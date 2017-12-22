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Поклонники выстраиваются в очередь, чтобы позавтракать у Тиффани

05 декабря 2017
Экспертиза

Толпа почитателей «Завтрака у Тиффани» (Breakfast at Tiffany's) вытянулась вокруг квартала, чтобы поесть в новом кафе культовой ювелирной компании.

Автор: Брендан Кризель (Brendan Krisel)

(patch.com) – Самый холодный день этого сезона не смог остановить в пятницу почитателей «Завтрака у Тиффани» от того, чтобы выстаивать в очереди вокруг квартала, где на 5-й Авеню находится флагманский магазин производителя ювелирных изделий, ожидающих открытия его нового кафе.

Кафе Blue Box Café (Голубая коробочка) дает шанс каждой подражательнице Холли Голайтли (Holly Golightly) позавтракать (и пообедать) у Тиффани – с кофе и круассаном, которыми перекусывает легендарная героиня актрисы Одри Хепбёрн (Audrey Hepburn), глазея на витрины магазина в начале ставшего классикой фильма в 1961 году.

Лорен Дёрнин (Lauren Durnin), суперфанатка Хепбёрн, была перед магазином на 5-йАвеню в 6.30 утра, более чем за три часа до открытия, чтобы быть первой в очереди в кафе. Дёрнин решила приехать с город в пятницу из Нового Джерси после того, как подруга отметила ее в статье об этом кафе накануне, сказала она изданию Patch.

«Я обычно говорила людям, что самая легкая возможность «позавтракать у Тиффани» - это пойти и почистить свои ювелирные изделия наверху, и тогда они предложат тебе бесплатный напиток, - сказала Дёрнин. – В свое время это и стало для меня самой легкой возможностью позавтракать у Тиффани. Поэтому, когда меня отметили во вчерашней статье, мне подумалось, что не могу же я пропустить возможность приехать сюда».

Общей темой среди завтракающих была личная привязанность к фильму 1961 года, основанному на романе Трумена Капоте (Truman Capote).

Ник Авлошенко (Nick Avloshenko) сказал Patch, что его с этим фильмом познакомила мать, когда ему было 11 лет.

«Моя мама показала мне этот фильм, потому что она показывала мне много классических фильмов, и он очень запал мне в душу, - сказал Авлошенко Patch. – И я знаю, это ее любимый фильм».

Авлошенко рассказал Patch, что его мать смотрела «Завтрак у Тиффани» в свой день рождения каждый год, и он планировал послать ей фото блюда.

Ли Кадиш (Lea Kadish) убедилась, что она оделась соответственно для завтрака в пятницу утром, облачившись в черный наряд, как героиня Хепбёрн в фильме 1961 года. Кадиш сказала Patch, что она «одержима» этим классическим фильмом и ее квартира выполнена в бирюзовом цвете Tiffany.

Tiffany & Co. открыла кафе Blue Box Café в пятницу на пятом этаже своего флагманского магазина. У посетителей будет возможность попить кофе и съесть выпечку в месте, которое предназначено для того, чтобы «напоминать мастерство и наследие Tiffany's», говорится в пресс-релизе. Варианты завтрака в этом кафе включают тост с авокадо, бельгийские вафли и яйца с трюфелями, и это стоит $29 на человека.

На пятом этаже Tiffany & Co. есть также новый бренд товаров для дома, бутик детских вещей, посуды из чистого серебра и коллекция старинных книг, судя по пресс-релизу.

«И кафе, и изменение дизайна этажа Товаров для дома отражает современное представление о роскоши, - говорит в своем заявлении Рид Кракофф (Reed Krakoff), главный креативный директор компании Tiffany & Co. – Это пространство экспериментальное и основано на практическом опыте – окно в новую Tiffany».

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