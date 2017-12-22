Ювелиры все еще испытывают трудности спустя год после демонетизации в Индии

04 декабря 2017

Автор: Сванси Афонсо (Swansy Afonso)

(Bloomberg) – Для ювелиров на втором крупнейшем в мире рынке золота бизнес еще не оправился от падения, последовавшего после решения Индии год назад запретить крупные банкноты. Спросите Бачхраджа Бамалву (Bachhraj Bamalwa), который проработал в этой отрасли четыре десятилетия.

Когда премьер-министр Нарендра Моди (Narendra Modi) готовился к тому, чтобы обратиться к нации в ноябре прошлого года и объявить о демонетизации, Бамалва заканчивал спокойный и небогатый событиями день. Поправляясь после операции на сердце, 57-летний отец двух детей пришел домой к тому времени, когда премьер-министр закончил свое выступление.

Затем последовал шквал звонков от его самых состоятельных покупателей, просивших Бамалву открыть свой магазин и продать товары в обмен на их старые банкноты, он не хотел брать на себя такой риск.

«Это была ночь, которую мы никогда не сможем забыть», - сказал Бамалва по телефону из Калькутты.

Год назад 8 ноября премьер-министр Нарендра Моди решил превратить 86 процентов денег в бесценную бумагу с целью предотвращения коррупции, решительной борьбы с незадекларированным имуществом и поимки тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Хотя ликвидность с тех пор повысилась, поскольку индийцы положили в банк 99 процентов потерявших силу банкнот, ювелиры все-таки не испытывают радости, так как продолжающиеся меры по обузданию огромной части экономики, связанной с «денежной наличностью», больше всего ударила по их бизнесу, говорят они.

Добавьте к этому падение располагаемого дохода из-за замедления экономического роста, который сейчас самый низкий за три года, и введения в июле этого года разрушительного нового налога на товары и услуги, известного как GST.

«8 ноября был последним днем, когда ювелир мог улыбаться, после этого он плачет, - сказал по телефону из Мумбаи Кетан Шрофф (Ketan Shroff), объединенный секретарь Индийской Ассоциации золота и ювелиров (India Bullion and Jewellers Association Ltd.). – Это был двойной удар для отрасли – сначала демонетизация, потом GST, поэтому потребуется больше времени, может быть, один или два квартала, чтобы войти в норму».

Спрос на золото в Индии, который занимает второе место только после спроса в Китае, в 2016 году упал до самого низкого значения за семь лет - до 666,1 метрической тонны. Вряд ли ситуация изменится также и в этом году, согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), который считает, что объем местных покупок достигнет в этом году 650 - 750 тонн. Базирующаяся в Лондоне Metals Focus Ltd., консультационная фирма по драгоценным металлам, прогнозирует потребление в 2017 году на уровне 700 тонн.

В прошлом году по этому сектору также был нанесен удар ввиду более жестких требований, предъявляемых к покупателям, относительно подтверждения своей подлинности перед совершением покупки, и утверждения суммы, используемой покупателем в этих сделках. Затем, как раз тогда, когда спрос начал стабилизироваться, правительство ввело новый национальный налог с продаж в июле, и в течение короткого периода в августе поставил ювелиров под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, вызвав переполох в отрасли.

В следующие два года маловероятно, что спрос вернется к 846 тоннам, среднему объему потребления за пять лет до 2016 года. Хотя объем продаж, вероятно, наберет темпы, «все еще сохранится неуверенность в отношении покупки золота при прозрачной системе, которая сейчас действует», - заявил совет в августе.

Другие меры, например, обязательное нанесение меток для гарантии соответствия стандартам чистоты и новый предел покупки по Закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в следующем году могут вызвать кратковременные затруднения в работе, заявил он в четверг. В краткосрочной перспективе, неравномерное распределение муссонов тоже может понизить спрос в сельской местности.

Переставшее вселять уверенность золото

Сельские жители больше всего пострадали от демонетизации, потому что они используют почти исключительно наличные деньги, начиная от покупки одежды или продуктов питания, кончая оплатой свадеб. Те сообщества, которые в основном зависят от сельского хозяйства, составляют около 60 процентов объема покупок ювелирных изделий в Индии.

Мелкая и неорганизованная торговля приняла на себя основной удар изменений, поскольку объем продаж упал, а затраты выросли. Они сейчас очень стараются привлечь потребителей и соблюдать новые правила, которые правительство ввело в прошлом году, сказал Шрофф. «Я не думаю, что кто-то пойдет на риск на этом уровне. При тех мерах, которые принимает правительство, ни один ювелир сейчас не захочет быть внесенным в черный список».

Администрация Моди пытается дестимулировать физическую покупку золота, и это также оказывает влияние на отрасль, сказал он. Во время индуистского праздника Дивали в этом году - пикового сезона спроса, правительство ввело новую серию суверенных золотых облигаций, которые привлекут более искушенных инвесторов, поскольку они получат льготы, например, выгоды в выплате подоходного налога, сказал он.

Единственным лучом света от этого запрета стало повышение прозрачности с переходом на цифровые способы оплаты и переход к более организованной ювелирной розничной торговле. В городских местностях оплата наличными средствами сократилась на 40 процентов в прошлом году. сказал Бамалва, который раньше был председателем правления Всеиндийской федерации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (All India Gems & Jewellery Trade Federation).

«Правительство должно понимать саму культуру этой страны и людей этой страны. Эти привычки невозможно изменить в одночасье», - сказал он.



