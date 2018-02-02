Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

Сегодня

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать с представителем дома Christie’s г-ном Жюльеном-Винсентом Бруни (Julien-Vincent Brunie), руководителем частных ювелирных продаж.

В рамках ежегодной выставки ювелирных украшений, представленных на частную продажу, в московском офисе Christie’s в Романовом переулке была презентована коллекция из более 30 драгоценностей на общую сумму около 2,5 миллионов евро. Среди приглашенных гостей были потенциальные покупатели, в том числе медийные персоны, и журналисты глянцевых и специализированных изданий.

Руководитель частных ювелирных продаж аукционного дома Christie's Жюльен-Винсент Бруни рассказал о коллекции, представляющей собой микс винтажных и современных изделий. К числу последних относятся современные произведения бренда SABBA - талантливого дизайнера итальянского происхождения Сандро Саббатини (Sandro Sabbatini), работающего в Париже. Они выполнены из титана, бриллиантов и шпинели. Есть очень классические вещи, даже винтажные из аристократических семей, которые продаются частным образом, не на открытом аукционе - ожерелье Buccelatti с аквамарином весом более 60 каратов, кольцо с рубином и желтым бриллиантом Bvlgari, самое дорогое изделие на выставке – эффектное кольцо с бирманским рубином весом 4,5 карата. Как пояснил г-н Бруни, “аукционы уже закончились, но перед Рождеством многие еще хотят купить что-то и нуждаются в посредничестве дома Christie's, чтобы найти покупателей, ищущих подарки к Рождеству”.

Помимо этого, в прошлом ноябре Christie’s и de GRISOGONO запустили партнерский проект Art of de GRISOGONO («Искусство de GRISOGONO»). По словам Бруни, de GRISOGONO - прекрасный бренд, а Фаваз Груози (Fawaz Gruosi) – талантливейший дизайнер. В украшениях он часто использует превосходные крупные бриллианты. И появилась идея, чтобы обеим компаниям поработать вместе и продавать самые выдающиеся ювелирные украшения в аукционной истории. Совсем недавно Christie’s выставил на продажу впечатляющее и уникальное изумрудное ожерелье от de GRISOGONO с подвеской из крупнейшего в аукционной истории бриллианта весом 163,41 карата.

На аукционах Christie’s и прежде продавались крупные бриллианты и украшения с ними. В первой половине прошлого года на аукционе в Женеве был продан бриллиант весом 101,73 карата – за 26,7 миллиона долларов – рекордную сумму для бесцветных бриллиантов. Его купил известный ювелир Гарри Уинстон (Harry Winston), и, поскольку он получил право назвать его своим именем, бриллиант был назван Winston’s Legacy («Наследие Уинстона»). Этот камень имеет форму груши, абсолютно симметричен и относится к классу «безупречный». «Мы продали несколько бриллиантов весом более 100 каратов, - замечает г-н Бруни не без гордости, - но то украшение de GRISOGONO было рекордным по цене».

Г-н Бруни считает бриллианты высокого качества хорошей инвестицией:

«Все в этой жизни определяется качеством. В Christie’s я отвечаю за частные продажи – я посещаю множество выставок, и мне нужно быть в курсе всего, что появляется, чтобы выбрать то, что нужно. Я общаюсь с множеством клиентов, и я консультирую их, что именно стоит купить – какие камни самого лучшего качества, какие окажутся хорошей инвестицией.

В любой сфере, искусство это или ювелирные украшения, вы покупаете то, что вам нравится. И вы всегда покупаете качество, а значит очень важно покупать в правильном месте. Тогда это всегда будет хорошей инвестицией. Это то, что мы всегда советуем нашим клиентам».

По вопросу синтетических бриллиантов - выставлялись ли они когда-либо на торги («Нет, конечно») и может ли это произойти в будущем, Бруни отвечает вполне определенно: нет и вряд ли это произойдет.

«Хотя технологии становятся все более и более изощренными, становятся и более совершенными способы распознавания синтетики. В Christie's мы очень внимательно, тщательно относимся к своему делу: у нас лучшие эксперты по оценке, у нас супернадежная сертификация».

Несмотря на то, что г-н Бруни занимается частными продажами, он работает с аукционным отделением довольно тесно. По его словам, процедура экспертизы драгоценных камней, участвующих в аукционах, достаточно сложна и достоверна. «Если это коллекционные камни, то у нас имеются 2-3 сертификата на бриллианты, в том числе от GIA. В Christie's самая значительная и опытная команда экспертов - это 2 500 служащих по всему миру, и когда возникают сомнения, они обмениваемся мнениями и принимают решение коллегиально».

По доходам, которые бриллианты приносят аукционному дому, их можно, пожалуй, сравнить с произведениями современного искусства – в частности, с живописью. Но и с картинами классиков тоже – г-н Бруни напоминает о недавнем событии, когда на аукционе Christie’s в ноябре картина Леонардо да Винчи была продана за 450 миллионов долларов. Но это уникальный случай. А то, что вышеупомянутое колье de Grisogono было продано за 37 миллионов долларов, эта сумма довольно большая за ювелирное украшение.

Г-н Бруни сообщает, что 2017 год был для Christie’s довольно успешным по сравнению с 2016 годом: «Экономический кризис довольно выгоден для коллекционеров - качество аукционных лотов в этот период повышается. И можно купить правильную вещь за правильную цену – это довольно позитивный момент для аукционов».

Есть разного рода нюансы: трудно сказать, какие предметы аукционной торговли приносят наибольшую выгоду Christie’s. Аукционный дом – поясняет Бруни, - это компания, которая покупает и продает: «Мы работаем не с целью выгоды, а ради качества».

Работа г-на Бруни довольно специфична и непрерывна: он действует по собственному графику – ездит повсюду, смотрит и ищет, что ему нравится. Бруни с энтузиазмом говорит о ювелирных коллекциях, о своих предпочтениях (цветные бриллианты), о кашмирских сапфирах, колумбийских изумрудах, бирманских рубинах – о том, что все драгоценные камни прекрасны. И шутит по поводу того, что с женщинами ему иметь дело легче, чем с их мужьями, поскольку женщины любят бриллианты, а мужья нервничают, когда приходится покупать им «их лучших друзей».

Жюльен-Винсент Бруни пришел в ювелирную сферу 17 лет назад, у него за плечами Юридическая академия и Парижская школа бизнеса. Он рассказывает о клиентах аукционного дома, об Элизабет Тэйлор (Elisabeth Taylor) и о том, что все знаменитости и коллекционеры – клиенты Christie’s. И как ему посчастливилось свидетельствовать продаже камня с удивительной историей – им стал розовый бриллиант, принадлежавший кардиналу Мазарини, известному своим пристрастием к драгоценностям и редким камням, и подаренный им Людовику ХIV.

«И это не единственный случай. Когда работаешь в Christie’s, у тебя есть шанс видеть уникальные вещи и иметь дело с удивительными людьми. Я счастлив, что занимаюсь этим делом: быть окруженным красотой и искусством – это привилегия. Я считаю, что мне повезло – это лучшая, самая восхитительная работа на свете!»

Галина Семенова для Rough&Polished



