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Бриллианты - это символ любви и предмет роскоши, а не биржевой товар, как золото - Жан-Марк Либерхерр, главный исполнительный директор DPA

08 декабря 2017
Экспертиза

Автор: Рэм Сахгал (Ram Sahgal)

(The Economic Times) – Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), международное объединение таких ведущих в мире алмазодобывающих компаний, как De Beers, AЛРОСА и Rio Tinto, появилась в Индии для продвижения бриллиантов, особенно среди молодых пар из высшего социально-экономического класса потребителей. Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор DPA, рассказывает Рэму Сахгалу из “Economic Times” о кампании, проводимой этой ассоциацией, по распространению культа бриллиантов, и том, почему люди, одержимые золотом, будут приобретать бриллианты…

Вы (DPA) нацелены на продажу большего количества бриллиантов индийскому потребителю. Каковы социально-экономический профиль и пол покупателей, которые привлекают ваше внимание?

Мы разговариваем с парами, которые женаты всего несколько лет, сосредоточив свое внимание на группе «А» Новой системы классификации потребителей (New Consumer Classification System, NCCS), проживающей в метрополиях, городах первого и второго уровней в Индии.

В Индии, поскольку большинство браков там организуется семьями жениха и невесты, пары эффективно переходят от состояния «пара по документам» к состоянию «пара на всю жизнь», и таким образом жизненный путь каждой пары является уникальным и прекрасным, наполненным знаменательными моментами, помогающими развивать взаимоотношения, начиная с формального вступления в брак, который затем перетекает в настоящую близость и любовь.

Путь от вступления в брак к любви состоит из переживаемых парой уникальных моментов единения душ в ходе создании чего-то реального, редкого и уникального, принадлежащего им, и бриллиант является наилучшим способом ознаменовать это путешествие и отметить это достижение.

Индийцы (особенно женщины) внутренне имеют склонность к золоту как средству сохранения стоимости и как украшению. Что может заставить их серьезно рассматривать бриллианты как средство хранения стоимости и как модное украшение?

Наше исследование очень хорошо показало, что, если золото рассматривается в качестве финансового инструмента, бриллианты и бриллиантовые ювелирные изделия рассматриваются в качестве эмоциональных инвестиций. Ключевым положением, лежащим в основе нашей кампании, является то, что бриллианты не только являются прекрасными и драгоценными, они также очень символичны. Бриллиант несет в себе миллиарды лет природного наследия, что уравнивает его с тем, что является самым настоящим и драгоценным в нашей жизни или, другими словами, что является самым подлинным и редким. Такой смысл лежит в основе нашей кампании «Подлинное – редко» (Real is rare) - бриллиант такой же подлинный и редкий, как наша любовь.

Эта кампания вдохновлена реальными историями и нацелена на высвечивание моментов на жизненном пути индийских пар, которые отмечают свой успех в достижении драгоценной близости и подлинности в своих отношениях.

Отрицательным с точки зрения потребителей является то, что в отличие от золотых украшений, бриллианты имеют невысокую стоимость перепродажи или совсем не имеют ее. Можете это прокомментировать?

Люди покупают бриллианты в ознаменование чего-то и как символ любви и роскоши. Они не являются биржевым товаром, как золото, и, вероятно, никогда не будут, потому что каждый бриллиант уникален. Невозможно сравнивать золото с бриллиантами, как невозможно сравнивать золото с брендированными предметами класса «люкс».

При этом мы знаем, что по мере роста спроса на развивающихся рынках и начала постепенного падения предложения в 2019-2020 годах бриллианты будут становиться все более редкими и ценными. И даже сегодня если вы хотите перепродать свой бриллиант, вы можете пойти к дилеру и продать его. Внутреннюю стоимость бриллианты имеют. Существует рынок, где их можно перепродать. В Соединенных Штатах он может составлять до 5% общего предложения.

Как идут дела в Индии с точки зрения потребления (доля рынка) бриллиантов в мире? Индия также является больше центром производства бриллиантов, чем ведущим потребителем. Как это можно изменить?

a. Бриллианты и Индия имеют давние связи. Они были впервые обнаружены в Индии и были частью наследия страны. В настоящее время в Индии производится огранка и полировка 90% мирового объема производства бриллиантов.

б. Индия является крайне важным развивающимся алмазным рынком. В настоящее время на долю страны приходится около 7% мирового объема продаж бриллиантовых ювелирных изделий. Таким образом, у нее есть огромный потенциал среди потребителей и партнеров по розничной торговле.

в. Есть возможности для значительного роста с существующих уровней проникновения бриллиантов в Индии, составляющих 10%. По результатам изучения опыта на других рынках, связанного с экономическим ростом и достижениями потребительского рынка, уровни проникновения бриллиантов показали значительный рост – на долю Соединенных Штатов сейчас приходится около 70%, а на Китай около 20%.   

г. Сочетание растущего состоятельного среднего класса с устойчивой культурой потребления ювелирных изделий и естественной приверженностью к бриллиантам делают Индию чрезвычайно перспективным рынком.

д. В настоящее время в Индии бриллианты тесно связаны с традициями, обрядами и дарением по важным поводам или передачей от одного поколения к следующему. В городах 1-го и 2-го уровня также устойчивой стала традиция дарения на годовщину, и это показывает значительную возможность для роста. В то же время рынка обручальных колец в настоящее время почти не существует, и мы знаем, что это объясняется полностью экономическими соображениями. Это изменится по мере роста индийской экономики, и потенциал здесь значителен, потому что алмазная и ювелирная культура в Индии прочны. Вот почему мы выбрали Индию, вместе с Соединенными Штатами и Китаем, в качестве приоритетных рынков для маркетинговых инвестиций.

Растет ли потребление бриллиантов во всем мире? В частности, какие страны находятся в числе крупнейших потребителей (доля в процентах)?

Объем продаж украшений с бриллиантами вырос по всему миру в течение шести из последних семи лет, и средний рост составил около 3% в год. Исключение составил 2015 год, который стал трудным годом из-за экономического спада в Китае и Индии и неблагоприятных валютных колебаний. В этом году есть обнадеживающие признаки: похоже, что объем продаж продолжил свое движение по восходящей траектории, получая выгоду от улучшения экономической обстановки. Но, как всегда, четвертый квартал года будет ключевым для спроса на бриллианты. Поэтому даже сейчас, в середине ноября, слишком рано с определенностью говорить о тренде на 2017 год.

Самыми крупными потребителями являются США, на долю которых приходится 47% мирового спроса на бриллианты, Китай (16%), регион Персидского залива (7%) и Индия (6%).

Можете ли вы обрисовать самую последнюю картину спроса и предложения и рассказать о формировании цен на алмазы и бриллианты?

Поскольку существует так много категорий алмазов и бриллиантов, на каждую из которых оказывает влияние ее собственная динамика спроса и предложения, то на этот вопрос всегда трудно отвечать. Кроме того, на цены на алмазы и бриллианты в последнее время оказывает влияние ряд факторов помимо спроса и предложения, включая тренды обменного курса, влияние складских запасов в алмазопроводе, изменения банковской политики в отношение кредитования отрасли и демонетизация в Индии.

Но в широком смысле предложение алмазов и бриллиантов, которое оставалось без изменения в течение 7 лет до 2015 года, сейчас растет после открытия 3 новых рудников, вошедших в эксплуатацию в прошлом году. Спрос на бриллианты тоже в основном растет после трудностей 2015 года. Общее воздействие роста производства алмазов и растущего спроса было таково, что цены на алмазы сейчас практически такие же, как год назад, а цены на бриллианты немного упали.

Какие алмазные рудники являются крупнейшими в мире? Были ли открыты новые или закрыты старые рудники алмазодобывающими компаниями?

В настоящее время существует около 50 действующих алмазных рудников в мире. в прошлом году крупнейшими в мире алмазными рудниками, если судить по числу добытых каратов алмазов, были рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, Жваненг (Jwaneng) в Ботсване и трубка Юбилейная в России. Рудник Жваненг и трубка Юбилейная являются также самыми крупными рудниками с точки зрения стоимости.

Если посмотреть на данные по странам, мы увидим, что Россия, Ботсвана и Канада являются тремя крупнейшими алмазодобывающими странами с точки зрения стоимости, а Россия, Демократическая Республика Конго и Ботсвана являются тремя крупнейшими по объему добычи в каратах.

В следующие несколько лет будут закрыты некоторые из существующих рудников, но в следующем году компания АЛРОСА в России должна открыть новый рудник - Верхне-Мунское. В алмазопроводе также есть некоторые новые проекты на существующих рудниках, включая рудники Жваненг в Ботсване и Даявик (Diavik) в Канаде. Они войдут в эксплуатацию в ближайшем будущем и продлят срок службы рудников. Заглядывая вперед, мы видим еще несколько проектов, направленных на увеличение срока службы рудников, например, на руднике Экати (Ekati) в Канаде и на руднике Венеция (Venetia) в ЮАР, в еще позднее может появиться новый рудник в Анголе.

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