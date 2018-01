Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Сегодня

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и ювелирным изделиям Китая (Gems and Jewelry Association of China) и успешно развивал ювелирную отрасль в Панью, административном районе города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун. Под его руководством Панью быстро развивался и превратился из небольшой неизвестной деревушки в 1980-х годах в самый высокоразвитый район производства драгоценных камней и ювелирных изделий Китая. С марта 2016 года Ли Чживэй является генеральным директором Гуандунской биржи драгоценных камней и жадеита (Guangdong Gems and Jade Exchange, GDGJE).

В интервью агентству Rough&Polished Ли Чживэй рассказывает о достижениях GDGJE, ее планах на будущее, о налоговой системе в Китае и о многом другом…

Пожалуйста, расскажите нашим читателям о Гуандунской бирже драгоценных камней и ювелирных изделий с момента ее образования, о предлагаемых ею услугах и т. д.

С целью продвижения отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий Китая, достижения эффективной связи между иностранными поставщиками и китайскими покупателями, снижения затрат на логистику, таможенную очистку и снабжение, а также с целью создания связей для китайской торговли драгоценными камнями по всему миру в 2016 году в городе Гуанчжоу провинции Гуандун была создана Гуандунская биржа драгоценных камней, что было одобрено правительством провинции.

GDGJE в качестве общей платформы обслуживания торговли цветными драгоценными камнями, жадеитом и натуральными драгоценными камнями привержена распространению льготного налогообложения на ювелирную отрасль, созданию законного, удобного и низкозатратного канала продажи иностранных ресурсов в Китай. В настоящее время GDGJE активно обновила почти 20 торговых продуктов, охватывающих агентские услуги по импорту и экспорту, финансовому обслуживанию цепочки поставок и отраслевые услуги по созданию добавленной стоимости - такие, как облегченная таможенная очистка, обеспеченные обязательствами аукционы, обеспеченные обязательствами выставки, обеспеченная обязательствами процедура идентификации, сортировки, работа с продуктами интеллектуальной собственности, элитными бриллиантами и другие операции. Кроме того, в общеторговом импорте цены на таможенную очистку могут определяться по конечным результатам сделки на нашей платформе, что создает большие удобства для международных организаций по торговле драгкамнями и ювелирными изделиями.

Насколько успешно удавалось GDGJE до сих пор привлекать трейдеров со всего мира? Какова численность членов биржи в настоящее время, и из каких они стран? Каковы требования для зарубежной компании по вступлению в GDGJE?

GDGJE как комплексный узел международной цепочки поставок ювелирной отрасли предоставляет всестороннее обслуживание всей отраслевой сети, включая импорт, обработку, оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями, объединяя ресурсы каждого крупного района в Китае с целью создания моста между внутренней и международной ювелирной отраслью.

В настоящее время основными членами GDGJE являются китайские предприятия. Мы также сотрудничаем со многими странами, и сейчас бόльшая часть наших международных стратегических партнеров в основном из Шри-Ланки, Индии, Таиланда, Пакистана, Малайзии и Мьянмы.

Для вступления иностранных компаний в ряды наших членов требуется, чтобы они принадлежали к отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, имели репутацию честных и законопослушных участников местной бизнес-системы и в то же время обещали соблюдать законы Китая в своей работе в нашей стране.

В прошлом году GDGJE подписала Меморандум о взаимопонимании с индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Как продвигаются дела в этом направлении?

Мы продолжаем сотрудничать по поддержанию позитивных взаимосвязей между двумя сторонами, расширяя диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, и по развитию отношений, приглашая друг друга на встречи, выставки или конференции, работая совместно по программам обучения и расширения возможностей.

На основании условий сотрудничества мы пригласили индийских поставщиков принять участие в (весенней) Международной встрече покупателей и продавцов бриллиантов и цветных драгоценных камней в Гуанчжоу (Guangzhou International Buyer-Seller Meets) в феврале 2017 года. Кроме того, при поддержке GJEPC мы организовали участие наших членов в Индийской международной ювелирной выставке (India International Jewellery Show) в июле. Наше углубленное сотрудничество помогает достичь взаимовыгодной ситуации, а также помогает создать более эффективную связь как для отрасли драгоценных камней, так и для отрасли ювелирных изделий обеих стран, что очень выгодно и для Китая, и для Индии.

В будущем мы будем постоянно объединять усилия в работе на благо отрасли.

Насколько налоговая структура в Китае удобна для трейдеров из-за рубежа? Каков размер НДС, взимаемого в настоящее время? Вы можете рассказать об этом?

В настоящее время общеторговая налоговая ставка на импорт драгоценных камней и ювелирных изделий разнится из-за своего разнообразия и сложной классификации. Вообще, драгоценные камни и ювелирные изделия облагаются таможенной пошлиной, НДС и налогом на потребление, если это импорт в рамках общей торговли.

Существует 8-процентная таможенная пошлина, 17-процентный НДС и 10-процентный налог на потребление для алмазов.

Для устойчивого развития ювелирной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и для эффективного регулирования отрасли китайским правительством, лично я считаю, что взимание налогов на основные виды драгоценных камней согласно налоговому стандарту на импорт бриллиантов больше подходит для зарубежных трейдеров. То есть, нет таможенной пошлины, 13% из 17-процентного НДС будут компенсироваться, а налог на потребление будет оплачиваться в секторе розничной торговли. Это также является нашим направлением в деле льготного налогообложения в будущем.

Какие еще услуги находятся в повестке дня GDGJE на будущее? Считаете ли Вы, что торговля на биржах станет способом ведения бизнеса в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий по всему миру?

В будущем мы планируем создание комплексных услуг в цепочке поставок. Существует несколько ключевых вопросов. Во-первых, финансовые услуги в цепочке поставок, что обеспечит управление данными о ценах и рисках с помощью бирж «три-в-одной». Во-вторых, отслеживаемость продукта, что означает достижение полного процесса управления качеством продукта.

В-третьих, защита прав на интеллектуальную собственность. Это позволит потребителям получить больше вариантов за счет защиты дизайнерского стиля продукта.

Биржа давно играет значительную роль в глобальной ювелирной отрасли. Можно увидеть, что существует несколько алмазных бирж в Антверпене, а также очень успешные алмазные биржи действуют в Дубае и Индии тоже. Кроме того, в Сингапуре есть алмазный торговый центр, в Мьянме есть центр для торговли жадеитом. Поэтому, конечно, биржа является центральной частью цепочки поставок и является способом ведения бизнеса. Хотя также одновременно с этим будут существовать другие формы торговли товарами, например, выставки, некоторые централизованные оптовые центры и розничные магазины.

Имеют ли биржи (торговые площадки) по-прежнему значение для бизнеса драгоценных камней и ювелирных изделий по всему миру? Большинство торговых компаний, похоже, делают бизнес в своих офисах. Каково ваше мнение?

Ну, как уже я говорил, биржа будет играть все более важную роль. В настоящее время уровень информации всей отрасли становится все выше. Конечно, традиционную торговлю невозможно постоянно вести в офисе. Кроме того, принимая во внимание прогресс в области информационной технологии, можно совместно пользоваться информацией о предложениях товаров. Первоначальный бизнес в офисе может также стать частью платформы. Например, многими видами бизнеса, осуществляемыми в офисе, услугами и товарами можно успешно заниматься с помощью совместной системы торговой платформы. Принимая во внимание общий стандарт и правила такой системы, все это позволяет удешевить затраты на сделки, быстрее осуществлять связь между поставщиками и потребителями.

Начиная от продавцов, принимающих заказы, и до выбора драгоценных камней и ювелирных изделий, эта система будет позволять строить более эффективную конфигурацию, создавать все больше возможностей для торговли и обеспечивать большую безопасность сделкам.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished