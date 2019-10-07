Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

07 октября 2019

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В ней трудятся высококвалифицированные специалисты горного дела и геологии, осуществившие целый ряд важных проектов в своей области. Об их работе агентству Rough&Polished рассказали заместители генерального директора компании Константин Годун и Сергей Безбородов.

Расскажите нашим читателям о том, чем занимается ваша компания?

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Алмазинтех - Консультации и Инжиниринг» (АЛМАЗИНТЕХ) учреждено участниками «Пионерной группы горно-рудного общества (ГРО) «КАТОКА» в 2002 году. Компанию возглавляет Валерий Кондратьев. Ее деятельность ориентирована на полноценное развитие горного производства – от геологоразведочных работ (ГРР) до получения готовой продукции.

Геологи компании принимали участие в разработке проектов ГРР и осуществлении разведки десятков месторождений алмазов: в Якутии (кимберлитовые трубки: «Удачная», «Зарница», «Айхал», «Комсомольская», «Юбилейная», «Мир», «Интернациональная», «Новинка», «ХХIII партсъезд», «Горное», «Нюрбинская», «Ботуобинская» и др.); в Поморье в Архангельской области (кимберлитовые трубки «Ломоносовского» месторождения); в Анголе (кимберлитовая трубка «Катока» и др.).

АЛМАЗИНТЕХ в своей работе использует современные методы картографии (воздушное, мобильное и наземное лазерное сканирование в сочетании с цифровой аэрофотосъемкой), организует изыскания, проводит геофизические (электроразведка) работы; сейсморазведку; параметрические исследования в скважинах; применяет ультразвуковые и акустические методы исследования (георадиолокация); электродинамическое зондирование в геологоразведочных работах, а также осуществляет обработку их результатов.

Специалистами компании разработана «Система подземной разработки полезных ископаемых с нетвердеющей закладкой». Горняки компании имеют опыт использования современных технологий при производстве маркшейдерских работ (использование методов аэросъёмки и программы «Макромайн») и обладают опытом оптимизации производства горных работ (отстройка с оптимальными параметрами бортов карьеров кимберлитовых трубок «Мир», «Айхал», «Удачная», «Интернациональная», «ХХIII партсъезд», «Новинка», «Катока» и др.).





Карьер на месторождении алмазов кимберлитовой трубки «Катока» (Республика Ангола)



Инженеры компании провели научно-исследовательские работы и оформили ряд патентов («Способ идентификации кристаллов алмазов» - № 2329489; «Способ сепарации алмазосодержащих материалов» - № 2336127; «Способ обработки алмазосодержащих рудных концентратов и химической очистки поверхности алмазов» - № 2286945) на технологии и методы обогащения.

Специалисты-технологи разработали ряд современных технологий по рентгенолюминесценции для обогащения кимберлитов трубок «Интернациональная» и «Архангельская», термохимической обработке алмазосодержащих концентратов кимберлитов трубки «Нюрбинская», организовывали проектирование, строительство, запуск и технологическую наладку обогатительных фабрик на месторождениях «Нюрбинская», «Архангельская», «КАТОКА».

Геологическая аэроэлектроразведка месторождений алмазов в РФ

За нашими плечами практический опыт строительства и запуска проектов в Якутии (ОАО «АЛРОСА-Нюрба), в Поморье (ОАО «Севералмаз»), в Африке («КАТОКА»).

В группу компаний «АЛМАЗИНТЕХ» входит созданное в 2003 году ООО «Алмазтехпроект», которое выполняет технико-экономические обоснования ТЭО и проектные работы.

В 2008 году создано дочернее предприятие ООО «Научно-производственное предприятие ГеоТестСервис» для работ по определению свойств и технологических показателей материала (руд коренных, россыпных и техногенных месторождений) для радиометрического обогащения. Данная технология позволяет сократить до 50% и более объёма руды, подаваемой на измельчение и последующее обогащение.

АЛМАЗИНТЕХ имеет опыт привлечения инвестиций в масштабные горные проекты. Является собственником двух горных проектов и на рудное золото в Кыргызской Республике, в которые привлекло на Лондонской бирже финансирование для геологического изучения.

Компания работает на территории Российской Федерации; Анголы, Западной, Центральной и Южной Африки; стран СНГ - Кыргызстана, Казахстана, Армении, Таджикистана; стран Индокитая – Вьетнама, Лаоса; Америки – Канады, Венесуэлы, Чили и других стран.

В число наших крупных заказчиков входят Central Asia Gold AB, «КАТОКА», PJSC Polyus (LSE, MOEX — PLZL), Petropavlovsk, GV Gold, (АК) «АЛРОСА» ПАО, «Архангельскгеолдобыча» ПАО, «АЛРОСА-Нюрба» ПАО, «Севералмаз» ПАО, «Полюс золото» ПАО, «Русская Платина» ПАО и другие.

В компании работают специалисты, имеющие опыт работы в горно-геологической добывающей алмазной отрасли от 25 до 40 лет.

Результаты нашей деятельности – безупречная деловая репутация и, как следствие, участие в важнейших и определяющих проектах алмазной отрасли нашей страны и Республики Ангола.

Карьер на месторождении алмазов кимберлитовой трубки «Удачная» (Республика Саха-Якутия, РФ)

Какими были ваши самые удачные проекты в работе с алмазодобывающими компаниями?

Выполнение НИР «Разработка регламента окончательной доводки алмазных концентратов и очистки поверхности алмазов руды трубки «Нюрбинская», а также была разработана и испытана в промышленных условиях на обогатительной фабрике № 3 Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» полупромышленная автоматизированная установка очистки алмазосодержащих концентратов.

Компанией выполнена Проектная проработка автоматизированного блока подготовки воды для узла РЛС 1-й очереди фабрики ГРО «КАТОКА».

Проведена Экспертная оценка запасов и ресурсов, технологического и технического состояния горного предприятия на месторождении «Летсенге» (Королевство Лесото).

По заказу «Зарубежгеология» приняли участие в составлении окончательного отчета о результатах поисков коренных и россыпных месторождений алмазов на концессии «Cacolo» (Ангола).

Проведён анализ и оценка проведённых компанией MSA Geoservices (PTY) Ltd. в 2008 году геологических исследований на концессии Driekoppies (ЮАР) на основе представленных материалов. Выполнена оценка экономической целесообразности и возможности дальнейшего продолжения геологоразведочных работ и развитие проекта с переходом в эксплуатационную стадию. Составлен презентационный проспект.

Фабрика № 1 на месторождении алмазов кимберлитовой трубки «Катока» (Республика Ангола)

По приглашению ОАО «Архангельскгеолдобычи» приняли участие в обогащении проб при проведении ГРР месторождения алмазоносной трубки им. Гриба. Нами была осуществлена приёмка модульных секций доводки обогатительной установки путём «Контроля проведения холодного пуска на фирме «BATEMAN» в ЮАР, включая рентгенолюминесцентные сепараторы «DebTech», и проведено сопровождения её (установки) работы во время всего периода обработки проб.

Выполнение научно-исследовательских работ на ОФ № 1 Ломоносовского ГОКа ОАО «Севералмаз» с цель оптимизации технологических показателей и координации работ по получению исходных данных для формирования технического задания и проектирования обогатительной фабрики производительностью 5,6 млн тонн и корректировки ее технологической схемы.

Совместно с ОАО «Иргиредмет» проведено комплексное опробование технологической схемы и узла рентгенолюминесцентной сепарации фабрики и оказана научно-техническая помощь по повышению качественных показателей. Произведен выбор оптимальных режимов работы и разработаны технологические карты на рентгенолюминесцентные сепараторы, применяемые на фабрике.

По заказу выполнена Экспертная технико-экономическая оценка геологоразведочных и добычных работ в пределах Муно-Оленекской лицензионной площади.

Карьер на месторождении алмазов кимберлитовой трубки «Мир» (Республика Саха-Якутия, РФ)

Как ваша компания оценивает риски, связанные со сбытом алмазного сырья на мировом рынке в последнее время?

Ещё Сесил Родс сформулировал стратегию развития De Beers, которой фирма придерживается уже более ста лет; он с казал, что «если бы в мире жили всего четыре человека, то алмазов нужно продавать столько, чтобы они были доступны лишь двоим». Поэтому избыток алмазного сырья на рынке, связанный окончанием монополии и роли регулятора компании De Beers и предлагаемый добывающими компаниями, негативно сказывается на стабильности спроса и состояния всей остальной цепочки алмазного трубопровода.

Также негативное влияние на спрос оказывает бурное развитие производства синтетических алмазов ювелирного качества, себестоимость производства которых на сегодняшний день составляет менее 10% от стоимости аналогичного природного сырья.

Над какими зарубежными проектами работает АЛМАЗИНТЕХ в настоящее время?

Мы ведём наш проект «Апрельское» по ГРР на золото в Киргизии.

Идёт совместная с компанией SVAROG BIENES Y SERVICIOS S.A. проработка проекта по организации операторства по добыче золота в Боливии.

Подано предложение в посольство Индии на использование при отработке Алмазного месторождения Бандер (Bunder), находящегося в особо охраняемой зоне с повышенными экологическими требованиями в штате Мадхья-Прадеш, эксклюзивной технологии подземной отработки коренных алмазных месторождений с минимальным, по сравнению с другими технологиями, негативным воздействием на окружающую среду. Подробное описание технологии находится на Горнопромышленном портале России.

Насколько велика вероятность открытия новых крупных месторождений алмазов?

Как показывает мировой геологический опыт, открытие крупных месторождений - это всегда редкость. По разным источникам в число крупных месторождений алмазов могут быть включены трубки «Удачная», «Юбилейная», «Мир», «Орапа», «Аргайл», «Жваненг», «Венеция», «Катока», «Финш». Открытие их происходило в разное время и интервалом в 10 - 15 лет.

В 2013 году в Анголе была открыта алмазоносная кимберлитовая трубка «Луэле» (Luele) на площади концессии «Луаше» (Luaxe). Разведка ее еще не завершена, но предварительные данные говорят о том, что это будет крупное месторождение алмазов. Понятно, что открытие новых месторождений возможно только на закрытых территориях, где мощность перекрывающих отложений достаточно велика от 60-80 м и более.

С появлением новых технологий поиска или комплексирования (сочетания нескольких) его видов возрастает вероятность открытия новых месторождений алмазов.

Фабрика годовой производительностью 4,5 млн тонн на месторождении алмазов «Ломоносовское»

Так, De Beers Group использует SQUID (сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства), новый мощный высокотехнологичный метод обнаружения, который измеряет незначительные сдвиги магнитного поля, указывающие на наличие кимберлитовой трубки значительно ниже 300 метров от поверхности земли.

Сейчас во всем мире используются новые виды программного обеспечения с искусственным интеллектом и сложными алгоритмами, чтобы прочесывать массу данных и результаты отбора проб минералов для сигналов, которые показывают присутствие алмазов.

Можно добавить, что, как отмечают мнoгие специaлисты, Бpазилия - один из самыx перспективных районов для начала разведывательных работ с целью поиска новых крyпных алмазных месторождений.

Что вы можете сказать о Попигайском алмазном месторождении, возможности его разработки и применения его алмазов?

Месторождение было открыто в 70-е годы прошлого столетия. Разведка и технико-экономическая оценка (ТЭО) его была выполнена в тот же период. В то время цена алмазов внутри страны была одна на все классы крупности и не зависела от их характеристик. Алмазы всех размеров от 0,5 мм до 10,8 кар. имели одну цену. По этой цене и делалось ТЭО месторождения. Если бы в то время использовались мировые цены, то запасы месторождений «Ударное» и «Скальное» не были бы утверждены в ГКЗ даже при содержаниях 7 и 23,23 кар./т соответственно. Несмотря на то, что абразивная способность попигайскихп алмазов в 1,8 – 2,4 раза выше, чем природных, их добыча в ближайшее время вряд ли может быть возможна. Так как применение алмазов из Попигайского месторождения по их характеристикам возможно в основном для технических нужд, необходимо сформировать востребованность рынком их применения, и только после появления такой востребованности, появятся экономически целесообразные проекты его разработки.

Карьер на месторождении алмазов кимберлитовой трубки «Ботуобинская» (Республика Саха-Якутия, РФ)

Пока не найдено новых крупных месторождений, сравнимых с теми, на которых работают такие компании, как De Beers и АЛРОСА. Не означает ли это, что скоро время гигантов алмазодобычи закончится и в отрасли останутся лишь небольшие добывающие компании?

Крупность месторождения - это достаточно относительный параметр. Если определять крупность месторождения в каратах, то к крупным относятся месторождения с запасами в 20 млн каратов и более. Скоро - это тоже относительный параметр. Но, как показывает статистика, открывается новое крупное месторождение 1 раз в 20 лет.

С 18 века было обнаружено около 6 500 кимберлитовых месторождений, из которых менее 50 - или меньше 1 процента - стали прибыльными рудниками, согласно статистическим данным.

Период открытия кимберлитовых трубок, которые выходили на дневную поверхность давно пройден, а для того, чтобы искать перекрытые кимберлитовые тела нужны значительные финансовые вложения, которые не под силу компаниям-юниорам.

Геологическая разведка коренных месторождений алмазов является еще более затратной, это дело крупных горнодобывающих компаний, располагающих бόльшими средствами. Чрезвычайно трудно найти экономически выгодные алмазные месторождения, да и сам поиск стоит больших денег. Компания тратит четверть миллиона долларов каждый раз, когда бурит разведочную скважину. Размер затрат в разных странах разный, но не очень различается, и, принимая во внимание то, что вероятность обнаружения экономически выгодного кимберлитового месторождения весьма невысока, геологоразведочные компании вынуждены тратить большие средства безо всякой гарантии, что они найдут что-то, что может стать рудником.

Представляется очевидным, что превращение обнаруженного месторождения в алмазный рудник является высокозатратным делом и чаще всего может осуществляться крупными алмазными или горнодобывающими компаниями, имеющими значительные запасы денежных средств.

Так, в Анголе уже несколько десятилетий обнаружено крупное (площадь 160 гектаров с запасами в 23 миллиона каратов алмазов) коренное месторождение алмазов Камафука-Камазамба ( Camafuca Camazambo). Но до сих пор оно не доразведано (с 1960 по 2002 год к его разведке приступали компании Diamang, MATS и SouthernEra), так как это под силу только крупным горнодобывающим компаниям. И сейчас Ангола в очередной раз пытается создать привлекательные конкурсные условия для привлечения инвестиций в этот проект.

Фабрика № 16 на месторождении алмазов кимберлитовой трубки «Нюрбинская» (Республика Саха-Якутия, РФ)

В мировой практике геологоразведочные компании-юниоры, занимающиеся поиском алмазов – обычное явление. Как в этом плане обстоит дело в России? Нужно ли развивать такого рода деятельность в нашей стране?

У нас в России пока не созданы условия для формирования малого геологоразведочного бизнеса – юниорных компаний, аналогичных канадским и австралийским. Российские юниорские компании в рамках действующего законодательства о недрах не могут возникнуть в принципе: этому мешает как отсутствие протекционистских мер по отношению к поискам и разведке, так и отсутствие в финансовой системе России специальных рынков венчурного (рискового) капитала в горной тематике.

Поэтому термин «российская компания-юниор» на сегодня не отражает западную характеристику юниоров. В России такая система пока не создана, поэтому нельзя рассчитывать на приход частных инвестиций в эту специфическую сферу бизнеса до принципиального изменения законодательства.

Главными проблемами в сфере управления фондом недр России, влияющими на деятельность юниорских компаний являются следующие:

- полное отсутствие мер государственной поддержки в сфере налогообложения ГРР;

- сложность и длительность процедуры получения и передачи прав пользования недрами;

- полное отсутствие возможности привлечения венчурного капитала в рисковые проекты.

Хотя есть исключения, и такие компании появляются, и при условии получения финансирования (например, ООО «Проэкс сервис», владеющая пятью лицензиями на поиск алмазов в Архангельской области) организуют поисковые и геологоразведочные работы.

Недавно канадская компания Arctic Star Exploration сообщила об обнадеживающих результатах в ходе разведки на алмазы в финской части Карельского кратона, на российской части которого в Архангельской области компания AGD Diamonds уже ведет добычу алмазов на месторождении им. Гриба, а «Севералмаз» - на месторождении им. Ломоносова. На ваш взгляд, каковы перспективы обнаружения новых алмазных месторождений в Архангельской области?

На наш взгляд, перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны. Об этом говорит и тот факт, что при проведении поисковых работ в последние годы были выявлены новые кимберлитовые трубки, которые, к сожалению, оказались не алмазоносными. А учитывая то, что известные алмазоносные кимберлитовые тела перекрыты более поздними отложениями и в них сохранены кратерные фации, т.е. имеют минимальный эрозионный срез, открытие новых кимберлитовых трубок можно ожидать от совершенствования технологии поисков и появления новых технологий.

По данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, с 2020 года по 2022 год планируется провести работы по выявлению новых алмазных месторождений в Мезенском и Приморском районах. На это из федерального бюджета направят 410 млн рублей. Геологическая разведка алмазов в регионе не проводилась с 2010 года.

Владимир Малахов, Rough&Polished