Найди отличия: почему «рукотворные» алмазы представляют угрозу для крупных алмазодобывающих компаний

30 ноября 2017

Автор: Генри Сандерсон (Henry Sanderson)

(Financial Times) – Амиш Шах (Amish Shah) представляет третье поколение своей семьи, занимающейся алмазным бизнесом. Но в то же время это первое поколение, которое продает камни, выращенные в лаборатории, а не добытые из недр в удаленных уголках земли – процесс, который угрожает взбудоражить рынок объемом в $80 млрд, предлагающий ювелирные изделия с бриллиантами и построенный на основе любви и брака.

Воссоздавая условия, существующие в недрах земли, сейчас на установках можно производить алмазы, идентичные природным алмазам – за недели, а не за миллиарды лет. Г-н Шах утверждает, что они имеют более высокое качество, стоят меньше и создают меньше выбросов парниковых газов, что, как он надеется, сделает их более привлекательными.

«Он больше и лучше», говорит 42-летний человек, чей дедушка основал компанию в индийском городе Калькутте в 1933 году. - Если надеть на палец однокаратный [бриллиант], который добыт из земли, и созданный бриллиант весом полтора карата, в чем самая большая разница между ними? Кто не захочет более крупный и более сверкающий бриллиант»?

В течение большей части 20-го века на алмазном рынке доминировала De Beers, которая до сих пор контролирует около 30 процентов мирового объема предложения добываемых из недр камней, и другие алмазодобывающие компании с предприятиями, простирающимися от ЮАР до арктических районов Канады. И хотя продажа лабораторно выращенных, или, как некоторые критики называют их, в основном «синтетических» бриллиантов в настоящее время составляет всего около 2 процентов от объема предложения, ожидается, что они достигнут 10 процентов к 2030 году, судя по данным аналитиков из Citi. Этот показатель может расти даже быстрее в зависимости от вкусов потребителей, поскольку крупные ювелиры из Barneys в Нью-Йорке до Swarovski в настоящее время предлагают варианты обручальных колец с выращенными в лаборатории бриллиантами.

«Синтетические бриллианты стали реальной угрозой для производителей природных алмазов, - говорит Хаим-Эвен Зохар (Chaim Even-Zohar) из Тель-Авива, который пишет в отраслевых новостных изданиях. – Деньги на геологоразведочные работы иссякнут, потому что синтетические бриллианты все больше считают чистой, более доступной, экономически выгодной заменой.

Зачем какой-то компании тратить сотни миллионов долларов на геологоразведочные работы, если ожидается, что цены на бриллианты в долгосрочной перспективе упадут из-за неограниченного наличия более дешевых и крупных выращенных в лаборатории бриллиантов через 10 лет»? – спрашивает он.

Но успех выращенных в лаборатории бриллиантов будет зависеть от победы над потребителями, особенно над поколением двухтысячных, которое вступает в брак позднее, чем их родители. Это также зависит от того, как мощная алмазная отрасль отреагирует на угрозу. Алмазодобывающие компании, от De Beers до российской АЛРОСА, потеряют больше всего от любого изменения в алмазной отрасли, поскольку огранщики и полировщики бриллиантов и ритейлеры могут просто переключиться на выращенные в лаборатории бриллианты.

«Эта ситуация возникнет через следующие пять – десять лет, - говорит Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер из алмазного консультационного агентства Gemdax, которое консультирует всю цепочку поставок, включая крупные алмазодобывающие компании. – Люди из сектора выращенных в лаборатории бриллиантов имеют некоторые реальные активы, но их имеют и люди, занимающиеся природными алмазами и бриллиантами. Они являются действующими игроками, у них есть возможность формировать свою собственную судьбу».

Поиск возможности производства синтетических алмазов начался в 19-ом веке, но первые камни, успешно выращенные в лаборатории, были получены в начале 1950-х годов. Ученые из исследовательской лаборатории компании General Electric обнародовали свое открытие в 1955 году, заявив, что они создали алмаз, воссоздав с помощью гидравлического пресса давление и температуру, существующие в недрах земли.

Стоимость акций General Electric выросла на $300 млн в тот день, а стоимость De Beers упала. Но из-за высокой стоимости производства и качества эти первые лабораторные алмазы представляли небольшую угрозу алмазной отрасли. Ральф Кординер (Ralph Cordiner), президент General Electric, сказал, что в то время это был, вероятно, «самый дорогой алмаз из когда-либо встречавшихся».

В 1957 году, когда GE начала продавать выращенные в лаборатории бриллианты, цена была в два раза выше стоимости природных алмазов, продаваемых компанией De Beers, согласно информации из The Diamond Makers, книги об открытиях, написанных Робертом Хейзеном (Robert Hazen).

В течение 50 лет лабораторные алмазы в основном использовались в промышленности для наконечников сверл. Element Six, компания, принадлежащая De Beers, была одним из крупнейших производителей технических алмазов с тех пор. Но в последнее десятилетие качество улучшилось, и стоимость производства упала.

Есть два распространенных способа производства: создание алмазов с помощью высокого давления, как gE делала сначала, или с помощью метода химического осаждения из газовой фазы, известного как CVD. С помощью метода CVD, затравка в виде монокристалла алмаза, который можно купить онлайн всего за $100, помещается в вакуумную камеру, которая затем заполняется водородом и углеродосодержащим газом, например, метаном. Углерод из газа оседает на затравке, образуя кристаллы алмаза.

«В последние пять лет было несколько прорывов с точки зрения технологий и надежности оборудования, что означает падение затрат и получение небольших прибылей», - говорит Пол Мэй (Paul May), профессор из Бристольского университета. – Сейчас на самом деле можно добиться качества драгоценных камней по выгодной цене в лаборатории».

Компания New Diamond Technology из С.Петербурга заявляет, что она может производить высококачественные алмазы, пригодные для ювелирных изделий, размером до 15 каратов. Эта компания производит около 4 000 - 5 000 каратов выращенных в лаборатории алмазов с помощью метода высокого давления, по словам ее генерального директора Николая Хихинашвили. «Наши установки похожи на НЛО, - говорит он. – Они очень большие и тяжелые. Каждая весит около 80 тонн, и сейчас у нас 30 установок».

Человеческим глазом невозможно увидеть разницу между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами. Это трудно сделать даже с помощью традиционных методов с применением луп и микроскопов, используемых диамантерами, занимающимися огранкой и полировкой бриллиантов.

Это стало понятно отрасли в 2012 году, когда она столкнулась с самым большим кошмаром после того, как было обнаружено 600 необъявленных выращенных в лаборатории бриллиантов в партии из 1 000 камней, проданных под видом природных бриллиантов в Нью-Йорке, что вызвало страх по поводу бесконтрольного подмешивания в цепочке поставок. Международный геммологический институт (International Gemological Institute) издал уведомление, в котором говорилось о том, что умышленная подмена продукции может нанести «непоправимый вред репутации отрасли».

В сентябре Международный институт классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research), являющийся подразделением De Beers, выпустил скрининговое устройство для ювелирных ритейлеров стоимостью $16 250 под названием «SYNTHdetect».

«Технологические достижения делают производство изготовленных человеком синтетических драгоценных камней коммерчески выгодным, и имеется все больше источников сбыта, - предупредила Anglo American, материнская компания De Beers, в своем годовом отчете за 2016 год, впервые приводя их в качестве фактора риска. – маркетинг синтетических бриллиантов стремится преподносить их как более положительные с точки зрения защиты окружающей среды и социальных аспектов». «В представлении людей бриллиантовые кольца все еще были связаны с аристократами, напыщенными особами и гангстерами», - писал Том Зёллнер (Tom Zoellner) в книге The Heartless Stone (Бездушный камень).

Но после 60 лет маркетингового успеха идеи De Beers могут стать неубедительными, особенно для миллениалов. Хотя De Beers настаивает, что они тратят столько же на бриллианты по сравнению с предыдущими поколениями, обзоры показывают, что они позже вступают в брак и тратят деньги скорее на впечатления, а не на предметы роскоши.

Успех выращенных в лаборатории бриллиантов зависит от победы в маркетинговой борьбе – особенно среди миллениалов в Соединенных Штатах, на крупнейшем рынке для продажи бриллиантов, согласно данным De Beers. В 2016 году ведущие алмазодобывающие компании, включая De Beers, AЛРОСА и Rio Tinto, запустили рекламную кампанию, нацеленную на миллениалов, в которой используется слоган «Подлинное – редко» (Real is rare).

«Место синтетических камней, вероятно, в бижутерии, но в них нет ничего редкого, и они не являются бриллиантами, на мой взгляд, - говорит Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers. – Это является традиционным вопросом, я знаю, но если вы спросите женщину, хочет ли она получить в подарок в обручальном кольце природный бриллиант, изготовленный по волшебству природы 4 миллиарда лет назад, или что-то, изготовленное под прессом на прошлой неделе, то ее ответ очевиден».

Для некоторых ответ не такой четкий. Выращенные в лаборатории бриллианты имеют гораздо более короткие цепочки поставок, для их производства используются гораздо более легко возобновляемые источники энергии, и есть выгоды, связанные с устойчивостью развития. Природные бриллианты добываются из миллионов тонн руды, которая добывается из больших открытых карьеров в основном в Ботсване, в Северо-Западных территориях Канады и в России. Известные как алмазы, они затем должны пройти огранку и полировку в Антверпене в Бельгии или в Индии, прежде чем они поступят в конечном итоге к ритейлерам.

Синтетические бриллианты также является бесконфликтными, не связаны с «кровавыми алмазами», это название получено из-за использования камней для финансирования африканских гражданских войн. Такой подрыв репутации камней стал еще более заметным после выхода фильма с таким же названием в 2006 году, в котором главную роль играл Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio). В 2015 году актер инвестировал сумму денег, размер которой не раскрывается, в базирующуюся в Силиконовой долине компанию Diamond Foundry, одну из крупнейших производителей синтетических бриллиантов.

В ответ алмазодобывающие компании придают блеск своим заслугам в защите окружающей среды. В мае De Beers заявила, что она изучает вопрос использования методов горной добычи с нейтральным уровнем эмиссии углерода на нескольких своих предприятиях через пять – десять лет. она также сообщила, что выращенные в лаборатории бриллианты не являются такими уж «зелеными» - безопасными для окружающей среды, как кажется, поскольку для их производства требуется большое количество электроэнергии. «Заявления производителей синтетических бриллиантов о том, что [они] являются экологически щадящим вариантом, не выдерживают никакой критики», - говорит представитель De Beers.

«Отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов нужно создавать бренд и нишу для развития продукта, - говорит Пол Зимниски (Paul Zimnisky) из Diamond Analytics в Нью-Йорке. Но что будет двигать спрос? То, что потребителю нравится их связь с высокими технологиями, что они щадящие для окружающей среды или уровни их цен»?

Он добавляет, что все-таки не цены. Обручальные кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами могут стоить на 15 – 25 процентов меньше, чем с природными бриллиантами, но это далеко не 95 - 90 процентов скидки на рубины и изумруды, которые тоже могут использоваться в обручальных кольцах. «Я просто не могу представить себе потребителя, который тратит $8 000 [на выращенный в лаборатории бриллиант] вместо того, чтобы потратить на красивое обручальное кольцо за $10 000, - говорит г-н Зимниски. – Экономия в 10 – 20 процентов все-таки не кажется достаточной причиной».

Реальность заключается в том, что алмазов всегда хватало. Бόльшую часть 20-го века их предложение контролировалось компанией De Beers, которой принадлежало свыше 90 процентов рынка. С 1990-х годов в этот сектор вступили другие поставщики, например, АЛРОСА, но бриллианты продолжают получать выгоду от того, что являются так называемым товаром Веблена (Veblen) – предметом роскоши, цена которого не подчиняется обычным законам спроса и предложения и привлекательность которого отчасти зависит от их искусственно высоких цен.

Если они попытаются конкурировать на основе стоимости, то производители выращенных в лаборатории бриллиантов рискуют разрушить свою собственную отрасль. Фабрики, полные установок по производству высококачественных алмазов 24 часа в сутки, могут привести к потере их ценности, связанной с редкостью. «Многое зависит от того, наводнят ли они рынок или будет ли их производство слишком дешевым, - говорит профессор Мэй, - чего иногда опасаются производители алмазов».

Продавцы выращенных в лаборатории бриллиантов говорят, что они предлагают альтернативу потребителям, а не помешаны на том, чтобы разрушить отрасль природных алмазов и бриллиантов. «Все зависит от выбора потребителей, - говорит г-н Шах. – Uber на нанес вреда отрасли перевозок на такси. Именно потребители принимают решение – это их выбор».

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Как «вырастить» алмаз в лаборатории

Алмазы, кристаллические формы углерода, создаются в течение миллионов лет при очень высоких температурах и давлениях в сотнях миль под поверхностью земли. Это давление, говорит Оливер Уильямс (Oliver Williams), профессор физики Кардифского университета, в 100 раз выше давления, которое существует на дне Марианской впадины, глубочайшего места мирового океана.

И все-таки в настоящее время существует возможность создать такое давление в лаборатории, это является методом для создания своего собственного синтетического алмаза по цене и качеству, которые конкурируют с ценами и качеством подлинных алмазов, если у вас есть необходимое оборудование и много денег.

Во-первых, потребуется алмазная затравка – монокристаллы алмазов, которые можно приобрести у таких компаний, как New Diamond Technology и Sumitomo из Японии. Затем, необходимо оборудование.

Существует два крупных процесса изготовления алмазов, либо с помощью метода, известного как метод использования «высокого давления при высокой температуре» (High Pressure High Temperature), или используя газы, это метод известен как «химическое осаждение из газовой фазы», или CVD. На приобретение реактора CVD может потребоваться около £400 000. процесс HPHT копирует высокое давление, при которым создавались алмазы в земной коре. В нем используется металлический катализатор для растворения углерода на алмазной затравке. Температуры могут достигать до 3 000 градусов Цельсия.

В процессе CVD, наоборот, используется низкое давление, но применяется вакуум, в который подается водород и метан для обеспечения источника углерода. Этот газ превращается в плазму при крайне высоких температурах, выделяя углерод.

«Когда я включаю свой реактор, газ нагревается от комнатной температуры до температуры поверхности солнца почти моментально, - говорит профессор Уильямс. Получающиеся выращенные в лаборатории бриллианты имеют такие же химические свойства, как и у природных алмазов, часто содержат меньше дефектов, и их трудно выявить без современных научных приборов. «Ученые могут делать более качественные алмазы, чем природа», - говорит он.



