По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски

23 апреля 2018

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей.

В эксклюзивном интервью, которое он дал корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, Зимниски сказал, что это в конечном счете приведет к тому, что выращенные в лаборатории бриллианты станут отдельным товаром, полностью отличающимся от природных бриллиантов.

Зимниски считает, что выпускающие лабораторные бриллианты компании, которые создали устойчивый бренд с помощью маркетинга или запатентованных дизайнов, будут менее чувствительны к ценовому давлению, и приводит в качестве примера компанию Swarovski, являющуюся лидером в этой области.

Он также сказал, что разница в цене более заметна для небрендированных бриллиантов, выращенных в лаборатории, а компании, создавшие бренд своего товара, больше позаботились о ценах.

Зимниски считает, что цена является единственным преимуществом созданных в лаборатории бриллиантов по сравнению с природными камнями.

Он сказал, что производственные возможности производителей искусственных бриллиантов растут, как и число участников в этой области, что приводит к повышению доступности высококачественных лабораторных бриллиантов.

По оценке Зимниски, производство природного алмазного сырья в 2018 году достигнет 147 млн каратов, из которых 60 млн будут камни ювелирного качества, в то время как производство синтетических камней ювелирного качества будет ниже 5 млн каратов.

Примечание: Зимниски выпускает ежемесячный информационный бюллетень, распространяемый по подписке, который называется State of the Diamond Market (Состояние алмазного рынка) и запатентованный индекс цен на алмазы, который можно получить на www.roughdiamondindex.com.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Каково качество лабораторных бриллиантов, имеющихся на рынке?

Собственно говоря, бриллианты очень высокого качества и больших размеров все еще не так широко распространены, но камни среднего и низкого качества и размеров. Но эта ситуация быстро меняется, и я предполагаю, что в следующие лет пять появится много высококачественных камней по мере того, как совершенствуется технология производства.

Важно понимать, что технология CVD (химического осаждения из паровой фазы), один из двух основных процессов, применяемых в создании лабораторных алмазов, в основном развивается через инвестиции в другие отрасли, например, в производство светодиодных ламп и поликристаллического кремния для солнечных панелей, поэтому усовершенствованная технология CVD будет по-прежнему передаваться отрасли выращенных в лаборатории алмазов также и из других отраслей, что еще больше ускорит движение вперед.

Каков ваш прогноз состояния технических синтетических алмазов, скажем через десять лет, принимая во внимание широкие технологические достижения, которые мы наблюдаем?

Я думаю, производителям выращенных в лаборатории бриллиантов трудно будет удерживать цены на камни по мере совершенствования производственных процессов и экономических показателей. Я считаю, что в конечном счете это приведет к тому, что лабораторные бриллианты все больше будут становиться отдельным классом товаров, может быть, не в мире «бижутерии», а отдельным самостоятельным продуктовым классом, совершенно отличным от природных бриллиантов.

Компании по производству лабораторных бриллиантов, которые создают очень устойчивый бренд с помощью маркетинга или запатентованного ювелирного дизайна, будут менее чувствительны к ценовому давлению. Я считаю, что такие компании, как Swarovski, будут лидером в этой области.

Вы недавно отмечали, что цены на синтетические алмазы становятся ниже по сравнению с природными эквивалентами. Чем обусловлено это снижение?

Я думаю, это просто зависит от спроса и предложения. Производственные возможности производителей созданных в лаборатории бриллиантов повышаются, как и количество участников в этой области, что приводит к большей доступности более высококачественных лабораторных бриллиантов. разница в цене более заметна в отношении видовых выращенных в лаборатории бриллиантов, хотя компании, создающие бренд своего товара, в большей мере позаботились о ценах.

Кроме того, в относительном выражении, рост разницы в цене был более значительным для более крупных бриллиантов, скажем, весом 1,5 карата по сравнению с 0,5 карата, я думаю, это отражает бόльшую редкость, присущую природным бриллиантам.

Каков суммарный эффект этого на отрасль синтетических алмазов?

Я являюсь сторонником мнения о том, что цена является самым большим преимуществом созданных в лаборатории бриллиантов по сравнению с природными бриллиантами, некоторые считают, что это источники и мнение о их социальной и экологической ответственности их производства, но в конечном счете я думаю, что большинство потребителей голосуют своими кошельками, по меньшей мере в определенной степени. Поэтому я считаю, что большее снижение цен приведет к большему проникновению товара в отрасль и будет шире принято покупателями.

Почему вы считаете, что разрыв в цене между выращенными в лаборатории и природными алмазами всех размеров и качества продолжит увеличиваться?

Еще необходимо провести огранку и полировку созданных в лаборатории алмазов и изготовить ювелирные изделия, а затем продать в розничной торговле, как и в случае с природными алмазами, поэтому разница в цене будет только в верхней части алмазопровода, то есть в производстве алмазов.

Поэтому это в некоторой мере ограничивает полную разницу в цене, но технологические достижения должны привести к уменьшению постоянных производственных затрат на выращенные в лаборатории камни в верхней части алмазопровода, например, у новых участников научно-исследовательской деятельности, но переменные затраты, например, на электричество/энергию будут менее чувствительны.

Какова рыночная доля синтетических алмазов по сравнению с природными алмазами?

Если говорить о выращенных в лаборатории бриллиантах пригодного для обручальных колец качества, то объем их производства во всем мире находится в начальном состоянии, намного ниже 10%, вероятно, ближе к 5% или даже меньше.

Какие страны потребляют основную массу ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами?

Потребительский рынок Соединенных Штатов, вероятно, лет на пять или больше опережает остальной мир, особенно Китай, что касается принятия ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами. США пока являются основным рынком для ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Вы ожидаете в недалеком будущем повышение качества синтетических бриллиантов с технического до почти ювелирного качества. Окажет ли это воздействие на спрос на природные камни?

Конечно, это трудный вопрос, так как все будет зависеть от потребителя. При этом отрасль природных алмазов и бриллиантов как раз сейчас делает многое, например, повышает прозрачность, внедряет блокчейн в цепочку поставок, снова занимается видовым маркетингом бриллиантов, я думаю, все это поможет повысить спрос на природные бриллианты.

Традиция дарить обручальное кольцо очень прочная, и эмоциональное восприятие того, что олицетворяют собой бриллианты, глубокое, и этого, конечно, добивается отрасль природных бриллиантов. как я раньше упоминал, я считаю, что созданные в лаборатории бриллианты полностью станут самостоятельным продуктовым классом, как и другие драгоценные камни в настоящее время.

Я считаю, что самую большую угрозу для отрасли природных бриллиантов представляет снижение числа вступлений в брак и меняющиеся потребительские предпочтения более молодых поколений, уходящих от материальных вещей.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished