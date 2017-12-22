У Anglo будут солидные годовые объемы производства за счет алмазов, железной руды

11 декабря 2017

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Anglo American собирается выйти на солидные годовые объемы производства и в конце октября сообщила о том, что объем производства компании в медном эквиваленте с начала года до нынешнего момента на всех предприятиях вырос примерно на 8%, а работать до конца 2017 финансового года осталось всего три месяца.

Эти достижения объясняются значительными усовершенствованиями, проведенными в Kumba Iron Ore, зарегистрированной в Йоханнесбурге фирме, в которой у Anglo имеется доля в 70%, и на ее алмазодобывающих предприятиях, которые входят в компанию De Beers, принадлежащую Anglo на 85%.

«Мы показали еще и другие хорошие показатели работы в нашем бизнесе, - сказал Марк Кьютифани (Mark Cutifani), главный исполнительный директор Anglo, который комментировал показатели третьего квартала. Он привел в пример алмазный рудник Гачо Куэй (Gahcho Kué), находящийся в Северо-Западных территориях, и Минас-Рио (Minas-Rio), шахту по добыче железной руды в Бразилии, в качестве подразделений, способных внести значительный вклад в течение этого трехмесячного периода.

Но в течение года крупный вклад внесет De Beers, которая скорректировала объем производства алмазов до 33 млн каратов против предыдущего прогноза по году в объеме 31 млн - 33 млн каратов. Объем производства алмазов в Канаде был в пять раз выше в третьем квартале на уровне 1,1 млн каратов благодаря наращиванию объемов на Гачо Куэй. Этот рудник достиг своей проектной мощности во втором квартале финансового года компании Anglo.

Kumba Iron Ore собирается произвести от 42 млн до 44 млн тонн (млнт) полезного ископаемого по сравнению с предыдущими прогнозами 41 млнт – 43 млнт.

На другом предприятии группы Anglo объем производства угля, похоже, останется без изменений в годовом выражении, несмотря на 100-дневную остановку в третьем квартале после несчастного случая в Гёдехоопе, произошедшего 3 августа. В связи с этим было потеряно порядка 400 000 тонн объема производства. Объем производства Eskom упал на 15% за квартал до 6,8 млнт.

Объем производства меди будет на нижнем уровне предыдущих прогнозов примерно 570 000 тонн, а объем производства никеля ожидается без изменений в годовом выражении. Объем производства марганца тоже будет без изменений.

Единственное крупное значительное снижение объема производства отмечалось в Anglo American Platinum, зарегистрированной в Йоханнесбурге, в которой у Anglo есть доля в 75%. Ее совместное предприятие Bokoni Platinum Mines поставило предприятия на техобслуживание и уход, поскольку у предприятия были трудности с получением прибыли в условиях низких цен.

Был также и перерыв в работе в Mototolo, совместном предприятии с Glencore, из-за просачивания воды через стенку дамбы из хвостов. Было принято решение остановить обработку руды на обогатительной установке на время ремонта стенки дамбы, завершение ремонта ожидается в четвертом квартале. Mototolo продолжит вести горную добычу и накапливать руду для будущей обработки, но пострадает порядка 45 000 унций платины.

Объем производства металла в виде концентрата на 2017 финансовый год был понижен до 2,3 – 2,35 млн унций по сравнению с предыдущим прогнозом от 2,35 до 2,4 млн унций в результате того, что был законсервирован Бокони (Bokoni). Поставки третьей стороны с рудника Мазеве (Maseve), принадлежащего Platinum Group Metals, который тоже был законсервирован, окажут влияние на снижение предложения платинового сплава.

В третьем квартале объем производства металла платины в виде концентрата оставался без изменений на уровне 621 400 унций. «По платине мы предприняли необходимые меры для удаления неприбыльных унций из объема производства, поскольку мы сосредоточиваем свое внимание на стоимости, а не на объемах», - сказал Кьютифани.



