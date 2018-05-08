Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers

03 мая 2018

De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM).

GemFair объединится с Инициативой развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) для этого пилотного проекта, который будет проводиться в Сьерра-Леоне, где ряд участков старательской добычи уже принимает участие в программе Алмазных стандартов MaendeleoТМ (Maendeleo Diamond Standards ТМ), осуществляемой DDI.

Дэвид Джонсон (David Johnson), руководитель группы стратегических коммуникаций, сказал в исключительном интервью, данном Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из информационного агентства Rough&Polished, что, хотя программа еще находится на начальных стадиях, она может значительно преобразовать сектор старателей и мелких алмазодобытчиков путем улучшения условий и средств существования, а также потенциального открытия нового источника поставок для De Beers на долгосрочной основе.

Он также рассказал об инициативе группы, связанной с алмазным блокчейном, в также об инициативах по защите окружающей среды и проекте подземной разработки рудника Венеция (Venetia).

Ниже приводятся выдержки из беседы.

Каковы последние инновации, предложенные компанией алмазной отрасли, включая новые технологии, стартапы или решения?

Будучи лидером отрасли, De Beers постоянно стремится найти и развивать новые возможности, которые пойдут на пользу и поддержат постоянное устойчивое развитие нашего бизнеса, наших стран-партнеров и алмазной отрасли в более широком смысле.

В дополнение к инициативе блокчейна для алмазов мы очень заинтересованы в нашей новаторской исследовательской программе по изучению в течение пяти - десяти лет потенциала по ведению горной добычи с нейтральным уровнем эмиссии углерода на наших предприятиях. этот проект оценивает потенциал кимберлитовых отвалов на наших участках горной добычи с целью безопасного и надежного хранения очень крупных объемов углерода с помощью процесса, известного как карбонизация минералов. Этот проект может получить значительное применение в горнодобывающей отрасли в более широком смысле, так как идеальные характеристики хранения углерода кимберлитовых пород также имеются в породах для производства другой продукции, например, никеля и платины.

Мы также только что объявили об инициативе, направленной на формализацию сектора добычи алмазов старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM), создав безопасный и прозрачный путь на рынок для этически поставленной продукции ASM. Эта инициатива называется GemFair, и у нас есть партнерские отношения с ведущими неправительственными организациями в области добычи алмазов старателями и мелкими алмазодобытчиками, с Инициативой развития алмазной отрасли для проведения эксперимента в Сьерра-Леоне в этом году. Хотя эта программа еще находится на начальных стадиях, она может значительно преобразовать сектор старателей и мелких алмазодобытчиков путем улучшения условий и средств существования, а также потенциального открытия нового источника поставок для De Beers на долгосрочной основе.

Наконец, объявленные нами в сентябре прошлого года партнерские отношения с UN Women (ООН - Женщины) сосредоточены на предоставлении возможностей женщинам в странах, в которых мы добываем алмазы, для ускорения карьерного роста женщин в нашей организации и на поддержке равенства полов в наших маркетинговых кампаниях. Это партнерство располагает средствами в размере $3 млн, трехлетней инвестицией с целью повышения перспектив женщин и девушек в каждой из стран, где мы ведем добычу алмазов, – в Ботсване, Канаде, Намибии и ЮАР благодаря работе в ключевых приоритетных областях.

Почему для De Beers важно инвестировать в новую платформу, которая позволяет отслеживать алмазы по всей цепочке стоимости с помощью технологии блокчейна?

Бриллианты покупают для того, чтобы ознаменовать некоторые самые важные моменты в жизни. По мере развития ожиданий потребителей, учитывая большее стремление к уникальности и подлинности, все большее значение в обеспечении доверия к алмазам и бриллиантам будет приобретать способность отследить историю отдельного бриллианта и гарантировать, что он является природным и добытым с ответственностью.

Блокчейн обеспечивает новую, высоко защищенную технологическую платформу, способную объединить все этапы цепочки стоимости бриллианта в один цифровой учетный журнал, защищенный от взлома, который имеет единую запись каждого зарегистрированного драгоценного камня.

Мы считаем, что эта технология даст значительные выгоды для всех заинтересованных сторон, давая большее доверие потребителей и алмазной отрасли к алмазам и бриллиантам, а также создавая новые возможности для повышения эффективности в цепочке стоимости.

De Beers ждет проявления интереса со стороны потенциальных покупателей ее рудника Вурспоед (Voorspoed) в провинции Фри в ЮАР. Что еще мотивировало необходимость выставить Вурспоед на рынок, кроме предоставления возможности ответственным операторам с меньшими затратами использовать другие модели работы, которые могут потенциально продлить срок службы этого рудника после 2020 года?

Причины ожидания проявления интереса со стороны потенциальных покупателей ее рудника Вурспоед были освещены в пресс-релизе от 27 ноября, но главной среди них было желание максимизировать экономический вклад рудника в сообщество и работников.

Как далеко вы продвинулись с вашим проектом подземной разработки рудника Венеция в ЮАР и когда вы ожидаете перейти от открытой разработки?

Проект по подземной разработке рудника Венеция продолжает хорошо продвигаться. Ожидается, что он станет основным источником объемов производства алмазов на руднике в 2023 году и продлит срок службы рудника Венеции до середины 2040-х годов.

У вас были сложности с ЮАР, так как правительство отказалось выдать вам новые лицензии на геологоразведочные работы. Можете вы рассказать что-то новое об этой ситуации?

Отделение природных ресурсов (Department of Mineral Resources, DMR) в настоящее время утвердило 23 заявки на лицензии на геологоразведочные работы, поданные De Beers South Africa. Все эти лицензии находятся в провинциях Фристейт, Личного и Северный Кейп. Мы продолжаем надеяться, что остальные заявки лицензии в количестве 31 штук тоже будут утверждены. Мы считаем, что ЮАР остается высокоперспективной, и надеемся, что она останется основным местом наших геологоразведочных работ в будущем.

Были некоторые сообщения о том, что руководящий работник De Beers сказал, что эта группа заинтересована в проведении геологоразведочных работ в Зимбабве и Демократической Республике Конго. Вы можете подтвердить, входит ли это в ваши планы?

У De Beers нет планов по проведению геологоразведочных работ в Зимбабве или Демократической Республике Конго. Наше внимание в области геологоразведки по-прежнему сосредоточено на этих странах, где мы создали предприятия, – на Ботсване, Канаде, Намибии и ЮАР.

Каков ваш прогнозируемый объем производства алмазов и прогнозы по алмазной отрасли на этот год?

Улучшение глобальных макроэкономических условий по-прежнему оказывает поддержку постоянному росту потребительского спроса на алмазы в 2018 году. Рост будет зависеть от ряда факторов, включая степень роста потребительских расходов из-за сокращения налогов в Соединенных Штатах, влияния укрепления доллара на потребительский спрос в других странах и от того, насколько успешно Китай управляет своей адаптацией к экономике, больше ориентированной на внутренний рынок и ведущей силой которой является потребитель. Ожидается, что объем производства алмазов в группе будет в интервале 34-36 миллионов каратов, в зависимости от торговой конъюнктуры.

Какова степень корпоративной социальной ответственности De Beers с точки зрения защиты окружающей среды и повышения социального благосостояния в странах, где вы работаете?

В настоящее время больше, чем когда-либо, ожидается, что каждый бизнес будет действовать ответственно, это является частью того, чтобы быть хорошей компанией с высокой гражданской ответственностью. Но для De Beers Group дело в большем, чем это. Поступать правильно в течение долгого времени было настоятельной необходимостью для компании по трем основным причинам. Во-первых, существует большая взаимная заинтересованность во всех наших рабочих партнерствах. Мы рассчитываем на доступ к природным ресурсам наших партнеров, а наши страны-партнеры рассчитывают на нашу способность обеспечить поступления и создание социально-экономических выгод для их граждан.

Во-вторых, когда процветают страны, в которых мы работаем, мы тоже получаем выгоду. Их процветание создает более предсказуемую обстановку для инвестиций, эффективной цепочки поставок и хорошей инфраструктуры. И в-третьих, потребители должны иметь возможность доверять алмазам от De Beers: в конечном итоге, потребительский спрос является нашим основным источником стоимости.

Поэтому мы должны работать, чтобы сохранять поддержку наших партнеров, быть в состоянии помочь им достигать процветания и добиваться, чтобы наши потребители гордились своими бриллиантовыми ювелирными изделиями. Это означает делать все возможное, чтобы быть уверенными, что все виды нашей деятельности оставят положительное и длительное наследие спустя много времени после закрытия наших рудников.

По этой причине мы стремимся полностью воплотить свою приверженность ответственному ведению своего бизнеса, примером являются социально-экономические выгоды от нашего партнерства с такими странами, как Ботсвана и Намибия; наше особое внимание к многочисленным видам животных, находящимся под угрозой и испытывающим риск на участках заповедников, где мы работаем, и создание программ устойчивого развития, например, нашего партнерства с UN Women или наш проект по улавливанию углеродосодержащих газов из атмосферы на кимберлитовых породах.

De Beers внесла значительный вклад в устойчивое развитие в странах, где у нее есть предприятия. испытываете ли вы давление в этих странах делать больше в отношении устойчивого развития?

Ожидается, что каждый бизнес делает нужное дело, но De Beers привержена тому, чтобы делать больше, чем просто нужное дело. Мы понимаем, что на нас лежит ответственность за то, чтобы вносить положительный долгосрочный вклад в сообщества и страны, в которых мы работаем, долгое время спустя после того, как закроются наши рудники – мы называем это Building Forever (созидание навечно).

Мы тесно работаем с правительствами и рядом других партнеров и заинтересованных лиц для того, чтобы наши программы решали местные приоритеты и удовлетворяли потребности долгосрочного устойчивого развития сообществ и стран, в которых мы работаем.

Мы стремимся относиться к целям наших партнеров-производителей алмазов как к нашим собственным и учитывать их в нашей деятельности, поскольку это помогает укрепить те ценные партнерские отношения, на которых основан прогресс нашего бизнеса и сообществ, находящихся вокруг наших предприятий.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished