Ia с агрегированными азотными включениями, а новый камень был типа IIb с включениями бора (рисунок 3). Тщательная проверка номера сертификата, нанесенного на синтетический бриллиант, показала отличие вида шрифта от того, что использовался GIA, подтверждающее, что это была не подлинная надпись.

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Хотя большинство синтетических бриллиантов, поступающих в эту лабораторию, раскрыты надлежащим образом, некоторые предъявляются из опасения, что камень, представленный как природный, может оказаться синтетическим. Мы редко встречаемся со случаями наглого мошенничества, описанного здесь. Важно, чтобы отрасль и люди проявляли осторожность, потому что все-таки встречаются такие случаи способов ведения деятельности, вводящих в заблуждение. Мы считаем, что клиент, предъявивший камень, заметил несоответствия с информацией в сертификате GIA и направил его в лабораторию для уточнения сертификата. Если есть какие-то сомнения или кажутся странными некоторые аспекты бриллианта (например, метка), камень необходимо направить в геммологическую лабораторию для контрольной проверки.

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ОБ АВТОРАХ

Кристофер М. Бридинг является старшим научным сотрудником, и Трой Ардон - старшим геммологом в GIA в Карлсбаде, штат Калифорния.

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