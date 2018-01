Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

Сегодня

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau) в качестве директора офиса Кимберлийского процесса (КП). Он принимал участие в миссиях КП по проверкам в ЮАР, Зимбабве, Лесото, Лаосе, Бангладеш, Намибии и Венесуэле.

Хорошо зная глобальную алмазную отрасль и вопросы, которыми занимается КП, а также будучи квалифицированным членом и научным сотрудником Геммологической ассоциации Великобритании (Gemmological Association of Great Britain, Gem-A) по алмазам, Лян Вэйчжан имеет опыт руководства лабораторией по проверке бриллиантов и ювелирных изделий, в том числе для правительственных организаций.

Занимая разные должности, включая пост вице-президента Комитета по проверке и оценке драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewelry Testing and Assessment Committee) Ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями Китая (Gems & Jewelry Trade Association of China, GAС), он также работал в составе Комитета по оценке драгоценных камней и ювелирных изделий и произведений искусства Китайского общества оценки (Gems & Jewelry and Arts Appraisal Committee of China Appraisal Society).

Работая с 2015 года генеральным директором Гуанджоуской алмазной биржи (Guangzhou Diamond Exchange), он превратил ее во вторую международную площадку торговли алмазами после Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange).

В этом интервью агентству Rough&Polished Лян Вэйчжан подробно рассказывает о Гуанджоуской алмазной бирже, затрагивая вопросы, связанные с КП, а также проблемы, имеющие отношение к алмазной отрасли.

Ниже приводятся выдержки из беседы.

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о том, с чего началась Гуанджоуская алмазная биржа, и о предлагаемых услугах.

Гуанджоуская алмазная биржа (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) является сервисной платформой для торговли алмазами, официально утвержденной народным правительством провинции Гуандун в соответствии с национальной стратегией «Один пояс и один путь» (One Belt and One Road) и гуандунским «Двенадцатым пятилетним планом» по развитию обработки золота, других драгоценных металлов и производству ювелирных изделий в провинции Гуандун. GZDE появилась в связи с тем, что Гуанджоу располагает развитым кластером алмазной промышленности, которой требуются профессиональные и удобные услуги в сфере алмазной торговли. На пленарном заседании Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП), состоявшеймя 11 ноября 2014 года в Гуанджоу, на котором присутствовали представители алмазной отрасли и официальные государственные лица 70 стран, руководители Генерального управления по контролю качества, проверке и карантину (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, AQSIQ), ведающего вопросами ССКП, народное правительство провинции Гуандун и народное правительство муниципалитета Гуанджоу совместно заявили о подготовке работы GZDE. В июле 2015 года с одобрения правительства провинции биржа была создана.

GZDE вносит вклад в интеграцию международного предложения и внутреннего покупательского спроса, создав международную алмазную платформу с целью предложения удобных услуг в сфере алмазной торговли ювелирным предприятиям по всему миру и для объединения предприятий, занимающихся финансированием, страхованием, логистикой, проверкой, оценкой, обучением и развитием отраслевой культуры с целью создания современного и комплексного сервисного узла для алмазной и ювелирной отрасли.

Предлагаемые нами услуги

i) SettleDiam

Введение. раньше, когда предприятия материкового Китая покупали алмазы за границей, им нужно было или подавать заявку на то, чтобы стать членом Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE), или связываться с агентом-членом SDE, чтобы решать вопросы по обмену иностранной валюты. Поскольку большинство китайских покупателей расположены в провинции Гуандун, они остро нуждаются в местной, эффективной и наделенной правами торговой площадке для ведения международной торговли.

В настоящее время GZDE разработала сервисный продукт под названием SettleDiam для оказания профессиональных услуг по платежам в иностранной валюте и предоставления помощи китайским покупателям по проведению эффективных платежей при международных покупках.

Основные аспекты. 1) Китайские покупатели (в основном из провинции Гуандун) могут совершать международные покупки и напрямую платить через систему транзакций GZDE. 2) Китайские покупатели могут использовать другие услуги GZDE после такой покупки, включая обработку алмазов через услугу ManuDiam, импортируя их на внутренний рынок через услугу ImportDiam, а также могут продать их назад на международный рынок через услугу SettleDiam.

ii) ManuDiam

Введение. Ряд предприятий с материкового Китая покупают алмазы на международном рынке. Если услуга SettleDiam, предоставляемая GZDE, решает проблему по оплате с обменом иностранной валюты, услуга ManuDiam предназначена для предоставления новым обрабатывающим и производственным ресурсам, расположенным в провинции Гуандун, технической помощи в алмазном бизнесе в деле принятия решений о закупке и планах по огранке. В настоящее время китайские покупатели могут приобретать алмазы через GZDE в рамках торговли под таможенным контролем и передавать их на обработку на условиях таможенного контроля.

Основные аспекты. Объединяя международную торговлю с обработкой, GZDE предоставляет условия универсального магазина для китайских предприятий для вступления в верхнюю часть алмазопровода, поиска гарантий и продвижения концепции природных бриллиантов путем прямых закупок алмазов, тем самым увеличивая размер прибыли.

iii) BondedDiam

Введение. До создания GZDE для большинства покупателей, расположенных в провинции Гуандун, было очень неудобно посещать показы и покупать алмазы и бриллианты на международном рынке. В настоящее время с помощью услуги BondedDiam, предоставляемой GZDE, покупатели могут посещать показы и покупать камни на месте на условиях таможенного контроля, а также проводить сортировку алмазов, работать над дизайном, проводить идентификацию и простую обработку на условиях таможенного контроля.

Основные аспекты. 1) Данная услуга позволяет иностранным поставщикам отгружать товары на материковый Китай для участия в показе или выставке без уплаты налога. 2) Она позволяет гуандунским покупателям участвовать в показе, покупать товары на месте и снижать соответствующие затраты. 3) Таможня и Управление по вопросам Кимберлийского процесса (Бюро по инспекции въезда-выезда и карантину) создали совместную рабочую площадку для проверки алмазов на платформе GZDE, предоставляя обслуживание в одном месте для эффективного декларирования импортных и экспортных товаров. 4) После покупки в Гуандуне легко найти возможности для обработки алмазов, производства ювелирных изделий, оптовой и розничной продажи в местной отрасли.

iv) ImportDiam

Введение. При поддержке политики со стороны AQSIQ, GZDE является второй официально утвержденной международной торговой площадкой для алмазов в материковом Китае. В настоящее время GZDE может предоставить прямой канал импорта для обычной торговли техническими алмазами и может предоставить услуги по показу камней или торговле ими под таможенным контролем, а также услуги агента по импорту для обычной торговли другими категориями алмазов и бриллиантов.

Основные аспекты. Поскольку большинство алмазов и бриллиантов, закупленных китайскими покупателями, должны использоваться и продаваться на внутренних рынках, услуга ImportDiam, предоставляемая GZDE, облегчает эту работу.

v) FinanDiam

Введение. Как государственная холдинговая торговая площадка, GZDE имеет преимущества по привлечению финансовой поддержки. Принимая во внимание надзор, осуществляемый GZDE за потоком товаров и исследованием надежности членов-предприятий в качестве справедливой и прозрачной торговой платформы, финансовые учреждения могут предложить качественную поддержку членам GZDE через ее прозрачный и легальный канал.

Основные аспекты. Данная услуга помогает китайским покупателям расширить бизнес, особенно в части вхождения в алмазный сектор.

vi) ATADiam

GZDE может предоставить агентские услуги для членов биржи из материкового Китая с целью подачи заявки на получение карнетов АТА, что позволяет им без труда принимать участие в международных выставках и показах.

vii) MarketingDiam

GZDE продвигала видовой маркетинг бриллиантовой и ювелирной культуры с момента своего создания и всегда будет поддерживать членов с помощью маркетинговых программ.

viii) Элитный клуб драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem-Diamond Elite Club)

Кроме предприятий-членов биржи, GZDE также принимает в члены людей, которые являются экспертами ювелирной отрасли, инвесторами и т. д., тем самым выявляя спрос со стороны потребительского рынка и оказывая поддержку бизнесу предприятий-членов.

В обязательном ли порядке следует Гуанджоуская алмазная биржа принципам Кимберлийского процесса? Принимая во внимание то, что вопросы, связанные с КП, обсуждаются во всех крупных алмазных центрах, что Вы можете сказать по этому поводу?

Сертификационная схема Кимберлийского процесса имеет важное значение для предотвращения того, чтобы проблема конфликтных алмазов оказывала отрицательное влияние на торговлю легитимными бриллиантами, что вносит важный вклад в экономику многих стран, занимающихся производством, обработкой, экспортом и импортом этих камней, особенно в развивающихся странах. Как международная платформа торговли алмазами и бриллиантами, GZDE создала уставные нормы и систему саморегулирования отрасли в полном соответствии с требованиями Сертификационной схемы Кимберлийского процесса. С одной стороны, мы совместно используем информацию, имеющую отношение к осуществлению ССКП у членов, а с другой стороны, мы помогаем надзорным органам совершенствовать законы и правила и получать обратную связь от отрасли в качестве вклада промышленного саморегулирования. GZDE принимала участие в разных мероприятиях КП с момента своего создания, включая посещения с целью проверки, промежуточные и пленарные встречи. Лично я выступаю в роли координатора КП в Китае как представитель от отрасли. Мы продолжим поддерживать развитие ССКП.

Гуанджоуская алмазная биржа (GZDE) в прошлом году подписала Меморандум о взаимопонимании с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии. Как продвигается работа по запланированным вопросам?

GZDE и GJEPC делают позитивные шаги по поддержке двустороннего сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании.

В декабре 2016 года, когда GZDE и Гуандунская биржа драгоценных камней и жадеита (Guangdong Gems and Jade Exchange, GDGJD) провели Гуанджоускую международную алмазную и ювелирную ежегодную встречу (Guangzhou International Diamond & Jewelry Annual Meeting), г-н Санджай Шах (Sanjay Shah), руководитель Алмазной комиссии (Diamond Panel Committee) совета GJEPC, выступил с речью по вопросу индийско-китайских торговых отношений в области драгоценных камней и ювелирных изделий, продемонстрировав добрую волю к дальнейшему сотрудничеству.

В феврале 2017 GZDE и GJEPC совместно организовали Индийскую алмазную неделю (India Diamond Week) в Панью, Гуанджоу, пригласив больше десяти индийских поставщиков бриллиантов и предоставив удобную торговую платформу для местных предприятий и международных поставщиков. Мероприятие имело большой успех.

В июле 2017 года GZDE и GDGJD возглавили группу компаний-членов для посещения 34-й Индийской международной ювелирной выставки (34th India International Jewellery Show, IIJS) в Мумбае с целью покупки товаров и изучения бизнес-возможностей, что открыло новую главу в развитии и сотрудничестве алмазных отраслей и в Китае, и в Индии. В ноябре 2017 года делегация членов GZDE снова посетила Мумбай для участия в 1-й Индийской алмазной неделе (1st India Diamond Week), что оказалось еще одной плодотворной поездкой для закупок.

Кроме Меморандума о взаимопонимании с GJEPC, GZDE также установила партнерские взаимоотношения с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Center, AWDC) в рамках двустороннего Меморандума о взаимопонимании, подписанного с AWDC в 2015 году. Эти две организации согласились установить конкретные взаимоотношения с целью создания возможностей для взаимной алмазной торговли между отраслями Бельгии и Китая. Г-н Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент AWDC, участвовал в Гуанджоуской международной алмазной и ювелирной ежегодной встрече (Guangzhou International Diamond & Jewelry Annual Meeting) 2017 года и в ее алмазном форуме, выступил с речью с изложением своего профессионального видения перспектив для мировой алмазной промышленности и высказал очень хорошие идеи по поддержке алмазной отрасли в Китае.

Политика налогообложения алмазов и бриллиантов является еще одним вопросом, требующим прояснения. Насколько удобна структура налогов в Китае для трейдеров из-за рубежа? Какова величина НДС, взимаемого в настоящее время? Можете ли Вы рассказать о всех предлагаемых в связи с этим выгодах?

i) Существующую налоговую политику в отношении алмазов и бриллиантов можно описать следующим образом.

Существует два основных вида импортного бизнеса в материковом Китае: торговля под таможенным контролем и обычная торговля.

Торговля под таможенным контролем означает, что алмазы и бриллианты импортируются в материковый Китай на условиях таможенного контроля. Эти камни не должны получать разрешение на продажу на внутреннем рынке, и при таком виде торговли они не облагаются налогом. В торговле под таможенным контролем основным бизнесом является переработка, то есть камни импортируются и отправляются на фабрики по обработке алмазов без взимания каких-либо налогов, и все алмазы, импортированные на условиях таможенного контроля, затем экспортируются на международный рынок. Следует отметить, что алмазы и бриллианты, импортированные на условиях таможенного контроля, разрешается выставлять для демонстрации и поставлять по контракту на обрабатывающие фабрики для огранки/повторной огранки и полировки/повторной полировки (торговля под таможенным контролем с целью переработки).

Обычная торговля означает, что алмазы и бриллианты импортируются в материковый Китай с уплатой всех налогов, и эти алмазы и бриллианты могут продаваться на внутреннем рынке. Налоговые ставки приводятся ниже:







ii) Еще одним принципом политики алмазной отрасли материкового Китая является то, что единственным каналом обычного импорта является Шанхайская алмазная биржа. Все алмазы, импортированные в материковый Китай, должны проходить через Шанхай, и большинство из них должны использоваться и проходить обработку в провинции Гуандун.

iii) Полностью используя существующее налогообложение и политику импорта и пользуясь преимуществами производственных ресурсов провинции Гуандун, GZDE предоставляет единое окно для показа алмазов и бриллиантов, трейдинга и обработки (особенно сырых алмазов) под таможенным контролем, а также агентские услуги по обычному импорту бриллиантов через SDE. Трейдеры из-за рубежа пользуются новыми выгодами торговли через GZDE:

Трейдеры могут использовать услуги GZDE по показу и торговле под таможенным контролем и отправлять товары в адрес GZDE на консигнацию без уплаты налога. Поскольку алмазная отрасль сосредоточена именно в провинции Гуандун, это помогает ведению торговли.

Они могут получать оплату сразу после заключения сделки под таможенным контролем, так как GZDE утверждена для ведения трансграничного обмена иностранной валюты в торговле алмазами и бриллиантами под таможенным контролем.

Каков состав членов GZDE, местных и зарубежных? Какие требования предъявляются зарубежным компаниям для того, чтобы стать членом GZDE?

GZDE придерживается управления на основе членства и организованной алмазной торговли в соответствии с принципами справедливости, законности, безопасности, профессионализма и честности. Система членства в GZDE включает полноправных торговых членов, торговых членов, неторговых членов и элитных членов, связанных с драгоценными камнями и ювелирными изделиями (индивидуальных членов).

Сейчас у нас почти 300 членов, включая производителей бриллиантов и ювелирных изделий, оптовиков, ритейлеров и провайдеров услуг, включая производителей бриллиантов, логистические, страховые и консультационные компании, 90% которых из материкового Китая. Иностранные члены составляют около 10%, включая поставщиков дорогостоящих бриллиантов из ЮАР, сайтхолдеров компании De Beers и т. д.

Требования к иностранной компании по вступлению в члены GZDE таковы:

i) Заявитель должен быть юридическим лицом, организацией или другим работающим агентством, легально зарегистрированными и занимающимися алмазами и бриллиантами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Кроме того, для того, чтобы стать полноправным торговым членом биржи, необходимо два года заниматься бизнесом, связанным с алмазами или бриллиантами.

ii) Заявитель должен иметь хорошую коммерческую репутацию.

iii) Необходимо заполнить документы в рамках заявки, как это требуется, и другие необходимые приложения.

Имеют ли по-прежнему алмазные биржи (торговые площадки) значение для алмазного бизнеса, если принять во внимание то, что разговор о них в мире поутих? Ведь бόльшая часть бизнеса, похоже, осуществляется в уединении трейдерских офисов. Что Вы можете сказать на этот счет?

Я считаю, что алмазные биржи играют важную роль в поддержке устойчивого развития алмазной отрасли. Прежде всего, алмазная биржа может предоставить безопасные и основные виды инфраструктуры для алмазной торговли. Во-вторых, для объединения всех членов значение имеет внутренний кодекс поведения на бирже, защита интересов каждого и решение спорных вопросов. В-третьих, биржа является платформой для предоставления разносторонних услуг, включая таможенные услуги, страхование, логистику, дизайн, обработку, лабораторное обслуживание, банки, финансовую поддержку, маркетинг, обучение и т. д.

Поскольку отрасль и технология быстро развиваются, услуги биржи включают в себя не только предоставление физических услуг, но, что важнее, также и виртуальную связь со всеми участками и элементами цепочки создания стоимости алмазов и бриллиантов. Ее строгий механизм членства и активный внутренний информационный поток создают новое виртуальное сообщество, поддерживающее существующую отрасль.

Трейдер нигде больше не может получать такие же выгоды от торговли и находить такие же необходимые ему ресурсы и услуги, как в столь безопасном и удобном месте, каким является биржа.

