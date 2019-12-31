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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

23 декабря 2019
Эксклюзив

govindbhai_dholakia_xx.pngСкромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное обеспечение, уделяя особое внимание образованию, это достойный шаг, особенно учитывая, что он не доучился в школе.

По словам Говиндбхая Дхолакии, он - человек, сделавший сам себя. Он создал компанию SRK с нуля, сделав ее одной из ведущих ныне участников индийской алмазной отрасли.

В этом интервью агентству Rough&Polished Говиндбхай Дхолакиа предстает перед нами как дальновидный бизнесмен, высказывающий свои взгляды на вопросы всего бизнеса, но с достаточной дозой философии.

Некоторые выдержки из беседы:

С тех пор, как агентство Rough&Polished встречалось с вами 5 лет назад, каковы новые достижения и какие произошли изменения в компании Sree Ramakrishna Exports (SRK), а также в вашем ювелирном подразделении? Пожалуйста, расскажите нашим читателям?

Мы верим в теорию, что «Изменение – единственная постоянная вещь». Мы разрешаем каждому члену нашей организации ставить под сомнение каждый существующий процесс на предмет внесения изменений, изменять его с целью улучшения. Таким образом, за 5 лет все претерпевает изменение. Я отметил больше изменений в последний год, чем за последнее десятилетие. Бизнес постоянно растет, и он превысил уровень продаж USD$1 млрд, а также экспорта.

Для расширения нашего бизнеса мы расширили нашу инфраструктуру, удвоив наши мощности за счет запуска новой высокотехнологичной фабрики в Сурате. И, кроме того, мы также переехали в более просторный офис продаж на Индийской алмазной бирже (BDB) в Мумбае. Мы инвестируем все больше в алмазный бизнес, потому что все больше членов нового поколения Next моей семьи присоединяется к бизнесу. Я счастлив, что вся молодежь в семье имеет желание присоединиться к бизнесу, и поэтому это придает нам уверенность.

Наше поколение Next провело полный ребрендинг компании в соответствии с требованиями 21-го века, принимая во внимание изменения в подходе к нашим покупателям. Мы не навязываем информацию, сейчас мы даем знания и вооружаем покупателей достаточными знаниями для принятия ими собственного решения. Оказание поддержки покупателям и большее взаимодействие с акционерами – это новая миссия. Принимая во внимание эту мантру, мы запустили FootPrints, нашу программу отслеживания алмазов и бриллиантов, которая будет давать происхождение бриллиантов, а также в будущем мы сможем предоставлять больше информации со 100-процентным отслеживанием для наших покупателей.

Мы также поощряем покупателей, которые приобретают дорогостоящие изделия с видеофильмом FootPrints Video, в котором много рассказывается о добыче, производстве бриллиантов и пути бриллианта. Мы основали Фонд просвещения SRK (SRKKF) в качестве нашего зонтика благотворительности с целью формализовать мой большой интерес к тому, чтобы предлагать помощь нуждающимся, и мы рассматриваем возможность создания Института просвещения мирового класса (World Class Knowledge Institute), где будут формироваться знания, и затем ими будут делиться со всем миром.

Как идут дела у SRK по этому сценарию, при котором центры огранки и полировки сократили производство на 25%-30% по сравнению с годом ранее? Работает ли SRK на полную мощность, и какие меры принимаете вы для поддержания обычной работы SRK?

Вся отрасль переживает неустойчивые времена, и мы не отличаемся от всей отрасли. Конечно, наше производство тоже упало, но оно незначительное. Мы всегда верим в самоанализ. Даже тогда, когда рынок большой, мы не сосредоточиваем свое внимание на росте других, и даже в такие трудные времена мы не обращаем внимания на то, что говорят другие. Мы всегда строго сосредоточены на своем бизнесе, особенно в такие времена. Такое практическое мышление дало нам хорошие результаты и во время рецессии 2008 года, и сейчас.

Мы верим в семейные ценности, мы не нанимаем работников, мы добавляем члена семьи, и мы искренне верим в эту культуру. 2008 год был временем проверки, и наша компания не сократила ни одного человека в той трудной ситуации, что дало нам хорошие результаты в конце года. Бизнес возможности даже тогда были многогранными. Нам нужно было просто ухватить их, мы были подготовлены и приготовили 100-процентные мощности, и таким образом мы смогли добиться успеха. Бог с нами, и он дал нам эту мудрость даже в трудные времена, и так мы выросли на 100% в течение 2008-2009 года.

Занимается ли SRK экспортом или вы также обслуживаете и внутренний рынок? В любом случае, какие у вас прогнозы в отношении роста индийского внутреннего рынка? Поможет ли внутренней отрасли реорганизация налоговых систем в отношении импорта и обеспечение гладкого ведения бизнеса?

В период после демонетизации, а также принимая во внимание принятие закона о налоге на товары и услуги (GTS), у нас значительно вырос бизнес на внутреннем рынке, потому что мы всегда придерживались наилучших методов ведения бизнеса. Ожидается, что местный рынок получит некоторый толчок в развитии по мере того, как другие местные отрасли придут в хорошую форму. Любые изменения в структуре налогов приводят к некоторому колебанию, прежде чем их принимают, и это совершенно нормально.

На ваш взгляд, считаете ли вы, что индийская алмазная отрасль находится в большом кризисе, судя по тому, как у нее дела сейчас? Считаете ли вы, что во времена проблем с ликвидностью осмотрительная торговля и уменьшение кредитования вернет отрасль в прежнюю форму? Каково ваше мнение?

В настоящее время существует денежный кризис из-за изменения рынка, а также существует проблема ликвидности на рынке. Так как в этом мире ничто не вечно, поэтому эта ситуация тоже не навсегда.

Когда бы ни происходил спад на рынке, это хорошая возможность учиться. Поэтому в настоящее время люди, которые также занимаются торговлей бриллиантами, должны учиться поддерживать равновесие в торговле. В настоящее время банковское кредитование тоже сократилось. Это окажет влияние на бизнес. Но я рассматриваю это как очень положительный шаг, потому что по мере увеличения кредитования в алмазном бизнесе, также увеличивается сток алмазов и бриллиантов. Следовательно, это хорошо для контроля над затовариванием бриллиантами. Но новые участники и целеустремленные развивающиеся компании нуждаются в большем банковском кредитовании, и об этом следует думать, потому что никакой бизнес не сможет двигаться вперед без банковской поддержки.

Какова ситуация со спросом на бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами на зарубежных рынках в настоящее время? Считаете ли вы, что спрос растет на основных потребительских рынках для Индии, например, в США, на Ближнем Востоке и т. д.? С точки зрения потенциальных рынков, какие страны, как вы считаете, необходимо изучать в плане экспорта?

Во всем мире сегодня спрос на бриллианты и ювелирные изделия необычайно низкий, так как Китай борется с США в ходе торговой войны. Гонконг борется за свои права. Но в то же время, Индия готовится к предстоящему праздничному сезону, и США тоже готовится к праздничному сезону. Спрос со стороны Европы растет. Вообще, спрос есть, но на очень определенный ассортимент товаров.

Среди многих вопросов индийская алмазная отрасль сталкивается с «подмешиванием» выращенных в лаборатории бриллиантов, что негативно сказалось на спросе на природные бриллианты. Станут ли 8-значные товарные коды (HS Codes), недавно введенный индийским правительством как на синтетические алмазы, так и на бриллианты сдерживающим средством? Можете ли вы предложить какое-то другое решение?

Подмешивание выращенных в лаборатории бриллиантов к природным уже ушло в историю, так как с помощью осведомленности всей отрасли и усовершенствования устройств определения вида алмаза и бриллианта, это снизилось до такого уровня, что об этом теперь не слышно. Одновременно с этим мы приветствуем решение правительства.

Это хорошо, что код номенклатуры гармонизированной системы (HSN) для природных алмазов и бриллиантов и выращенных в лаборатории камней разный. Это решение окажется полезным и для компаний, занимающихся природными бриллиантами, и для тех, кто занимается выращенными в лаборатории бриллиантами, так как теперь и тех, и других можно рассматривать отдельно для разных политик и правил.

Индийская отрасль сильно страдает из-за проблем ликвидности, падения цен на бриллианты, резкого сокращения банковского финансирования, высоких цен на алмазы, снижения объемов производства в центрах огранки, потери рабочих мест для рабочих, роста цен на золото … - это лишь некоторые из проблем. Какое решение вы предлагаете?

Когда все вокруг нас выглядит проблемой, просто посмотрите глубже и попытайтесь подумать о том, что представляет проблему, и что можно изменить. Это самое лучшее время для проведения революционных изменений в компании.

В любой определенной ситуации можно найти компании, которые растут и делают прибыли на том же самом рынке, где есть компании, теряющие бизнес и несущие большие потери. Так бывает не всегда.

В большинстве случаев это вопрос образа мыслей. Конечно, эта ситуация сказывается на нас, потому что мы являемся частью этого и у нас нет каких-то супердержав, но управление этими ситуациями находится в наших руках, мы обычно управляем этим с помощью нашего образа мышления и представления.

Принимая во внимание то, что индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий выросла, стиль работы, похоже, тоже изменился за эти годы. Понизился ли фактор «доверия»? На ваш взгляд является ли это ценой, с которой сталкивается любая связанная тесными узами отрасль по мере своего роста? Что вы думаете?

Да, индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий очень выросла за последнее десятилетие, и она стала зрелой. Когда человек взрослеет, он открывается, становится более прозрачным и придерживается этических норм больше, чем он делал это в детстве, потому что теперь он знает мир лучше. Аналогичным образом, наша отрасль выросла и стала более зрелой и ответственной. Сегодня доверие ценится высоко в виртуальном мире Интернета. Живое слово считается самым лучшим маркетинговым инструментом, но, к сожалению, это не приносит доход, и поэтому каждый должен действовать этично.

Наконец, каковы планы SRK на будущее? Консолидируете ли вы ваши существующие проекты или имеете какие-то планы на горизонте?

Я всегда мечтал, что я хочу создать свой бизнес, который продолжает развиваться и обслуживать отрасль из поколения в поколение. По милости Бога, мы добиваемся успеха в создании одного такого бизнес дома, который управляется и принадлежит объединенной семье (Joint Family) и растет, достигая более высоких рубежей и устанавливая ориентиры. Мы оптимистичная организация, и мы надеемся, что удержим такой темп и в будущем.

Я начал работать 55 лет назад в этой отрасли, и сегодня мое 3-е поколение явно стремится с гордостью присоединиться к этому бизнесу с еще бóльшим практическими знаниями и энтузиазмом, чем те, которые я имел в такие годы. Я горжусь своим третьим поколением (с точки зрения бизнеса, это 4-е поколение). Я считаю, что я достиг всего в жизни. И я знаю, Бог помогал мне в четыре руки, так как я понимаю, что я очень простой обычный человек, как я смог иметь такое благословение в одной жизни? С учетом этого, я также надеюсь, что отрасль будет очень энергично действовать в будущем, привлекая все больше молодежи со всего мира. Мы уже засучили рукава и инвестировали в производство бриллиантов, а также в торговую инфраструктуру с целью будущего роста. Мы готовимся расширять нашу рыночную базу. Прорывные инновации еще должны произойти в этой отрасли, и мы все ждем, чтобы с нашей отраслью случилось то, что было с Über, Air B&B.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished

 

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