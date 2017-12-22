Опрос показывает, что в средняя цена обручального кольца выросла до $6 351

07 декабря 2017

Автор: Роб Бэйтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Согласно данным «Исследования ситуации с ювелирными изделиями и обручальными кольцами в 2017 году», проведенного компанией Knot, средняя цена обручального кольца сейчас составляет $6 351. Это значительный рост по сравнению с ценой $5 095, зарегистрированной в 2011 году.

Опрос охватывает 14 000 обрученных или недавно вступивших в брак невест и женихов по всем Соединенным Штатам. Некоторые данные уже появились в JCK в последнем месяце.

В ходе опроса было установлено, что 70 процентов женихов решили вопрос с деньгами на кольцо самостоятельно, а 8 процентов с помощью родителей. Двадцать девять процентов женихов сказали, что потратили больше, чем ожидали.

Большинство невест (90 процентов) были довольны тем, сколько денег их будущие мужья потратили на кольца: 6 процентов хотели бы, чтобы они потратили больше, а 4 процента хотели бы, чтобы они потратили меньше.

Одна пара из трех – 33 процента – покупали обручальное кольцо вместе. В среднем на покупку ушло три с половиной месяца, чтобы, наконец, выбрать кольцо.

Но 72 процента женихов сказали, что они столкнулись с трудностями при покупке кольца, включая то, что не знали, выгодную ли покупку они делают (35 процентов), и не знали терминологию, связанную с бриллиантами (28 процентов).

Опрос также показал, что растет число онлайновых продаж, и 14 процентов обручальных колец было куплено по интернету, это больше 10 процентов в 2011 году. примерно 45 процентов были куплены у местных или независимых ювелиров.

Кроме того, интернет сейчас является самым распространенным местом знакомства пар, знакомство по интернету назвали 17 процентов и 2 процента в социальных сетях, всего 19 процентов. Это превышает традиционные способы, например, встречу через друзей (17 процентов), в колледже (15 процентов) и на работе (12 процентов).

Другая важная статистика:

Среднее количество колец, которые посмотрели перед покупкой: 26

Процент тех, кто купил кольца, изготовленные по заказу: 45

Самая популярная форма: круглая огранка (52 процента)

Средний размер центрального камня в каратах: 1,2 карата

Средний вес кольца в каратах: 1,8 карата

Самый популярный металл для кольца: белое золото (61 процент)

Дополнительную информацию можно получить в обзоре, составленном Knot, щелкните здесь.