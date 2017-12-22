Алмазные портреты – Семья Толковски

06 декабря 2017

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Фамилия Толковски (Tolkowsky) легендарна в алмазном бизнесе и является синонимом опыта и точности. Фирма, носящая имя своего основателя, в настоящее время все еще работает, управляемая седьмым поколением этой знаменитой семьи. С годами разные представители семьи отвечали за крупные прорывы и инновации в этом деле и принимали участие в огранке некоторых из самых важных алмазов в мире. Династия Толковски зародилась в начале 1800-х годов с Абрахама (Abraham) Толковски, который был талантливым огранщиком бриллиантов и драгоценных камней, отличающимся точностью, и дилером. У него было много связей, и он стал признанным дилером для европейской знати. Он перевез свою семью из Белостока, Польша, в Антверпен для работы в городе, уже ставшем в то время центром алмазной торговли в Европе. Некоторые из его девяти детей работали с ним в семейном бизнесе. Его сыновья Сэмюэл (Samuel) и Морис (Maurice) зарекомендовали себя как профессиональные огранщики бриллиантов и в дальнейшем развивали растущее наследие семьи.

Абрахам всегда подчеркивал своим детям важное значение технических аспектов своего ремесла. В 1840 году Морис Толковски вместе с другим знаменитым техником по огранке алмазов изобрели самый первый станок для обточки алмазов. это заложило основу для создания многих ранее невиданных огранок бриллиантов и также значительно сократило время, необходимое для полной обработки камней, при этом повышая выход бриллиантов из алмазов. Сэмюэл, брат Мориса, был основателем и первым избранным председателем правления Антверпенской алмазной биржи (Antwerp Diamond Exchange).

Марсель (Marcel) Толковски, племянник Мориса, научился выполнять огранку бриллиантов к девяти годам. Но позднее в своей жизни он имел бόльшую склонность к математике и техническим наукам. Верный техническим традициям своей семьи, он начал изучать алмазы и бриллианты с технической точки зрения. В 1919 году для своей диссертации на степень кандидата наук по математике в Лондонском университете он написал фундаментальный труд под названием «Дизайн бриллиантов» (Diamond Design). Его двухмерная модель учитывала три фактора, определяющих световые эффекты в бриллиантах: дисперсию или игру света - цветовые блики в камне (fire); сверкание или свет, возвращенный из камня (brilliancy); и сцинтилляцию или блеск - вспышки света на поверхности камня при его вращении (sparkle).

Игра (fire) – это степень отражения бриллиантом цветов спектра при разложении проходящего через него белого света. Сверкание (brilliancy) – это количество белого света, возвращаемого изнутри бриллианта в его корону. Блеск или сцинтилляция (sparkle) — это вспышки света, отражающегося от поверхности короны. Марсель хотел разработать дизайн, который бы учитывал размер площадки, павильон и углы короны для того, чтобы показать бриллиант во всем своем великолепии. Он понимал, что слишком мелкая или слишком глубокая огранка бриллианта вызовет нежелательную потерю света. После широкого изучения и экспериментов он, наконец, получил бриллиант идеальной огранки, известной теперь как «огранка Толковски» (Tolkowsky cut) или «бриллиант Толковски» (Tolkowsky brilliant). В результате его работы был получен камень с 58 гранями, что с тех пор использовалось в еще большем числе вариантов огранки «бриллиант». Его стандарты пропорций используются до сих пор, с небольшими изменениями, в качестве оптимального стандарта для камней круглой огранки.

Толковски переехал в Соединенные Штаты в 1940 году и продолжал работать в отрасли как дизайнер и дилер до ухода на пенсию в 1975 году. он в течение долгого времени был членом Ассоциации торговли бриллиантами и драгоценными камнями (Diamond Trading and Precious Stones Association), а также Клуба алмазных дилеров Америки (Diamond Dealers Club of America), где он был председателем правления в течение своего более чем 50-летнего членства.

Хотя Лазарь Каплан (Lazare Kaplan) и не носит имя этой семьи, он был двоюродным братом Марселя Толковски и учеником своего дяди Мориса в возрасте 13 лет. уже в 20 лет он основал в Бельгии компанию Lazare Kaplan International. Из-за своего возраста и отсутствия опыта он старался получить сырые алмазы от оптовиков, которые предпочитали иметь сделки с хорошо зарекомендовавшими себя фирмами. Он был вынужден больше покупать не пользующихся спросом, нестандартных и сложных алмазов. Это оказалось огромной удачей, поскольку он научился извлекать выгоду из таких трудных камней и стал крупным покупателем алмазов, которые дилерам трудно было продать. Во время его поездки в Соединенные Штаты в 1914 году в Европе разразилась война, и Каплан не смог вернуться в Бельгию, чтобы вернуть свои активы. Он вынужден был начать с небольшого займа у друга, чтобы продолжить там свои традиции и превратить свою компанию в одну из крупнейших фирм в отрасли.

В настоящее время самым известным является Габи (Gabi), праправнук Абрахама Толковски. Габи пошел по следам своей семьи и в возрасте 20 лет уже считался мастером огранки. В настоящее время он считается одним из величайших огранщиков бриллиантов из когда-либо существовавших. В 1988 году он был удостоен чести провести огранку 599-каратного алмаза в ознаменование столетней годовщины компании De Beers. Он со своей группой работал над этим камнем свыше трех лет, пока не закончил. Они потратили около года на создание дизайна и даже построили лабораторию, где не было механической вибрации, пыли и колебаний температуры, что могло мешать их работе.

Готовый бриллиант Centenary (Столетие) весом 273,85 карата в модифицированной форме сердца остается самым крупным в мире бриллиантом цвета D «без изъяна», считающийся одним из бриллиантов с самой лучшей огранкой в мире. Толковски также имел честь произвести крупнейший в мире бриллиант - Golden Jubilee (Золотой юбилей) весом 545,67 карата. Интересно отметить, что камень Golden Jubilee был дан Толковски компанией De Beers для проведения эксперимента с методами огранки и инструментами перед тем, как приступить к огранке бриллианта Centenary. Габи также имел честь изобрести «цветочную огранку» и «бриллиант Габриэля» (Gabrielle brilliant), патентованную огранку своего собственного дизайна. У бриллианта с огранкой «Габриэль» 105 граней, и она является единственной огранкой, имеющей название «triple brilliant», и бывает круглой формы и других фантазийных форм. Покупатели камня c этой прекрасной огранкой получают сертификат подлинности, лично подписанный Габи Толковски, а также стихотворение, которое он написал об этой огранке. Габи был посвящен в рыцари бельгийским правительством и удостоен титула Кавалера ордена Короля Леопольда II за свое служение алмазной отрасли всю свою жизнь.

Династией Толковски сейчас управляет Жан-Поль (Jean Paul) Толковски, представитель седьмого поколения. Жан-Поль был основателем фирмы Exelco, бывшей сайтхолдером компании DTC (торгового подразделения De Beers – прим. ред.) и в течение почти 25 лет занимавшей выдающееся место в средней части алмазопровода. Жан-Поль, сам являющийся мастером огранки бриллиантов, работал со своим отцом над бриллиантами Centenary и Golden Jubilee. В 2009 году он стал создателем идеальной огранки бриллианта - «принцесса».





