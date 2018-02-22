Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

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Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел на алмазном рынке.

Как Вы оцениваете итоги 2017 года?

Если алмазная торговля в 2016 году характеризовалась оживлением рынка, то 2017 год привел к возвращению стабильности и предсказуемости, которые должны продолжаться в обозримом будущем, особенно в торговле необработанными алмазами. Это отрадное развитие для отрасли в целом. Насущные проблемы остаются, особенно в секторе бриллиантов. Однако при том, что общая стоимость проданных алмазов в 2016 году незначительно снизилась с $48 млрд до $46 млрд, мы отмечаем значительное увеличение количества проданных камней.

Поскольку мы являемся крупнейшим центром мировой алмазной торговли, любые тенденции, имеющие место во всем мире, отражаются на наших торговых показателях. Таким образом, падение по стоимости было вызвано повсеместным ростом в прошлом году спроса на более мелкие неполированные алмазы. Это повлекло за собой более низкую среднюю цену за карат, в результате чего общая стоимость снизилась, даже несмотря на то, что наши объемы были выдающимися. В любом случае, я больше не думаю, что нам нужно говорить о «восстановлении». Торговля алмазами снова стабильна.

Каков Ваш прогноз развития мировой алмазной индустрии на 2018 год?

Если январь можно рассматривать как признак, 2018 год формируется как звездный год. Антверпенский экспорт бриллиантов вырос по стоимости на 29%, а по объему в натуральном выражении – на 21% по сравнению с январем 2017 года. Объем импорта бриллиантов также вырос на 21% в годовом исчислении, что привело к увеличению объема по стоимости на 8% - почти до $955 млн. Между тем, в первом месяце 2018 года экспорт неполированных алмазов также вырос на 14% по стоимости, до $1,1 млрд, при увеличении натурального объема на 16%. Увеличился и объем импорта алмазного сырья.

Конечно, это показатели всего одного месяца, поэтому, как всегда, мы будем сдержанны в нашем оптимизме. Аналитики ожидают роста цен на необработанные и полированные алмазы в 2018 году, в чем отрасль заинтересована. На данный момент трудно сказать, куда потребительский спрос двинется в плане желаемых видов товаров, но сам уровень потребительского спроса сейчас выглядит многообещающим, особенно в Китае. Замедление спроса в Китае вызывало обеспокоенность после экспонентного роста до 2014 года, но теперь, похоже, он снова повышается.

В глобальном масштабе потребительский спрос на алмазы должен вырасти в 2018 году из-за стабильной потребительской среды в США, сильных финансовых рынков и положительной макроэкономической тенденции в целом. С производственной точки зрения, мировая добыча алмазов, согласно оценкам, сократится в 2018 году примерно на 4%, до 146 млн каратов, поскольку в новом году не ожидается появление новых крупных производств, а лидер отрасли АЛРОСА, по прогнозам, немного сократит производство. Однако три новые шахты, поставляющие продукцию в Антверпен - Ренар (Renard), Гачо Куэй (Gahcho Kué) и Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото - добились лучших результатов по итогам первого года полномасштабного производства. Недавние политические изменения в Анголе и Зимбабве также добавили оптимизма в отрасли, поскольку шахтеры ожидают многообещающие возможности для инвестиций.

Что вызывает у Вас наибольшее беспокойство?

Банковские проблемы, такие как недавняя в Индии, порочат репутацию алмазной промышленности в целом и делают ведение бизнеса более трудным для всех. Несмотря на то, что Антверпен не вовлечен в нынешнюю ситуацию в Индии, промышленное мошенничество и коррупция имеют эффект домино, который распространяется на ответственные и прозрачные компании. Мы неустанно сотрудничаем с правительством, банками и финансовыми новаторами для решения финансовых вопросов на местном уровне. Антверпен в этом отношении добился значительных успехов в решении ключевых вопросов, включая принятие «налога на караты», который укрепил позицию Антверпена как ведущего мирового центра алмазной торговли и возвращает сюда компании из-за стабильности и предсказуемости ведения здесь бизнеса.

Как Вы думаете, возможен ли в будущем дефицит алмазного сырья?

В ближайшем будущем определенно нет. Несмотря на то, что в последние годы не было обнаружено новых алмазных месторождений, в прошлом году запущено производство на нескольких новых проектах, в основном параллельно со сворачиваемыми месторождениями, в то время как другие перспективные проекты находятся в стадии реализации. С учетом всех объявленных и дополнительных потенциальных источников, глобальные поставки необработанных алмазов, как сейчас ожидается, будут ежегодно расти в среднем на 0% - 1% в период с 2017 по 2030 годы.

Месторождение Луаше (Luaxe) в Анголе является, вероятно, самым крупным и наиболее перспективным новым алмазным проектом в мире, с приблизительно 350 млн каратов и потенциальным сроком эксплуатации, оцениваемым в 30 лет. Ангольцам повезло, что такая компания, как АЛРОСА, работает над разработкой этого месторождения. Ожидается, что производство будет начато там после 2020 года.

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов рассказал нам, что резервы компании составляют один миллиард каратов, которых хватит на 25-30 лет производства, даже если не будет открыто новых месторождений. И они уверены, что в Якутии есть крупные месторождения, которые еще предстоит открыть. Канада также имеет несколько перспективных месторождений в дополнение к новым шахтам, которые достигли проектной мощности только в прошлом году, и De Beers всегда является активным геологоразведчиком. В какой-то момент дефицит станет возможностью, но сейчас нам было бы преждевременно беспокоиться на этот счет. В этом деле много неизвестных, и многое может измениться.

Считаете ли Вы возможным увеличение доли лабораторных камней в алмазной торговле?

Потенциал производителей лабораторных алмазов, безусловно, делает их способными увеличивать собственную рыночную долю, поскольку они уже производят миллионы каратов промышленной продукции. Но для того, чтобы синтетика оказала значительное влияние на рынок алмазов ювелирного качества, должен быть достаточный потребительский спрос для увеличения производства, чтобы это имело смысл. И на данный момент я не вижу, чтобы это происходило.

Тем не менее, меня не удивило бы, что рынок синтетики ювелирного качества вырос на несколько процентных пунктов, и это было бы терпимо для сосуществования. Я также не был бы удивлен, если бы производство синтетики на этом перестало бы расти. Пи этом алмазная торговля должна продолжать продвигать собственный продукт и поддерживать его привлекательность независимо от того, какие цели ставят перед собой производители синтетики. Мы верим в подлинную ценность и красоту нашего продукта, и считаем, что в конечном счете потребители будут продолжать ценить природные бриллианты, чтобы отмечать их дарением поистине знаменательные моменты в жизни.

Вы ожидаете всплеска электронной алмазной торговли?

Объемы электронной торговли уже растут. Если вы посмотрите на Signet Group, которая, вероятно, является крупнейшим ювелирным ритейлером в США, у нее объемы электронной торговли выросли почти на 50% только за последний год, хотя ее доля и составляет около 10% от общего объема продаж. В Китае розничные торговцы ювелирными изделиями вкладывают значительные средства в онлайн-платформы, и их электронная торговля растет более чем на 100% ежегодно. И это только начало. В Азии рынок электронной торговли начинает полностью интегрироваться в потребительское поведение – если уже не интегрировался, - и его потенциал огромен. Не говоря уже об Индии, где электронная торговля только еще становится на ноги.

Я считаю, что это обусловлено тем, что продажи товаров с более низкими ценами стимулируют рынок электронной коммерции. Когда люди делают более значительную покупку, я полагаю, что они, как правило, предпочитают видеть ее воочию, подержать в руках и получить информацию от профессионала. С другой стороны, технологии, которые уже сделали доступной интернет-торговлю, развиваются так быстро, что трудно предсказать, как будет выглядеть пространство ритейла через 5-10 лет.

Что вы думаете о видовой рекламе бриллиантов и индивидуальном бренд-маркетинге?

Само собой разумеется, что мы являемся решительным сторонником маркетинга во всех категориях и приветствуем инициативу добытчиков алмазов создать Ассоциацию производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), которая проводит большую работу. Несмотря на ограниченный бюджет, DPA начала свою деятельность, разработав скоординированный план работы с новым поколением потребителей. По мере того как увеличивался бюджет ассоциации, росли ее амбиции и масштабы потребительского охвата.

Здорово, когда видишь рекламу бриллиантов на церемониях вручения «Оскаров», наград MTV и Олимпиад. И сейчас DPA выходит на растущие рынки Индии и Китая. Это крайне важно, и мы полностью их поддерживаем. Что касается маркетинговых усилий частных брендов, мы рады, когда компании увеличивают экспонирование и повышают привлекательность бриллиантов в потребительском сознании. Любой маркетинговый подход, который повышает осведомленность о нашем продукте, является в чистом виде выигрышем.

Можно ли в среднесрочной перспективе ожидать увеличения спроса на бриллианты в Европе?

В Европе в 2016 году наблюдался небольшой спад из-за снижения притока туристов, и ожидалось, что европейский рынок ювелирных изделий вернется к росту в 2017 году. Это произошло, но не в тех масштабах, как ожидалось. Выход Великобритании из Евросоюза и ослабление национальной валюты побудили британских потребителей быть осторожными в своих покупках. Только время покажет, что там будет. Тем не менее, спрос на бриллианты совпадает с курсом рынка предметов роскоши, который немного вырос в 2017 году. Продажи высококлассных ювелирных изделий тесно связаны с богатыми туристами, и будущие продажи будут зависеть от возвращения для них привлекательности всего региона. Хорошей новостью является то, что туризм в Европу вырос с 7% до 8% в прошлом году. Мы надеемся увидеть продолжение этой тенденции. Короче говоря, согласно прогнозам на основе рыночных исследований, ожидается умеренный, но устойчивый рост спроса на бриллианты в Европе.

Каковы ближайшие планы AWDC?

AWDC всегда имеет несколько планов по целому ряду фронтов. Простое их перечисление займет много времени. Мы уже готовимся к межсессионному заседанию в июне в рамках Кимберлийского процесса, но, между тем, нас ожидает несколько крупных событий, включая государственный визит в Канаду в марте и совместный с властями города Антверпена визит в Россию в апреле. Мы организуем хакатон-уикенд, на который приглашаем молодых новаторов в отрасли и за ее пределами, чтобы они совместно разработали бизнес-модели для решения ряда конкретных вопросов алмазной индустрии с тем, чтобы выбрать из них лучшие решения и реализовать их. Мы также будем принимать у себя вторую сессию Антверпенского летнего университета и надеемся повторить большой успех прошлогоднего инаугурационного мероприятия. Подобные инициативы демонстрируют нашу приверженность вовлечению в алмазную индустрию более широкого контингента и поддержанию интеллектуального и инновационного лидерства Антверпена в мировой алмазной торговле. Мы также завязали партнерство под названием «Алмазы и Антверпен» с ювелирами из Японии, в которое уже входит 21 участник и которое мы будем развивать на протяжении всего года.

Что вы ожидаете от очередной ярмарки «BrilliAnt»?

В прошлом году появилось новая торговая ярмарка бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами под названием CARAT+, которая стремительно вышла на выставочную сцену в рамках гламурного мероприятия с участием 130 ведущих экспонентов из 13 стран. Организаторы CARAT+ и BrilliAnt решили создать синергию, выливающуюся в проведение совместной торговой ярмарки, эффект от которой будет еще более значительным. AWDC недавно согласился стать ведущим партнером этого мероприятия, и мы ожидаем, что второе издание CARAT+ в мае 2018 года станет еще одним шагом вперед, приближаясь к цели стать ведущим алмазным событием в мире.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



