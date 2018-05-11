Бриллианты начинают носить не только по особым случаям, но и повседневно

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Джой Алуккас (Joy Alukkas) открыл свой первый магазин-салон ювелирных изделий в ОАЭ в 1987 году, а сегодня Joyalukkas Group является глобальным многомиллиардным конгломератом с разными бизнес интересами. Начав с единственного ювелирного магазина в Абу Даби, Джой Алуккас превратил свою группу компаний в сеть, состоящую из 140 с лишним ювелирных магазинов-салонов, раскинувшихся по 11 странам в мире, включая Индию, США, Великобританию, ОАЭ, Сингапур, Малайзию, Катар, Оман, Бахрейн, Кувейт и Королевство Саудовской Аравии. Джоя Алуккаса называют «человеком с уникальной способностью превращать в золото все, к чему прикасается».

Затронув жизни миллионов людей в мире, бренд Joyalukkas стал узнаваемым всеми в мире благодаря его видению и приверженности к совершенствованию и постоянным инновациям. У него хватило прозорливости открыть крупнейший в мире магазин-салон в Ченнаи на юге Индии, который считается ювелирным центром Индии.

Джой Аллуккас, казалось бы, равнодушный к феноменальному успеху своей группы, продолжает беседу, рассказывая о своем пути с того места, на котором он остановился во время последней беседы с Rough&Polished.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Как сработала Joyalukkas Group в финансовом отношении в 2017 году? в какой стране у группы максимальный оборот, и какой рост вы ожидаете в 2018 году?

2017 год был годом самого высокого темпа роста для компании Joyalukkas, подстегиваемого беспрецедентным числом новых открытых магазинов-салонов ювелирных изделий и продвижением изделий. У нас также отмечался рост оборота, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка. Раньше ОАЭ и Индия всегда были местом максимальных оборотов, но самый новый наш рынок, США, и 8 других стран, в которых мы работаем, отстают ненамного. Ведется работа по дальнейшему расширению нашей сети с новыми магазинами-салонами вдобавок к новым брендированным изделиям и коллекциям в нашем портфеле, а также нашему онлайновому магазину. Поэтому мы наблюдаем продолжение роста как числа наших магазинов, так и темпов роста оборота в 2018 году и в дальнейшем.

Что нового произошло с точки зрения расширения в Индии, а также за рубежом с 2015 года, когда вы в прошлый раз говорили с нами? Есть ли еще планы по расширению в будущем? Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Мы вошли в США, открыли магазины-салоны в Хьюстоне, Нью Джерси и Чикаго с промежутком в несколько недель. Мы также открываем в среднем примерно один новый магазин в полгода в странах Персидского залива и примерно один каждый квартал в Индии. Мы начали с 110 магазинов-салонов в 2015 году, в настоящее время у нас 140, и все-равно рост будет еще более активным в 2018 году, особенно в Индии.

Недавно мы запустили Миссию (Mission) 2020, что является воплощением моего представления о том, как сделать мир красивее. В ознаменование 20-летия бренда Joyalukkas мы собираемся к 2020 году вырасти со 140 магазинов-салонов до 220 в 12 странах, и достичь оборота в $3 миллиарда. Поэтому следующие два года будут для нас очень напряженными и интересными.

Принимая во внимание то, что Ближний Восток является зоной роста, каковы достижения группы в последние 2 года? Дубай тоже превращается в торговый центр, и многие ювелиры, банки и т. д. создают там компании. какие изменения видите вы в секторе с точки зрения конкуренции? Дайте ваши комментарии.

Мы испытываем гордость за введение новых стандартов в отрасль розничной торговли ювелирными изделиями, особенно в странах Персидского залива. В последние 2 года мы внедрили новые системы и процессы, обеспечивающие бόльшую прозрачность и гарантирующие покупателям, что то, что они получают в магазинах-салонах, является самым лучшим в мире из того, что можно предложить, будь это товары или услуги.

В этом бизнесе идти в ногу с требованиями покупателей – это ключ для того, чтобы оставаться впереди. Уже давно прошло время, когда смотрели на то, что делает твой сосед и копировать то, что работает. Внимание просто должно быть сосредоточено на покупателях, предлагая им те дизайны, которые они ищут, качество, которое они хотят, и добавленную стоимость, которую они заслуживают. В Joyalukkas этот принцип привел к созданию новых брендов, удовлетворяющих более современные вкусы по более доступным ценам, и к внедрению электронной торговли на нашем веб-сайте, а также устройства для связи с заказчиками (CRM), поэтому мы можем получать обратную связь с покупателями и/или отвечать на их запросы напрямую и своевременно и т. д. Мы ожидаем, что разные изменения в отрасли и у наших конкурентов будут в том же направлении.

Какие преобразования произошли в области спроса на ювелирные изделия в прошедшие несколько лет в ОАЭ с точки зрения бриллиантов, содержания золота, дизайна и т. д.?

Не только в ОАЭ, но и во всем мире в значительной мере изменилось покупательское поведение. На мой взгляд, основной причиной является экономический спад конца 2000-х годов, и покупатели теперь стали более осмотрительными в отношении своих покупок, ищут как можно больше информации перед тем, как выложить деньги. Мы тоже видим большие изменения с точки зрения вкусов. Например, бриллианты и драгоценные ювелирные изделия традиционно были предназначены для подарков или свадебных украшений, конечно, их носили только по особым случаям. Но сейчас мы видим, что покупатели, приобретающие их для себя самостоятельно, предпочитают носить их повседневно. Нынешние покупатели ювелирных изделий имеют тенденцию покупать изделия, исходя из того, как они могут выразить их индивидуальность, будь это 22-каратное золото и бриллиант или 18-каратное золото и эмаль. Уникальные дизайны и качественные материалы сейчас являются решающими факторами для большинства покупателей.

Я припоминаю, что вы планировали войти на рынок Соединенных Штатов еще в 2015 году. каково состояние этой инициативы? Кроме того, сейчас, когда вы вошли в Сингапур, что вы думаете о сингапурском рынке?

Мы открыли свой первый магазин-салон в США в Хьюстоне в четвертом квартале 2016 года, вскоре после этого в начале 2017 года открыли их в Нью Джерси и Чикаго. Я очень рад сообщить, что все три магазина были хорошо приняты и дела идут хорошо с точки зрения объемов продаж и посещаемости спустя год.

Сингапур является перспективным рынком, и мы недавно открыли второй магазин-салон в центре «маленькой Индии», где значительная диаспора получает дополнительное удобство покупать у нас практически у своего порога. Розничная торговля ювелирными изделиями в Сингапуре является уникальной, так как это страна, уделяющая большее внимание брендам, поэтому предложения бижутерии и люксовых брендов – самый очевидный выбор. Но покупатели сейчас больше тянутся к уникальным, сделанным на заказ и выполненным вручную ювелирным изделиям, и готовы искать в разных магазинах, даже в новых брендах, до тех пор, пока не найдут то, что хотят.

Принимая во внимание широкое присутствие в ОАЭ, а также в Индии, какие различия в росте вы наблюдали в последние годы? А в области спроса на ювелирные изделия, какие изменения вы наблюдаете на обоих рынках, например, в дизайне, содержании бриллиантов и т. д.? Прокомментируйте, пожалуйста.

Как уже сказано раньше, изменения, которые мы наблюдаем в настоящее время, не относятся только к ОАЭ или Индии, они происходят во всем мире. но интересно отметить, что даже на индийском рынке, в основном традиционном и где основную роль играет золото, тоже происходят эти изменения. Новое поколение покупателей взрослеет, выбирая и покупая свои ювелирные изделия самостоятельно, поэтому мы видим больше молодежных, модных трендов в дизайнах и в материалах. Там, где нормой было 22-каратное золото, теперь растет рынок для ювелирных изделий из 18-каратного золота трех оттенков, а не только широко распространенного желтого цвета. Бриллианты тоже начинают носить не только по особым случаям, но и повседневно.

В компании Joyalukkas мы идем в ногу с этими изменениями. Мы недавно запустили коллекцию ювелирных изделий из 18-каратного золота, а также 7 Wonders (7 чудес света) – комплекты бриллиантовых ожерелий для повседневной нόски. Разрабатываются также и новые бренды, включая один, предназначенный для подростков, и современную коллекцию, вдохновением для которой послужили природные формы и узоры.

После случая мошенничества с PNB в средствах массовой информации циркулировали слухи о том, что в бриллиантовых ювелирных изделиях вставлены синтетические бриллианты и цирконий. Оказало ли это влияние на объемы продаж бриллиантовых ювелирных изделий вашей группы каким-то образом в Индии или других местах? Или репутация вашей группы достаточно прочна, чтобы сохранить потребительское доверие к вашим бриллиантовым ювелирным изделиям? Каково ваше мнение?

Joyalukkas известна как любимая ювелирная компания в мире, которая создает свою репутацию на совершенстве и доверии. Мы были первым ритейлером ювелирных изделий в мире, которому были выданы сертификаты ISO 9001 и ISO 14001. У нас также есть устройства для проверки чистоты в каждом магазине-салоне, и мы используем в наших коллекциях только бриллианты, сертифицированные Международным геммологическим институтом (IGI) и Геммологическим институтом Америки (GIA). Поэтому наши постоянные покупатели знают, что имя Joyalukkas – это гарантия качества, и такие слухи не остановят их от посещения нас для удовлетворения своих потребностей в ювелирных изделиях.

Как вы сейчас смотрите на индийский сектор драгоценных камней и ювелирных изделий? Какие меры, на ваш взгляд, необходимо принять для усиления движения отрасли вперед? И каким образом должно правительство помогать отрасли, которая все еще неорганизованная?

В качестве одной из движущих сил индийской экономики сектор драгоценных камней и ювелирных изделий является процветающим и растущим. Мы ценим недавнее решение правительства по объявлению сектора основной ареной для стимулирования экспорта. Joyalukkas предлагает свою поддержку и стремится делать обещанные новые инвестиции и проводить технологическую модернизацию, которые наверняка поднимут отрасль на еще бόльшую высоту.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



