Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

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Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли.

Антонио Чечере (Antonio Cecere), президент Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и основатель Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange), является одним из главных участников работы, проведенной в последнее десятилетие по содействию торговле бесконфликтными алмазами и бриллиантами.

Агентство Rough&Polished побеседовало с Антонио Чечере, чтобы лучше понять результаты достигнутого прогресса, его видение будущего и важность создания организации по стандартизации бриллиантов (Diamonds Standard Organization, DSO).

Ниже приводятся выдержки из интервью:

С тех пор как агентство Rough&Polished представило вас в апреле 2019 года, Женевская алмазная биржа и Монакская алмазная биржа уже зарегистрировались в качестве неправительственных организаций (НПО) Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Что это означает для вас?

Это, без сомнения, является крупным признанием прогресса, достигнутого нами как регуляторами рынка Швейцарии и Монако, и это является вознаграждением за нашу работу по содействию торговле бесконфликтными алмазами и бриллиантами. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы сдерживать поступление конфликтных алмазов и бриллиантов на основные рынки, и для этой цели мы теперь полностью поддерживаем Организацию по стандартизации бриллиантов с тем, чтобы распространить наши усилия на бриллианты.

Потребители становятся все более осведомленными об этических источниках поставок и бесконфликтных бриллиантах. Не могли бы вы объяснить, как Организация по стандартизации бриллиантов собирается вносить свой вклад в решение этой проблемы и как это повлияет на алмазный сектор?

Я считаю, что Организация по стандартизации бриллиантов, некоммерческая швейцарская организация, окажет глубокое влияние на мировую торговлю, а ее система сертификации восстановит доверие потребителей и защитит профессионалов. Недавние исследования рынка показали, что покупатели не уверены в происхождении драгоценных камней при покупке ювелирных изделий. Покупательная способность миллениалов в настоящее время возрастает, и их уровень осведомленности об устойчивом развитии и этических источниках поставок беспрецедентный по сравнению с предыдущими поколениями.

Таким образом, информирование клиентов стало приоритетом и необходимостью для ритейлеров и дилеров. Исторически существует разрыв между сертификацией этического происхождения алмазов и бриллиантов. Следовательно, DSO поняла, что ей необходимо связать бриллианты с Сертификационной схемой Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), соединив все части цепочки поставок, чтобы охватить потребителей.

Как работает процесс сертификации DSO?

Как и в случае с KPCS, решение начинается с сертификации специалистов, занимающихся бесконфликтными алмазами. Сертификация DSO предназначена для информирования конечных заказчиков; ритейлеры и производители ювелирных изделий, являющиеся членами DSO, должны гарантировать, что они приобретают свои стоки у дилеров, которые сертифицированы DSO, или что они получают свои стоки исключительно от огранщиков, которые сертифицированы КП/DSO. Сертификация Кимберлийского процесса, хотя и является добровольной, уже включена в правила международной торговли свыше 80 стран. Таким образом, самый сложный аспект контроля и регулирования уже осуществлен. DSO учит конечных покупателей совершать покупки, соответствующие этическим стандартам, установленным Кимберлийским процессом.

Для этого необходима поддержка всей отрасли, а огромную выгоду, в свою очередь, получает весь сектор, поскольку, наконец, может быть восстановлено доверие клиентов и преодолен барьер для совершения покупок.

Сертификация DSO ограничивается профессионалами или может быть распространена и на драгоценные камни?

Идея, лежащая в основе DSO, аналогична ISO (Международной организации по стандартизации), которая устанавливает стандарты на распространенные продукты и процессы. Специалисты, сертифицированные DSO, могут выдавать сертификаты DSO на свой сток. В сертификатах DSO на бриллианты также содержится информация для покупателей о приобретенных ими товарах в отношении того, является ли драгоценный камень природным или синтетическим/выращенным в лаборатории; несмотря на то, что о бриллиантах, сертифицированных лабораторией, уже содержится информация для покупателей по этому вопросу, эти драгоценные камни часто обрамляются вставками из более мелких несертифицированных бриллиантов, и сертификат DSO, несомненно, поможет клиентам понять эту разницу.

Предполагается ли, что сертификаты DSO заменят сертификаты, выдаваемые лабораториями?

Нет, наоборот, они являются расширением сертификации, проведенной, например, Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), и акцентированы на этическом аспекте бриллианта. В то же время GIA производит оборудование для проверки с целью оказания помощи специалистам, занимающимся независимой оценкой и дифференциацией синтетических и природных бриллиантов, вставленных в драгоценный камень. Таким образом, использование сертификата DSO с целью восстановления доверия покупателей к результатам таких проверок, играет важную роль. Я встретился со Стивеном Мориссо (Steven Morisseau), директором GIA по корпоративным связям, который показал мне тестер ID100 и его приложение для идентификации бриллиантов неприродного происхождения, уже вставленных в драгоценное изделие. Теперь сертифицированный специалист DSO может выдать сертификат после успешного прохождения проверки.

Подводя итог, считаете ли вы, что мировая алмазная отрасль вернет в будущем прежнее доверие к себе, несмотря на угрозу со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов?

Поведение потребителей и структура покупок изменились, но некоторые основные принципы остаются в силе, и покупка предметов роскоши совершается по трем причинам: для подарка, обозначения статуса и в качестве вознаграждения самому себе. Поэтому, пока у покупателей есть выбор и финансовые возможности, они все равно будут покупать природные бриллианты, а не синтетические.

Существует проблема с мелкими бриллиантами, вставленными в ювелирные изделия, которые не сертифицированы в лаборатории и продаются как природные драгоценные камни; но времена изменились, изменились и покупатели, особенно миллениалы, которые требуют бόльших гарантий при совершении покупки. Если ритейлер (или его поставщик) проверил товар и выдал сертификат DSO, то, на мой взгляд, мы преодолели препятствие и восстановили доверие покупателей. Стоимость устройства для проверки природных бриллиантов очень доступная, и любой менеджер магазина может освоить управление им за несколько секунд.

Что касается более крупных выращенных в лаборатории бриллиантов, то и De Beers, и Swarovski производят синтетические бриллианты, и они будут инвестировать в брендинг; это создаст новый рынок брендовых бриллиантов, который отвоюет долю рынка у других драгоценных камней и кристаллов в этом ценовом диапазоне, а не у природных бриллиантов. Я имею в виду, что если у покупателя достаточно денег на то, чтобы купить аквамарин, то он теперь может купить синтетический бриллиант, не будучи ранее покупателем природных бриллиантов.

Я уверен, что отрасль вернет свою былую славу, и вопрос просто в том, чтобы приспособиться к новой эпохе и принять изменения, а не испытывать страх перед ними.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished