Биткойн – хорошо ли это для бриллиантов?

22 декабря 2017

Хотя некоторые видят возможности, другие ставят под вопрос его устойчивость

Автор: Рашель Бергштейн (Rachelle Bergstein)

(Rapaport) – Представьте себе такую картину: вы помогаете покупателю, который очень близок к покупке дорогостоящего бриллианта хорошего качества. Возникает вопрос оплаты, и вместо использования Apple Pay или широко используемой кредитной карты, это клиент спрашивает, принимаете ли вы биткойны. Вы в замешательстве – вы не знаете, что ответить. Почти через десять лет с тех пор, как впервые появилась криптовалюта из глубин интернета, сама идея все еще кажется рискованной и абстрактной - как подпольная система, используемая только преступниками и хакерами.

Но хотя биткойн, конечно, заслужил свою сомнительную репутацию - недавно было обнаружено, что российский криминальный босс отмыл свыше $4 млрд с помощью счетов в биткойнах, он также становится все более распространенным. Крупные компании, например, PayPal, Microsoft и Overstock сейчас принимают его. IBM решительно приняла блокчейн, сложную технологию учетной книги, которая отслеживает движения каждого биткойна. И медленно, но верно ритейлеры начинают рассматривать биткойн в качестве легитимной формы оплаты. Это заставляет ювелиров и других продавцов бриллиантов отвечать на почти беспрецедентный вопрос: настало ли время для применения новой формы оплаты?

Бум или «пузырь»?

Биткойн воспринимался как альтернативная цифровая валюта, огражденная от колебаний глобальной нестабильности и государственного контроля. Нет такой вещи, как физический биткойн, это просто единица измерения, представляющая определенную сумму. Когда система появилась в январе 2009 года, один биткойн, или ВТС, стоил немного. В настоящее время ситуация изменилась. 12 октября 2017 года, цена одного биткойна превысила $5 000, это самое высокое значение за все время. Это означает, что то, что началось как оригинальный кибер-эксперимент, стало реальной финансовой системой, даже были слухи о том, что Goldman Sachs, мощный игрок старой школы, планирует скоро открыть торговлю биткойнами, судя по недавнему сообщению Wall Street Journal.

С другой стороны, скептики утверждают, что мы переживаем сложности, связанные с «пузырем» биткойна. То, что делает эту валюту столь привлекательной для некоторых, так это же самое кажется опасным для других. Сторонникам биткойна очень нравится, что эта система децентрализована и поэтому защищена от тех видов глобальных событий, которые вызвали финансовый кризис 2008 года. таким образом, биткойны совсем не отличаются от бриллиантов или других драгоценных камней, все они являются альтернативным, портативным средством для инвесторов, которые скептически относятся к долговременной стоимости традиционных покупок, например, недвижимости и ценных бумаг. Но критики биткойна утверждают, что государственное регулирование, по меньшей мере в Соединенных Штатах, неизбежно, и как только оно станет осуществляться, то ценность криптовалюты обрушится.

Все-таки это не помешало знаменитому во всем мире ювелиру Самеру Халимеху (Samer Halimeh) принять решение о принятии биткойна в прошедшем сентябре после того, как он обратил внимание на быстрорастущие просьбы от его клиентов делать это. С его точки зрения, союз биткойна и розничной торговли предметами роскоши является очевидным.

«В последние пару лет [биткойн] постепенно занял верхний люксовый сегмент рынка с помощью порталов покупки и продажи, которые раньше принадлежали только высококачественным товарам, например, автомобилям Ferrari, спортивным автомобилям Mercedes-Benz, часам Rolex и ювелирным изделиям, - говорит он. - Сейчас происходит то, что такие ритейлеры, как мы, непосредственно принимаем биткойны в уплату брендированных новых предметов роскоши».

Товарная биржа

Поэтому, что означает обменивать биткойны за бриллианты? («Обменивать», вероятно, является самым подходящим словом, принимая во внимание то, что в целях налогообложения, IRS (Налоговое управление США) в настоящее время считает виртуальную валюту собственностью, а не деньгами). В лучшем случе, оно является быстрым, анонимным средством платежа, с небольшим количеством отказов, чем у кредитных карт, и очень небольшими оплатами. Теоретически, безопаснее принимать биткойны, чем денежные средства, поскольку блокчейн защищает от таких проблем, как подделка. Но в худшем случае, продавец бриллиантов, торгующий драгоценностями на биткойны, чрезмерно доверяет волатильной, нерегулируемой валюте, не имеющей проверенной репутации. Это обмен одного неподдерживаемого товара - бриллианта - на другой неподдерживаемый товар, но в случае с биткойном, это не является ни проверенной временем системой, ни блестящим реальным продуктом.

Тем не менее, успех биткойна показывает, что существует глобальный спрос на альтернативный капитал, особенно среди людей, которые больше не доверяют традиционным финансовым институтам. Вероятно, поэтому Израильская алмазная биржа (Israeli Diamond Exchange, IDE) вступила в партнерские отношения со стартапом CARATS.IO по разработке официальной цифровой валюты, поддерживаемой бриллиантами, которая называется CDC. Хотя существует долгая история использования этих камней вместо денежных средств, этот эксперимент позволит формализовать понятие использования бриллиантов в качестве денег. Как заявила компания CARATS.IO, она хочет создать цифровую валюту, которая потенциально менее волатильная, чем биткойн, потому что она будет связана с существующим товаром.

Рискованный бизнес

Является ли это хорошей новостью для мира бриллиантов? израильская биржа думает, что да, надеясь, что сотрудничество увеличит объемы торговли. При этом, это является еще одним шагом на пути стандартизации цен на бриллианты, чему, по меньшей мере, в прошлом, отрасль сопротивлялась. Кроме того, хотя для розничного торговца предметами роскоши или алмазного трейдера рискованно принимать несколько редких платежей в биткойнах, это совсем не катастрофа. Но, может быть, следует подумать дважды перед тем, как напрочь отказаться от этих иных, более надежных валют, у них есть свои недостатки, но, по крайней мере, эти недостатки относительно предсказуемые.