Искусствовед Валентин Скурлов: «Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты»

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Валентин Скурлов - историк ювелирного искусства, кандидат искусствоведения, почетный академик Российской академии художеств, ученый секретарь и герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного дома «Christie’s». Родился и вырос в Ленинграде. В 1975 году окончил Ленинградский институт советской торговли, в 1978 году - аспирантуру по специальности «экономика и организация торговли», в 2012 году – аспирантуру Гуманитарного университета профсоюзов на кафедре искусствоведения. Член Российского Генеалогического общества с 1992 года. Эксперт по оценке художественных ценностей Министерства культуры и массовых коммуникаций (с 2002 года). Полный кавалер ордена Карла Фаберже.

Когда и как в вашей жизни возникла тема Фаберже?

Впервые она возникла в середине 80-х годов, когда я пришел работать в НИИ ювелирного искусства и был назначен на должность заведующего отделом изучения спроса, формирования ассортимента и рекламы. Я курировал тогда 25 заводов системы Главювелирпрома, но не мог не заинтересоваться этой историей: что в нашем ювелирном искусстве было лучше Фаберже? В 1989 году я нашел в архиве академика А. Е. Ферсмана записки по истории фирмы Фаберже, написанные ее главным мастером Францем Бирбаумом (1872-1947) в 1919 году. Сейчас эти Записки являются "библией" любого исследователя творчества Фаберже. Я стал изучать историю этого дома. Когда на лютеранском кладбище Петербурга были найдены могилы с фамилией Фаберже, я написал письмо в Швейцарию правнучке Карла Густавовича - Татьяне Федоровне, потом мы встретились и подружились. Тогда у меня возникла идея создания Мемориального Фонда Карла Фаберже, я разработал его устав, и в 1996 году он был утвержден в Москве, и я стал Ученым секретарем Фонда, а затем его герольдмейстером. В настоящее время кавалеров всех наград Фонда Фаберже 680 человек - это ювелиры и мастера, деятели ювелирного искусства, искусствоведы и руководители предприятий. Я являюсь доверенным лицом Татьяны Фаберже, вместе с ней мы занимаемся пропагандой творчества Фаберже и выпустили в соавторстве 12 книг.

В чем заключаются цели и задачи Фонда Фаберже?

У Мемориального Фонда цель - сохранение памяти о жизни и творчестве Карла Фаберже и его фирмы.

Задач много: мемориальные доски и памятники, уход за могилами; выявление лучших ювелиров, сохраняющих и развивающих традиции Фаберже, награждение их наградами и знаками Фонда (в составе Фонда 680 кавалеров этих наград); выпуск литературы по этой теме; создание базы данных произведений фирмы Фаберже.

Расскажите о своей научной деятельности.

В начале 1990 годов я обнаружил в архивах подлинные счета на Императорские пасхальные яйца, что позволило установить их точное количество - 50 произведений. Также, впервые я обратил внимание на важность атрибуции изделий Фаберже с помощью нацарапанных инвентарных номеров и разработал алгоритм прочтения этих номеров. База данных изделий фирмы, составлявшая в 1999 году 18 тысяч изделий, в настоящее время увеличилась до 43 тысяч. Этой базой данных пользуются музеи, коллекционеры и Аукционные дома. Активно работая в частном архиве Татьяны Фаберже, будучи ее литературным секретарем и соавтором, я составил список сотрудников фирмы, который в начале 1990-х годах насчитывал более 35-ти человек, а сегодня составляет более 450 персон.

С 1990 года по 2017 год у меня имеется более 300 публикаций. В 2012 году я защитил кандидатскую диссертацию по теме "История и традиции фирмы Фаберже в камнерезном искусстве России (конец XIX - начало XXI вв.)». Ежегодно читаю порядка 20-40 лекций по тематике Фаберже, участвую в пяти-семи научных конференциях.

Каково Ваше мнение о коллекции Виктора Вексельберга и о петербургском Музее Фаберже?

Вопрос неверно поставлен: коллекции Вексельберга нет. Виктор Феликсович Вексельберг - председатель Попечительского совета Фонда "Связь Времен". Есть ювелирная коллекция Фонда "Связь Времен", часть которой экспонируется в Музее Фаберже, открытого в конце 2013 года на набережной Фонтанки. Это самый большой и лучший по числу экспонатов Фаберже музей в мире. Достаточно сказать, что здесь представлены девять Императорских пасхальных яиц - больше есть только в Оружейной палате Московского Кремля. Музей Фаберже сейчас третий по посещаемости в Петербурге после Государственного Эрмитажа и Русского музея, и он продолжает пополнять свою коллекцию. Там выставлено более 600 экспонатов этого мастера, еще около 200-300 экспонатов демонстрируют мастерство других фирм современников Фаберже: Хлебникова, Овчинникова, Сазикова. Большой раздел (более 70 работ) посвящен московской эмалевой мастерской Федора Рюкерта, которая на 80 процентов работала по заказам фирмы Фаберже. Недостаточно представлено камнерезных изделий, мало представлено изделий из драгоценных камней, в первую очередь «бриллиантовой группы». В ассортименте фирмы эта группа составляла не менее 33 процентов, но на современном аукционном антикварном рынке ее доля - не более 2-3 процентов.

Как использовались бриллианты в творчестве Фаберже?

Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты – хотя, наверное, мог использовать их ещё больше. Г.Ч. Бэйнбридж, первый биограф Фаберже, пишет, что его всегда удивляло, как много Фаберже разрабатывает новых «фантазийных» моделей: «Достаточно было взять несколько моделей, удешевить их производство – и хватило бы на хороший кусок хлеба с очень изрядным куском масла. Например, в те годы, очень большим спросом пользовались изделия с бриллиантами». Бэйнбридж подметил ещё одну особенность: западные ювелиры становились ростовщиками, беря в залог бриллианты своих высокопоставленных клиентов. Ростовщические операции приносили еще больший доход, чем работа по совершенствованию ассортимента. Вот почему, работа русских ювелиров по творчеству ценилась больше.

XIX век и начало ХХ века - время смены художественных стилей. Как это отражалось в творчестве мастеров Дома Фаберже?

Сначала бриллианты и цветные камни являлись дополнением к золоту – то был период 60-х годов позапрошлого века, появились работы, исполненные исключительно из бриллиантов. … Любимыми мотивами были ветки цветов, колосья, искусственные банты, лепка лепестков и листьев получалась посредством ковки и закрепкой бриллиантов. То была лучшая пора бриллиантовых работ. Изделия отличались сочным рисунком, ясно читаемым даже на расстоянии - в моде были крупные диадемы, эгретки, колье в виде ошейников, пластроны для корсажа, пряжки и крупные банты.

Следующий период прошёл под влиянием стиля ампир - появилась присущая этому стилю сухость; строгие линии меандр и волют не допускали применения рельефов - бриллианты, находившиеся в одной плоскости, теряли часть своей игры, уничтожая друг друга своим блеском.

В конце XIX века настала эпоха модерна, но увлечение им вскоре пошло на убыль. На смену пришло увлечение мелкой орнаментацией, закреплённой мелкими бриллиантами. Такая работа применима лишь в небольших предметах - в кольцах, браслетах, брошах и подвесках, в которых глаз может различить и оценить богатство рисунка, законченность деталей. Большинство этих работ исполнялось из чистой платины или из ее сплава с серебром - красивый серый оттенок подчёркивал белизну бриллианта.

Чрезмерное применение мелких бриллиантов считалось тогда ошибкой: вещи теряли в игре, а это является главным достоинством бриллианта. К тому же обилие мелких камней снижало материальную ценность предмета, увеличивая в то же время значительно стоимость работы. Удачной новинкой в работах того времени являлось применение цветных камней прямоугольной формы с одним фацетом - при ровном подборе камней эти цветные полоски, помещённые между бриллиантами, производили прекрасное впечатление.

В изделиях фирмы Фаберже много использовались и другие драгоценные камни?

Что касается других драгоценных камней, то это слишком большая тема, которую я еще не изучал. Но должен отметить, что еще в 1886 году численность сотрудников фирмы составляла только 28 человек, и она была известна именно как фирма бриллиантовых вещей. Только в конце 1880-х годов фирма расширила ассортимент, а с 1890-х годов стала изготовлять и камнерезную продукцию. В 1887 году был открыт Московский филиал и мастерская ювелирных изделий (под руководством Оскара Пиля, прибывшего из Петербурга). В 1890 году была открыта Московская Серебряная фабрика. Уже в 1896 году в фирме Фаберже, в Петербурге и Москве, работало 455 рабочих и 31 ученик. Бриллиантовая группа и группа изделий из драгоценных камней по-прежнему занимали важное место, но уже не лидирующее - фирма была многопрофильной.

Кроме Фаберже, были другие знаменитые бриллиантщики. Как пишет Франц Бирбаум, «ювелирная часть приданого членам императорской семьи поручалась Болину, а серебряную часть делали мы». В 1856 году для коронации корону императрице Марии Александровне делал ювелир Зефтиген. В 1896 году корону для императрицы Александры Фёдоровны исполнил ювелир Ган. У него были помощники: Карл Бланк, Михаил Аникин, Александр Вальберг.

Кстати, Фаберже часто использовал полудрагоценные и поделочные камни – даже собранные царскими детьми сердолики в Крыму - причем наряду с бриллиантами. Тут была важна красота рисунка – и это был труд ювелира, приносящий прибыль. Кстати, Болин покупал дорогие камни, прибавлял к ним касты, и прибыль у него составляла 10%, а у Фаберже – 100-200%.

Он вообще был гениальной личностью – я изучаю его почти 30 лет.

Галина Семенова для Rough&Polished



