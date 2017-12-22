Намибия: в бизнесе распространено уклонение от налогов - Шлеттвейн

29 ноября 2017

(allafrica.com) – Калле Шлеттвейн (Calle Schlettwein), министр финансов Намибии, обеспокоен практикой преднамеренного уклонения от уплаты налогов разными компаниями. Эта ситуация стала эпидемией, и Шлеттвейн утверждает, что такое поведение наносит вред оптимальному сбору налогов. Он призывает все компании и бизнесы выполнять свои обязательства по уплате налогов или им грозит наказание, предусмотренное законом за уклонение от налогов.

«Организация своей финансовой деятельности таким образом, чтобы свести к минимуму обязательства по налогам в рамках закона – это одно дело, но незаконная неуплата или уплата не в полной мере налогов – это совершенно другое дело. Как бы то ни было, руководство налоговых органов вообще считает обе практики нежелательными, поскольку они наносят вред оптимальному сбору налогов».

Он сделал эти заявления в понедельник в Виндхуке в китайском посольстве, где Чжан Имин (Zhang Yiming), китайский посол в Намибии, организовал интерактивную лекцию по налогам для китайских бизнесменов для того, чтобы заставить их осознать необходимость соблюдения намибийских налоговых законов.

«Например, у нас есть свидетельства тому, что некоторые компании работают на основе денежной наличности, и это делается с преднамеренной целью избежать уплату налогов. Это происходит в такой мере, что такие компании не ведут надлежащей бухгалтерии, а некоторые не выдают квитанции о продаже своим клиентам. Это практически приравнивается к уклонению от уплаты налогов, - рассказал Шлеттвейн.

У нас также есть свидетельства тому, что некоторые компании работают в партнерстве с намибийцами, и что через такие партнерства серьезно пренебрегают налоговыми обязательствами, иногда даже прибегают к мошенничеству», - сказал министр финансов в лекции по налогам.

Шлеттвейн также привел в качестве примера некоторые многонациональные компании, злоупотребляющие своими международными предприятиями и уклоняющиеся от уплаты налогов в некоторых африканских юрисдикциях, например, в Намибии, и отправляют свои прибыли в налоговые гавани. Он сказал, что это делается через трансфертное ценообразование, перевод прибыли, «тонкую» капитализацию и с помощью нескольких других схем уклонения от уплаты налогов.

Он привел в качестве примера недавние сообщения в новостях, которые были основаны на утечке «райского досье» (Paradise Papers) и «панамского досье» (Panama Papers), а также на собственных открытых Намибией судебных делах в отношении таможенного мошенничества.

«Мы живем не в совершенном мире. Я также знаю о слабых сторонах нашего налогового управления и о возможных правонарушениях, совершаемых нашими собственными официальными лицами. Я призываю вас, наших партнеров, не сотрудничать с теми, кто вымогает взятки, а сообщать о них. Это важно для вашей репутации, ваших собственных интересов и для нашей взаимной выгоды».

Он подчеркнул, что намибийская налоговая система, в основном регулируемая Законом о подоходном налоге (личным и корпоративным налогом) и Законом о налоге на добавленную стоимость (налогом на потребление) обязует всех нерезидентов, работающих в Намибии, или иностранную компанию, торгующую в Намибии, платить налоги на доход, полученный в Намибии, а также НДС.

Физические лица платят налог в размере от 18 процентов до 37 процентов, зарегистрированные производители платят 18 процентов налога, непроизводственные компании платят 32 процента налога, а горнодобывающие компании платят налог в размере 37,5 процента, и налог для алмазодобывающих компаний составляет 55 процентов.

Налоговая отчётность должна предоставляться вовремя, и оплата налогов должна производиться в положенные сроки, неисполнение этого приведет к штрафам до 100 процентов суммы налога и начислению до 20 процентов в год в дополнение к налогу, сказал он.

Со своей стороны, посол Чжан сказал, что эта лекция была предназначена для лучшего понимания намибийской налоговой политики китайскими бизнесменами и компаниями и для повышения их осведомленности, а также и для соблюдения правил уплаты намибийских налогов.

Он сказал, что Намибия является другом Китая, проверенным временем, и эти взаимоотношения являются приоритетом для правительства Китайской Народной Республики, и поэтому он хотел бы сделать отношения между его страной и Намибией образцом для отношений между Китаем и другими южноафриканскими странами.

«Со времени установления дипломатических связей 27 лет назад наше экономическое и торговое сотрудничество значительно расширилось. Сейчас здесь работают 60 китайских предприятий и почти 7 000 самозанятых бизнесменов в Намибии, охватывающих много областей деятельности», - сказал он, добавив, что эти предприятия оказали положительное влияние на жизнь простых намибийцев.

Чжан попросил намибийское правительство охранять права и интересы китайских компаний и конструктивно решать возникающие проблемы.

Он сказал, что отдельные случаи правонарушений не следует преувеличивать или политизировать.



