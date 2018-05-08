GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли

07 мая 2018

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. у него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости, здравоохранении и в курортном секторе, а также в отрасли промышленности по холодильному хранению продуктов.

Нитин Кханделвал был избран председателем Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (GJC) в 2017 году, но он был связан с этой организацией со времени ее создания в качестве лидера разных проектов, инициированных GJC.

Кханделвал - общительный человек и работоголик, и его навыки лидерства, способность решать многие задачи, приверженность пунктуальности и подобные прекрасные качества позволили ему легко «примерять на себя много ролей» - с большим энтузиазмом!

Здесь в беседе с Rough&Polished Нитин Кханделвал говорит обо всех вещах, которыми он увлеченно занимается - с большим энтузиазмом!

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Это ваше происхождение из известной семьи ювелиров привело вас к тому, чтобы активно заниматься GJC с момента его создания, или это было внутреннее стремление руководить, организовывать и инициировать проекты с целью улучшения ювелирной отрасли? Я так понимаю, что у вас есть деловые интересы также и в других отраслях. Наверное, трудно организовывать свое время…

То, что я выходец из известной ювелирной компании, может быть одной из причин, но происхождение из небольшого города может быть основной причиной, которая привлекла меня в GJC (раньше называвшийся Всеиндийской федерацией торговцев драгоценными камнями и ювелирными изделиями (GJF)). Кроме того, любых ювелиров из небольшого города, имеющих намерение заниматься и решать проблемы и небольшие затруднения в торговле, вдохновляет присоединение к такой организации, как Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям, который представляет все сообщество, имеющее отношение к драгоценным камням и ювелирным изделиям. Кроме того, как бизнесмен я всегда принимал участие и работал как воин-одиночка на благо торговли, а сейчас, работа в GJC в должности председателя правления дает мне больше сил и мужества для защиты интересов отрасли в качестве майора батальона.

Основатели GJC заботились только об одном – обеспечить, чтобы отрасль не страдала, поэтому я считаю наших прошлых председателей правления своими наставниками, и всегда есть чему учиться в каждом деле. Я просто продолжаю дело GJC, исполняя миссию, уже взятую нашими основателями, по созданию торговой обстановки в стране, которая была бы прозрачной и с соблюдением требований. Еще много чего нужно добиться и сделать, но недавно введенный налог на товары и услуги (GST), закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) являются одними из самых крупных достижений GJC, которые уже действительно укрепили мое стремление сделать еще больше для отрасли. В настоящее время я организовал свое время так, что я могу служить и своему бизнесу, и отрасли.

Команда GJC инициировала разные проекты для индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. «Премия для лучших производителей Индии (Preferred Manufacturer of India), присуждаемая вами, определенно завоевала свое место под солнцем. Можете ли вы рассказать нашим читателям об инициативах и, в частности, как они преобразовали индийскую ювелирную отрасль?

Я был лидером в разных проектах, инициированных GJC, но Премия для лучших производителей (PMI) очень близка моему сердцу. Кроме того, эта наша флагманская программа, поскольку она является одной из очень немногих торговых выставок в стране, которые проводятся на основе «от- сердца-к-сердцу». Мы смогли создать прекрасную платформу, где покупатели и продавцы имеют максимум времени для того, чтобы хорошо узнать друг друга. К тому же, PMI является не просто местом выставки, а скорее площадкой для формирования связей в свободной и беззаботной атмосфере отдыха с налетом личных отношений. PMI представляет собой роскошную площадку, на которой продавцы и покупатели обсуждают вопросы бизнеса за ланчами, на ужине и во время коктейлей.

Я думаю, что в настоящее время существует необходимость развивать PMI как модель для ведения бизнеса через выставки, так как она преодолевает все разногласия и устанавливает более прочные связи между покупателем и продавцом. Кроме того, я чувствую, что PMI полностью преобразовала индийскую торговлю. Это можно продемонстрировать тем, что в настоящее время ювелиры из городов 2-го и 3-го уровней, которые не могли войти в крупные офисы оптовой торговли и производителей бриллиантов, получили легкий доступ к ним через PMI.

'Mathan' было вашей идеей, уникальной, невероятной идеей в индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Хотя это мероприятие было хорошо встречено всеми, как вы считаете, каким был главный «посыл», обращенный ко всем участникам этого мероприятия? Каково ваше мнение?

Manthan, как видно из названия, означает взволновать море с целью получить эликсир знаний, добиться инноваций и современности в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Эта концепция занимала меня довольно долго, потому что я сделал нечто похожее в Rotary. К тому же, я чувствовал, что есть необходимость провести конклав мозгового штурма, так как он никогда не проводился в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. поэтому, когда я стал председателем правления, я поделился этой идеей с управляющим комитетом, и она была единогласно поддержана и принята всем комитетом.

Благодаря профессиональной помощи и искренней поддержке всей отрасли мы создали эту программу и возложили ответственность на г-на Маноджа Джу (Manoj Jha) по проведению этой сложной деятельности. Он взялся за это с очень положительным настроем под руководством г-на Ашока Минавалы (Ashok Minawala), и я не устаю благодарить своего кумира г-на Ашока Минавалу за его вдохновляющее руководство всей программой, а результат видят все.

Кроме того, поддержка от всего комитета и управляющего комитета создала правильный баланс тем и выступающих. Теперь, касаясь результата, полученные уроки могут быть разными для разных людей, так как каждый человек пришел туда получить что-то для себя. Что касается меня, я могу сказать, что извлек много уроков, и больше всего мне понравились идеи и мнения, высказанные новыми выступающими из других отраслей, и это придало большой успех Manthan.

И опять же, можете ли вы рассказать нашим читателям о многих случаях представительства отрасли перед индийским правительством, когда вы были членом делегации GJC и о реальных результатах, выгодных для индийской ювелирной отрасли в целом? Прокомментируйте, пожалуйста.

Я был участником большинства делегаций, представлявших отрасль перед правительством. Впервые это было в 2005 году по вопросу акцизных сборов, и потом мы несколько раз представляли отрасль по многим вопросам, например, по налогу на товары и услуги, пробирному клеймению и по закону о предотвращении отмывания денег недавно. Как член команды я могу с гордостью сказать, что мы пытались решить эти вопросы, став прекрасным мостом между торговлей и правительством. Кроме того, для меня огромной привилегией является быть членом делегации, которая смогла убедить правительство по многим вопросам и облегчить дела для отрасли. GJC сыграла важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли, поэтому, в общем, мы пытались сделать торговлю ближе к правительству.

С целью просвещения ювелиров по вопросам, связанным с налогом на товары и услуги, с целью оказания помощи ювелирам в соблюдении требований и стремлении стать организованными, GJC организовал много семинаров по закону о налоге на товары и услуги, веб-семинары и справочную службу. Насколько полезными оказались они для индийского ювелирного сектора? Используют ли участники отрасли полученные знания в своем бизнесе?

Как только правительство сформулировало основные положения налога о товарах и услугах и обнародовало проект, GJC приступил к работе, сначала получил консультации от ведущих консультационных фирм в стране, а затем мы начали подробно разбираться в этих новых законах. Потом мы стали давать свои рекомендации и тесно работали с правительством, чтобы отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий не столкнулась с какими-то проблемами в адаптации к новому налоговому режиму.

Мы встречались с министрами финансов и советом по налогам на товары и услуги в каждом штате. Здесь я хотел бы отдать должное правительствам штатов, которые в равной мере активно прислушивались к нашим проблемам и были готовы принять практические предложения торговли и предложения по вопросам, связанным с исполнением. Сегодня я могу с гордостью сказать, что GJC был первой отраслью, принявшей полностью налог о товарах и услугах, в настоящее время мы без труда можем положительно соблюдать требования новых реформ. Я на самом деле благодарен моим братьям в отрасли, которые приняли эти новые нормы и позитивно отнеслись к новой реформе.

В течение нескольких лет GJC был полезным в представлении многих проблем, стоящих перед индийской отраслью, что касается сборов, введенных Центральной акцизной службой, пробирного клеймения, карточек постоянного личного номера налогоплательщика (PAN) и многих других. Рассматривало ли индийское правительство вопросы и решало ли какие-то проблемы, которые затрудняли «ведение бизнеса» для ювелиров?

Как я говорил раньше, мы действительно благодарны правительству, что они приняли все практически реализуемые рекомендации, сделанные нами. Нам удалось указать на препятствия в торговле, и правительство попыталось устранить узкие места для создания более благоприятной среды для ведения бизнеса. Но этот процесс продолжается, все еще существует несколько вопросов, над которыми мы продолжаем работу, чтобы сделать функционирование торговли беспроблемнее и улучшить ее.

Это правильно, что несколько «порченых яблок» не могут испортить всю корзину, и индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий тоже демонстрирует огромное доверие к своей отрасли после скандала с Пенджабским национальным банком (PNB). Но чувствуете ли вы, что сообщения о применении синтетических бриллиантов и циркония (CZ) нанесет большой удар по спросу на бриллиантовые ювелирные изделия в Индии? Какие меры вы предлагаете для восстановления доверия потребителя в стране?

Вы сами дали ответ на этот вопрос. Несколько «порченых яблок» не могут испортить всю корзину. GJC известен своей порядочностью, и мы ни за что не будем идти на уступки по вопросам наших основ. Мы будем делать все, чтобы потребительское доверие не упало из-за нескольких «порченых яблок». Кроме того, я чувствую, что индийский потребитель имеет уникальную взаимосвязь со своими ювелирами и эта взаимосвязь выходит за пределы доверия. Они знают и понимают, кто прав, и они ведут бизнес добросовестно. Наши банки сегодня выражают недовольство. Мы понимаем их позицию и попытаемся сделать все возможное, чтобы добиться большего взаимодействия между ними и отраслью. Это вопрос времени - по мере того, как дело будет входить в правильное русло.

В заключение, каково ваше мнение о текущей ситуации с драгоценными камнями и ювелирными изделиями в стране? Спрос на ювелирные изделия сам по себе, как сообщали, испытал отрицательное воздействие, особенно внутренний сектор. В недавние праздники не наблюдалось большого оживления среди покупателей. Считаете ли вы, что отрасль преодолеет существующие трудности и снова станет устойчивой отраслью, устремленной в будущее?

Мы проходим через несколько крупнейших реформ в этой стране, проходящих одна за другой, при этом за небольшой промежуток времени в полтора года. Сначала был акцизный сбор, потом демонетизация и, наконец, налог на товары и услуги, эти реформы были нужны, но они нанести тяжелый урон нам и экономике. Сначала поколебали уверенность во всех отраслях и, следовательно, увели потребителя немного в сторону от ювелирного сектора. За несколько месяцев все приняли реформы, и все нормализовалось. В настоящее время мы наблюдаем и предвидим устойчивое развитие и справедливый рост ювелирной отрасли. Мы не видим никакой причины для спада, когда реформы хорошо внедрятся в отрасль.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



