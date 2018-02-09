Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

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Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски (Paul Zimnisky), независимого аналитика и консультанта алмазной отрасли из Нью-Йорка.

В пространном интервью, которое Пол Зимниски дал корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, он отметил, что отсутствие взаимозаменяемости делает алмазы неликвидными и, следовательно, очень дорогими для сделок.

Зимниски также сказал, что в последние годы бриллианты по доходности не дотягивали до уровня торгуемых на мировых фондовых рынках ценных бумаг, что в основном объясняется долговременными изменениями предпочтений американцев в отношении потребления предметов роскоши и в плане числа браков, а также экономическим спадом в Китае, наступившим несколько лет назад.



Но китайский рынок с тех пор показал признаки восстановления и может привести к повышению устойчивости относительного глобального спроса на бриллианты в 2018 году.

По прогнозу Пола Зимниски, в этом году спрос на бриллианты по стоимости вырастет на 3-4 процента за счет укрепления глобальной экономики, а мировой объем производства алмазов, как ожидается, снизится на 1-2 процента.

Примечание: Зимниски ведет ежемесячный бюллетень алмазной отрасли, распространяемый по подписке, который называется «State of the Diamond Market» («Состояние алмазного рынка»), а также принадлежащий ему на праве собственности «Global Rough Diamond Price Index» («Глобальный индекс цен на алмазы»), который можно получить на сайте www.roughdiamondindex.com.

Ниже приводятся выдержки из беседы.

Являются ли бриллианты идеальным видом инвестиций с точки зрения управления частным капиталом?

Я не считаю, что физические бриллианты когда-либо будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом - просто потому, что им не хватает взаимозаменяемости (все они являются уникальными), и это делает их особенно неликвидными и, таким образом, очень дорогими для проведения сделок. Я бы сказал, что, если бы у бриллиантов были характеристики взаимозаменяемости, подобные тем, что есть у золота, а общие затраты по сделкам были аналогичны сделкам по золоту, то бриллианты были бы перспективным инвестиционным продуктом, особенно принимая во внимание выгоды от диверсификации и очень высокое соотношение стоимости к размеру, которое у них есть, но в реальности отмечается отсутствие взаимозаменяемости и, таким образом, слишком высокое отсутствие ликвидности по стоимости относительно выгод, которые могут дать бриллианты для большинства портфелей.

Каковы показатели по бриллиантам по сравнению с традиционными инвестициями - например, фондовыми рынки и золотом?

Вообще говоря, в последние годы бриллианты не дотягивали до уровня торгуемых на глобальных фондовых рынках ценных бумаг и многих сырьевых товаров, включая большинство драгоценных металлов. Это в основном объясняется долговременными изменениями в предпочтениях американцев в отношении потребления предметов роскоши и в плане числа браков, а также экономическим спадом в Китае, наступившим несколько лет назад. С тех пор китайский рынок показал признаки восстановления, и я считаю, что это может привести к повышению устойчивости относительного глобального спроса на бриллианты в 2018 году, но спрос на американском и на развитых рынках остается самой большой угрозой для долговременного устойчивого роста спроса, на мой взгляд. Ведь в этом контексте Америка является крупнейшим рынком алмазной отрасли, на долю которого приходится около 50% конечного спроса, а затем идет Китай, приближающийся к показателю 20%.

Существует три способа инвестирования в бриллианты: покупка фактического продукта, покупка инвестиционных средств, которые покупаются/продаются в бизнесе, и покупка акций горнодобывающих компаний или производителей алмазов и бриллиантов. На ваш взгляд, какой из этих трех является наиболее привлекательным для клиентов с крупным капиталом?

Я считаю, все зависит от конечной цели инвестора. Очень редкие дорогостоящие бриллианты аукционного качества, вероятно, подходят для людей с большим состоянием, стремящихся диверсифицировать свои средства в долгосрочные физические активы. Опять же, расходы по сделкам с реальными камнями обычно очень высокие, но если инвестор планирует приобрести бриллиант за миллион долларов и подержать его десять с лишним лет, то расходы больше поддаются управлению. Следует отметить, что в случае приобретения реальных бриллиантов лучше выбрать стратегию покупки камней более высокого качества, чем большего размера, например, покупку самого лучшего камня за $1 млн, который вы сможете найти, чем сотню камней по $10 000. Инвестирование на рынке прямых инвестиций отрасли – или в фонды, которые имеют долю в частных компаниях в отрасли, может быть перспективной стратегией, но я бы сказал, что это, вероятно, самая сложная форма инвестиций из упомянутых вами, и необходимо понимать не только отрасль, но и сложности инвестирования на рынке прямых инвестиций. Наконец, котирующиеся на бирже акции либо алмазодобывающих компаний, либо алмазных ритейлеров являются самой доступной формой упомянутого инвестирования, поскольку требуется минимум инвестиций и ликвидность. Пространство алмазодобывающих компаний, например, относительно небольшое по сравнению, например, с энергетической отраслью или даже с добычей золота, и, таким образом, в сравнительно недостаточной мере сопровождается банками и институциональными инвесторами, что может открыть возможность для тех, кто хочет заниматься этой деятельностью и действительно ознакомиться с этой областью.

Наблюдаете ли вы спрос на крупные уникальные или цветные бриллианты со стороны клиентов с высокими доходами?

Конечно, для этих бриллиантов существует рынок, хотя он небольшой, число людей, которые могут позволить себе в этом участвовать, конечно, довольно ограниченное. Я бы отметил, что за последние примерно пять лет новый спрос на очень дорогостоящие бриллианты в качестве инвестиций в основном обеспечивается за счет лиц с высоким доходом в Китае.

Считаете ли вы, что крупные уникальные или цветные бриллианты являются хорошей инвестицией?

Вероятно, для самых состоятельных людей в мире, которые имеют столько средств, что на самом деле трудно все их диверсифицировать. Для большинства других людей больший смысл имеют, вероятно, акции, облигации и недвижимость.

Что считается бриллиантом инвестиционного качества?

Это субъективно, но лично я бы считал, что инвестиционным качеством обладают камни по меньшей мере по цене $100 000, но в идеале, те, которые стоят свыше $1 млн. Это могут быть крупные высококачественные бесцветные камни или камни фантазийных цветов. Ключевое значение, конечно, играет сочетание спроса и редкости.

Сохраняют ли свою стоимость бриллианты, когда инфляция снижает стоимость накоплений?

Теоретически, осязаемый актив, который исторически считается ценным, например, бриллиант, должен по меньшей мере выступать как инфляционная страховка, но я бы сказал, что вообще золото, акции, облигации или недвижимость исторически больше подходили в качестве страхования от инфляции или для «сохранения богатства». Но, как я сказал [раньше], в этом деле есть много переменных составляющих и нюансов.

Отчет Bain Capital показал, что цены на алмазы повысились на 31 процент, а на бриллианты на 24 процента за период 2010-2011 годов. Каков потенциальный возврат на инвестиции в преобладающих глобальных экономических условиях?

Я действительно считаю, что нынешняя обстановка в плане спроса и предложения обеспечивает на год тенденцию к повышению цен на бриллианты, но я не думаю, что это будет примерно 20 - 30 процентов, а скорее ближе к низким или средним однозначным цифрам. Что касается хранения физических бриллиантов, общие расходы по сделке могут выражаться низкой двузначной цифрой процентов, поэтому даже при возврате 20 - 30 процентов, более половину «съедят» полные расходы по сделке. Что касается акций алмазодобывающих компаний, существуют внутренние рычаги управления ценами на алмазы, в том плане, что, если цены на алмазы растут, а затраты алмазодобывающей компании на производство алмазов остаются без изменений, происходит увеличение нормы прибыли. Но есть много переменных составляющих, когда дело касается анализа алмазодобывающих компаний, например, если алмазодобывающая компания ЮАР платит своим работникам в рандах, а продает свои алмазы в долларах США, и ранд укрепляется по отношению к доллару, то это окажет отрицательное влияние на прибыли. Что касается определенных компаний, я считаю, что канадские алмазодобывающие компании Mountain Province Diamonds и Stornoway Diamonds предлагают привлекательную стоимость в настоящее время, поскольку обе располагают потенциалом по созданию положительного свободного денежного потока впервые в этом году, и акции обеих компаний торгуются на уровне самых низких значений за многие годы. Компания Lucara Diamond, зарегистрированная в Канаде и имеющая актив в Африке – рудник Карове (Karowe), является хорошо управляемой компаний, в которой добываются крупные высококачественные алмазы. Эта компания уже является прибыльной и платит дивиденды в размере около 4 процентов.

Каков уровень глобального спроса на бриллианты со стороны поколения двухтысячных и тех, кто родился во время послевоенного демографического взрыва?

Это вопрос на миллион долларов. В Соединенных Штатах спрос со стороны этой группы населения, конечно, ниже, чем был со стороны предыдущих поколений, но я не считаю, что он такой низкий, как некоторым может показаться. Кроме того, в Соединенных Штатах по-прежнему отмечается чистый прирост населения, чем объясняются почти все показатели потребления, включая потребление алмазов, и это в какой-то мере компенсирует снижение потребления бриллиантов на душу населения. Кроме того, если посмотреть на спрос на бриллианты во всем мире, рост среднего класса в Китае и Индии и на других развивающихся рынках может еще в большей степени компенсировать некоторые из этих потерь спроса на душу населения в Соединенных Штатах.

И последнее, каковы ваши прогнозы о состоянии алмазной отрасли в этом году?

В 2016 году много излишков складских запасов было передано алмазодобывающими компаниями в сегмент средней части алмазопровода, которые затем были потреблены как бриллиантовые ювелирные изделия во время недавнего праздничного сезона. У алмазодобывающих компаний все еще есть некоторые излишки складских запасов, как и в средней части алмазопровода, но, если сравнивать, цепочка поставок находится в гораздо лучшем состоянии, чем была в это время в прошлом году и в 2016 году, а особенно в 2015 году, что, я считаю, создает возможности для повышения цен на драгоценные камни. По моим оценкам глобальный объем производства алмазов в стоимостном выражении сократится на 1% – 2% в этом году, а спрос на бриллианты (в стоимостном выражении) увеличится на 3% - 4% за счет укрепления глобальной экономики. Я вижу самый большой риск для этого прогноза спроса со стороны более высоких процентных ставок на развитых рынках из-за кардинального изменения монетарных стимулов, что может привести к снижению стоимости активов и тем самым сказаться на ожиданиях потребителей и дискреционных расходах.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



