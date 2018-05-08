Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл

16 апреля 2018

Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals, ее совместным предприятием с АЛРОСА, затягивается, несмотря на значительные усилия, предпринятые в прошедшие четыре года для проведения геологоразведочных работ.

Наш корреспондент Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) расспросил управляющего директора компании Джеймса Кэмпбелла (James Campbell) об успехах, достигнутых в работе над проектом в ЮАР после того, как его компания сообщила в начале этого года о том, что работа по отбору проб не позволила получить достаточное количество алмазов для проведения оценки с экономической точки зрения.

Джеймс Кэмпбелл сказал, что Botswana Diamonds занималась предварительной технико-экономической оценкой проекта с целью определения его коммерческого потенциала и результаты ожидаются в середине года.

Проект Торни Ривер объединяет участки Фришгеваагт (Frischgewaagt), Хартбеесфонтейн (Hartbeesfontein) и Доорнривьер (Doornrivier) в один участок площадью 2 771 гектар в южноафриканской провинции Лимпопо.

В него входят продолжение на восток систем кимберлитовой дайки/трубки, на которых распложены рудники Клипспрингер (Klipspringer) и Марсфонтейн (Marsfontein), на обоих из которых велась экономически целесообразная добыча.

Кэмпбелл также рассказал о геологоразведочных работах с АЛРОСА в Ботсване, а также о заинтересованности компании в совместном предприятии Maibwe.

Насколько Вы уверены в достижении прорыва на проекте Торни Ривер в ЮАР?

После проведения в прошлом году широкомасштабных геологоразведочных работ, которые включали в себя вибрационно-вращательное и колонковое бурение, анализ на содержание микроалмазов, петрографию и взятие валовых проб, был опубликован Отчёт компетентных лиц по участку (Competent Persons Report, CPR) и в настоящее время проводится предварительное технико-экономическое исследование…

Как далеко вы продвинулись с этим обзорным исследованием, которое, как я понимаю, предназначено для оценки коммерческого потенциала проекта Торни Ривер?

Это обзорное исследование продвинулось далеко, и результаты будут в распоряжении в середине года.

Можете ли Вы предоставить последнюю информацию о вашей работе по бурению и о геологоразведочных работах на этом проекте?

Мы завершили продвинутый этап геологоразведочных работ, что позволило нам опубликовать результаты геологоразведки, показывающие интервалы содержания алмазов в руде, стоимость и качество алмазов. требуется проведение дальнейшей работы по определению предварительно оцененных запасов.

Botswana Diamonds заявила в прошедшем феврале, что она имеет более точное представление о геологии и количественных показателях месторождения Торни Ривер. Это месторождение лучше по сравнению с вашими месторождениями в Ботсване?

Это было бы неправильное сравнение. Проект Торни Ривер более продвинутый с точки зрения разработки ресурсов, чем наши проекты в Ботсване, которые находится несколько ниже по трубопроводу разработки ресурсов.

Можете ли Вы пролить некоторый свет на буровые работы, которое проводятся на кимберлите Онтевреден (Ontevreden)?

Бурение на кимберлите Онтевреден находится на продвинутой стадии, и в настоящее время мы проводим отбор проб для детальных петрографических исследований. Результаты этой геологоразведочной кампании будут опубликованы в мае.

Ожидалось, что Sunland Minerals, совместное предприятие между Botswana Diamonds и АЛРОСА, начнет проведение геологоразведочных работ в Ботсване в первом полугодии. Каково нынешнее состояние дел в рамках этой программы?

В настоящее время мы закончили первую фазу нашей программы работ на первое полугодие 2018 года, в которой оператором была Botswana Diamonds plc. Сейчас мы проводим анализ этих результатов, являющихся перспективными с точки зрения геологоразведки.

Насколько оптимистично Вы относитесь к достижению прорыва в выполнении работы, которая будет проводиться на 15 ранее выявленных приоритетных геофизических объектах на участках PL232-235 и PL001-004 в центральной части пустыни Калахари?

Как геологоразведчик, я всегда настроен оптимистично, но стал сдержанным за годы работы. Обнадеживает то, что мы обнаружили геофизические аномалии, но необходимо пройти некоторый путь, чтобы подтвердить, являются ли они кимберлитами по происхождению, не говоря уже о том, являются ли они промышленными или нет.

Вы по-прежнему довольны работой, проведенной российскими партнерами по совместному предприятию на сегодня?

АЛРОСА является ведущим в мире производителем алмазов по объему в каратах и имеет завидную репутацию с точки зрения геологоразведки. Хотя СП еще нужно найти кимберлит, Ботсвана остается предпочтительным местом с точки зрения алмазов, хотя кимберлиты найти трудно и потребуются выдержка и финансирование, дополняемые принципиально новой технологией, а также первоклассные геологоразведчики. Все это у нас есть в СП Sunland.

Уверены ли Вы также в разблокировании компании Maibwe в Ботсване, являющейся совместным предприятием с компанией BCL, проходящей процедуру ликвидации?

Очень уверены. В настоящее время мы работаем с арбитражными управляющими над проспектом, что позволит СП Maibwe конструктивно двигаться вперед.

Каков ваш прогноз в отношении таких алмазных геологоразведочных компаний, как ваша?

Ботсвана и ЮАР по-прежнему являются двумя из самых перспективных стран в мире с точки зрения геологоразведки алмазов. наши акционеры продолжают поддерживать нашу работу, и это, в сочетании с установившимся политическим климатом в Ботсване и улучшением климата в ЮАР, а также наряду с устойчивым портфелем проектов по всему ресурсному трубопроводу, должно сделать этот прогноз положительным.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished