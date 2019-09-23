Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

23 сентября 2019

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии. Михаил Жильцов, заместитель генерального директора компании, рассказал в интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished о производстве уникальных инструментов, о применяющейся при этом технологии, а также о проблемах сбыта, с которыми сталкивается «Кристалин».

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о продукции, которую выпускает ООО «Кристалин», и о том, где она применяется.

ООО «Кристалин» производит микрохирургические алмазные лезвия с 1996 года, а также занимается обработкой алмазов и выпускает сувенирные изделия.

Мы являемся единственным в России предприятием, изготавливающим микрохирургические алмазные лезвия с термохимической заточкой, соответствующие мировым требованиям.

Микрохирургический скальпель с алмазным лезвием предназначен для разрезания и расслаивания мягких тканей при офтальмологических операциях (для проколов, разрезов и расслаивания тканей глаза при оперативных вмешательствах при экстракапсулярной экстракции катаракты с или без имплантации ИОЛ, факоэмульсификации катаракты, удалении инородного тела, глаукомы, отслойки сетчатки, различных видов травмы органа зрения), успешно применяется в пластической хирургии, нейрохирургии (при операциях на сосудах головного мозга, рассечении твердой мозговой оболочки, паутинной оболочки, мембранозной части канала зрительного нерва и др.), микрососудистой хирургии, также используется в других областях микрохирургии.

Качество заточки алмазного скальпеля настолько высоко, что его режущая кромка не повреждает ткани и не производит микроразрывы волокон, в результате чего рассечение тканей нашим инструментом становится менее травматичным.





Ширина (острота) режущей кромки алмазного лезвия не превышает 50 нанометров. На сегодняшний день, аналогов по остроте среди металлических скальпелей мы не встречали. При увеличении 80 000 крат режущая кромка лезвия выглядит идеально ровно, без сколов и деформаций. Такое высочайшее качество заточки алмазного лезвия достигается посредством использования термохимической обработки, при которой острота лезвия создается на атомном уровне. В результате, при работе с алмазным лезвием значительно снижается сопротивление ткани, что позволяет проводить оптимальный разрез с минимальным повреждением ткани, уменьшая травматичность операции и реакцию на послеоперационную травму.

Второе направление нашей деятельности - обработка драгоценных камней. Ювелирные вставки «Парус» являются оригинальной разработкой ООО «Кристалин», цель создания которой - вывод на ювелирный рынок технического алмазного сырья.

Ювелирная вставка имеет верхнюю часть в виде полусферы, состоящую из множества мелких граней квадратной или ромбовидной формы. Благодаря высокому коэффициенту оптического преломления, дисперсии и «алмазному блеску», выражающемуся во вспышках света при отражении одновременно от одной или нескольких граней при постоянном изменении расположения «вспыхивающих» граней в зависимости от точки наблюдения, фона, направления на источник света, изменения интенсивности освещения, такой способ огранки придает ювелирным вставкам «Парус» изящество и подчеркивает красоту и глубину цвета, тем самым повышая их ювелирную привлекательность.





Наше предприятие имеет опыт обработки крупных черных алмазов (boart). В 2016 году обработан черный алмаз исходной массой более 70 карат, из него изготовлена уникальная ювелирная вставка «Парус» массой 30,12 карат.

Для изготовления ювелирных изделий с ювелирными вставками «Парус» требуется большое количество мелких бриллиантов, которые также изготавливаются на нашем предприятии.





Еще одним направлением деятельности ООО «Кристалин» является производство сувенирных изделий с природными алмазами. Сувенирные часы с природными алмазами - это уникальное изделие: основания часов изготовлены из природных минералов, добытых на Алтае. Надписи на них выполнены методом ионно-плазменного напыления в вакууме (аналогичная методика используется в космических технологиях). Внутри стеклянной колбы натуральные природные необработанные якутские алмазы, размерностью 500/400, общей массой от 50 до 500 карат в одних часах.





Более того, ООО «Кристалин» не оставляет без внимания и научно-техническую деятельность, являясь разработчиком и патентообладателем четырех патентов на полезную модель и патента на изобретение.

Где вы берете алмазное сырье для производства инструмента и как вы его отбираете?

Мы являемся долгосрочным клиентом АК «АЛРОСА» (ПАО), также сотрудничаем с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН) (г. Новосибирск).

Для производства скальпелей нужны бездефектные, плоские и удлинённые кристаллы.

Важную роль в экономичности производства и эффективности использования алмазного сырья имеет правильный раскрой алмазных кристаллов. Для совершенствования технологии в этом направлении, привлечения для производства скальпелей более дешевого алмазного сырья и снижения себестоимости производства проведено оснащение предприятия современной технологической лазерной установкой, позволяющей резать алмазные кристаллы любой формы в любом направлении.

Используете ли вы в своем производстве искусственные алмазы? Какие из искусственных алмазов больше подходят для вашего инструмента – произведенные методом HPHT или CVD?

Да, у нас есть такой опыт. Мы пробовали работать и с HPHT, и с CVD. Но только HPHT подходят для обработки термохимией.

Как вы затачиваете свои лезвия, чтобы избежать сколов?

Заточка лезвия производится посредством термохимической обработки. Сущность термохимического способа обработки алмаза заключается в растворении алмаза металлами переходной группы или сплавами этих металлов при температурах выше 600оС. Процесс заточки происходит за счет растворения углерода алмаза металлическим диском в водородной среде. Благодаря чему избегаются сколы и достигается феноменальная острота заточки алмазного лезвия – от 5 до 50 нм.

Как вы можете убедиться, на фотографиях, сделанных с помощью электронного микроскопа (HITACHI SU 8220), при увеличении 80 000 крат режущая кромка лезвия выглядит идеально ровно, без сколов и трещин.





Применяете ли вы в производстве собственные технологии, которых нет у ваших зарубежных конкурентов?

Технология термохимической обработки уже далеко не новая, однако в связи с тем, что работаем мы с ней достаточно давно, в ходе работ она претерпела значительные изменения и модернизирована непосредственно под производство микрохирургических алмазных лезвий. Также вся оснастка — это наши собственные разработки.

Что для хирургии сейчас использовать более экономично - алмазные скальпели или стальные?

Как говорится, «я не слишком богат, чтобы покупать дешевые вещи». Да, вы можете приобрести металлические скальпели дешевле, чем алмазные, но будут ли они лучше – вот вопрос?

Во-первых, по остроте металлические скальпели не смогут сравниться с алмазом. Ширина (острота) режущей кромки алмазного лезвия составляет от 5 до 50 нанометров.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что алмаз самый твердый минерал (твердость по шкале Мооса - 10). Мы гарантируем, что при аккуратном и бережном отношении алмазным скальпелем можно делать от 300 до 500 и более операций при этом характер резания не изменится, дополнительного нажима и усилий при резании не потребуется. Покажите мне любой металлический нож, который обладает такой износостойкостью? Тут можно и посчитать экономию. При цене одноразового металлического лезвия 600 рублей на проведение всего 100 операций придется затратить 60 000 рублей, что почти в 5-6 раз выше стоимости алмазного скальпеля аналогичного назначения, не говоря о качестве разреза.

В-третьих, существуют различные варианты формы заточки лезвия для проведения любых микрохирургических операций. В частности, ООО «Кристалин» производятся микрохирургические лезвия с криволинейной (овальной) режущей кромкой, технология изготовления которых разработана специалистами нашего предприятия. Аналогов такой продукции в мире нет.

Надо учитывать, что толщина алмазного лезвия всего 0,2 мм, что делает его достаточно хрупким. Но каждый наш скальпель оснащен защитным чехлом для алмазного лезвия, перемещающимся вдоль оси и фиксирующимся в рабочем и нерабочем положениях, тем самым обеспечивая надежную защиту алмазного лезвия при послеоперационной обработке и хранении инструмента. Также скальпели сопровождаются паспортом изделия, где указаны необходимые требования по эксплуатации. Здесь следует отметить, что в основном причиной сколов и повреждений алмазного лезвия служит небрежное отношение персонала при обработке лезвия после операции и его последующем хранении (кидают, роняют, кладут скальпель в незакрытом виде рядом с другими металлическими инструментами). В результате чего на лезвии могут образоваться сколы и трещины. Но у нас есть услуга по реставрации лезвий.

Какова средняя продолжительность жизни ваших лезвий и на какое количество операций они рассчитаны?

Заявленная средняя продолжительность жизни алмазного лезвия 300 операций при соблюдении требований к эксплуатации. Есть практика, когда при бережном обращении с алмазным скальпелем количество проведенных операций увеличивается до 1 500!

Кто ваши потребители на российском рынке? И есть ли у вас покупатели за рубежом?

Продукция реализуется через оптовые продажи. Наши скальпеля экспортировались в США, Индию, Швейцарию, Польшу. География продаж в настоящее время – территория Российской Федерации. Мы работаем с крупными компаниями – производителями медицинского инструмента: ООО «МЕДИН-УРАЛ» (г. Екатеринбург), ООО «ЦИЛИТА» (г. Рязань), ООО «ТИТАН СЕРДЖИКЛ» (г. Казань), ООО «ТИТАН МЕДИКАЛ» (г. Казань). Конечными потребителями продукции являются государственные и частные медицинские учреждения, такие как КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Барнаул), КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» (г. Барнаул), ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» (г. Новосибирск), «Федеральный центр нейрохирургии» (г. Тюмень), «Федеральный центр нейрохирургии» (г. Новосибирск), ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий), Медицинский центр имени Святослава Федорова (г. Москва), Центр диагностики и хирургии заднего отдела глаза (г. Москва); ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург), ГБУЗКО «Калужская областная клиническая больница» (г. Калуга) и другие.

Сколько лезвий вы обычно продаете в год и сколько уже продали в этом году?

В среднем, в год мы реализуем 1 000 - 1 500 лезвий. Причем с 2014 года количество реализуемых скальпелей заметно снизилось в связи с отсутствием экспортных операций. На сегодняшний день продано около 800 штук скальпелей.

Являясь единственным производителем на российском рынке, вы ощущаете преимущества своего монопольного положения? Насколько конкурентна ваша продукция на отечественном рынке по сравнению с импортной?

Да, на российском рынке мы являемся единственными производителями микрохирургических алмазных лезвий. Однако монопольное положение нас не сильно поддерживает, так как есть конкуренция с металлическими лезвиями. Мы производим продукцию очень высокого качества, она обладает всеми необходимыми хирургам свойствами, но цена, к сожалению, неконкурентоспособна с металлическими лезвиями. Тут мне вспоминаются слова одного из астронавтов, которого спросили, что он чувствует, когда летит в космос, а он ответил, что то же самое, что и почувствовал бы любой человек, готовившийся к вылету, зная, что летит на корабле из нескольких миллионов деталей, каждую из которых изготовил тот, кто предложил правительству меньшую цену.

Действительно, ведь любой оперируемый пациент, будь то офтальмологическая, нейрохирургическая или пластическая операция, хочет, чтобы его оперировали качественным инструментом, хочет получить как можно меньше повреждений своего организма и как можно быстрее восстановиться после операции. Вот наш скальпель и помогает удовлетворить эти потребности пациентов. Но современная система проведения тендера это не учитывает.

С какими проблемами сталкивается ваше предприятие в плане производства, сбыта и продвижения продукции на рынке?

Да, проблемы есть. Для начала это кадры, на нашем предприятии работают люди достаточно зрелого возраста, но все специалисты экстра-класса, одни на всю Сибирь. Принимать новых работников не позволяет сбыт нашей продукции, так как он не очень стабилен в последнее время, а также то, что процесс обучения достаточно затратный как со стороны финансов, так и со стороны времени. Возможно, сказывается и износостойкость нашей продукции, ведь есть врачи, купившие скальпель непосредственно для себя и работающие им уже несколько лет. Также возникают проблемы и с отбором сырья, ведь для производства скальпелей нужны бездефектные, плоские и удлинённые кристаллы. Видится перспектива выхода на европейский рынок, над этим вопросом сейчас мы и работаем.

Расскажите о том, каким вам видится будущее вашего предприятия.

Мы знаем, что наши алмазные лезвия очень хороши и обладают всеми необходимыми свойствами, чтобы быть надежным помощником каждого хирурга. Алмазные лезвия - это уникальный инструмент, который позволит проводить операции на новом, более высоком уровне. Мы надеемся на использование наших лезвий в каждом медицинском учреждении Российской Федерации. У нас есть все для расширения производства и изготовления 3000-5000 лезвий в год, что позволит не только удовлетворить потребности российского рынка, но и отправить часть продукции на экспорт.

Владимир Малахов, Rough&Polished