Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

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Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного центра (ЕАЦ).

Алексей Иванов, имеющий многолетний опыт работы в алмазной сфере, имеет юридическое образование и в разные годы возглавлял представительство АЛРОСА в Израиле и «Аrcos Diamonds Israel, Ltd.», до этого занимая должность помощника президента АЛРОСА. В последние годы руководил секретариатом зампреда Совета Федерации и был помощником члена Совета Федерации ФС РФ В. Штырова.

Алексей Иванов ответил на вопросы Rough&Polished о деятельности АЛРОСА на ее дальневосточной площадке.

Алексей Геннадьевич, филиал АЛРОСА во Владивостоке открылся осенью 2016 года. Каких результатов удалось добиться в 2017 году? Какие основные проекты и мероприятия Вы можете выделить особенно?

Филиал во Владивостоке – самое «молодое» подразделение АЛРОСА, мы начали работу чуть более года назад. С начала 2017 года на территории нашего филиала были организованы и завершились с хорошими показателями три международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), три тендера на регулярный ассортимент ювелирных алмазов (менее 10,8 карата), а также тендеры на бриллианты и на технические алмазы. Всего за год филиал во Владивостоке реализовал алмазов и бриллиантов на общую сумму более 70 млн долларов США.

Для только что открывшейся площадки это неплохой результат. На аукционы и тендеры во Владивосток приезжают клиенты из самых разных стран, включая такие основные отраслевые центры как Индия, Китай, США, Израиль и Бельгия.

Мы продолжаем работать над расширением сотрудничества с клиентами из стран АТР, в первую очередь из Китая. Кроме того, мы присматриваемся к таким перспективным отраслевые рынкам, как Япония, Сингапур, Бруней, Республика Корея, Малайзия и другие.

В настоящее время мы прорабатываем вопрос о расширении продаж бриллиантов «ходовых характеристик» размерностью до 1 карата на площадке Филиала. Интерес к этому виду товара прослеживается как со стороны наших покупателей сырья, так и со стороны компаний из континентальной части Китайской Народной Республики.

Вы также участвовали в работе Восточного экономического форума – ВЭФ-2017. Как это помогает Вам в развитии деятельности филиала?

Нынешний форум полностью оправдал наши ожидания. Мы успешно провели международные аукционы по продаже бриллиантов и алмазов специальных размеров +10,8 карата: компания реализовала все 45 выставленных на аукцион алмазов и 33 из 36 бриллиантов. На стенде АЛРОСА в ДВФУ во время форума была выставлена знаменитая коллекция бриллиантов «Династия», здесь же была организована продажа сертифицированных бриллиантов, а еще одна была организована во Владивостоке для клиентов privatе banking одного из крупнейших российских банков. Стенд АЛРОСА посетили члены Правительства Российской Федерации, делегация Королевства Таиланд и многие другие участники форума. Было реализовано главное преимущество подобных мероприятий – возможность завязать новые деловые контакты, найти точки соприкосновения с потенциальными партнерами. Эти контакты мы обязательно будем развивать.

Накануне форума произошло еще одно знаменательное событие: во Владивостоке была открыта гранильная фабрика индийской компании KGK. Проявляют ли интерес к Евразийскому алмазному центру другие производители бриллиантов?

Открытие фабрики KGK действительно стало знаковым событием. Не случайно старт работе предприятия дал лично президент России. Понятно, что без участия компании АЛРОСА осуществление данного проекта было бы невозможно. Весь товар, на котором работает предприятие, был добыт в Якутии. Запуск фабрики KGK спустя короткое время после создания во Владивостоке филиала АК «АЛРОСА» создает необходимую синергию для привлечения внимания участников отрасли к Владивостоку, как к новой точке отраслевого роста. С участием KGK сейчас прорабатывается проект подготовки кадров для алмазной отрасли на базе одного из учебных заведений Владивостока. Это важный шаг на пути создания в Приморье условий для развития алмазной промышленности. Привлеченные идеей создания приморского алмазного кластера во Владивостоке побывали уже несколько алмазообрабатывающих компаний мирового уровня. У некоторых из них уже есть предварительные проекты создания на территории города алмазообрабатывающих производств. Пока все они находятся на ранней стадии обсуждения, но сам по себе такой интерес является показательным.

Какие еще шаги предпринимает АЛРОСА для превращения Владивостока в один из мировых алмазных центров?

Мы понимаем, что помимо наличия соответствующей инфраструктуры, которая необходима для торговли алмазами и бриллиантами, Владивосток должен стать еще и площадкой, где регулярно будут собираться представители мировой алмазной индустрии. По окончании ВЭФ состоялись переговоры руководства Компании с представителями одной из ведущих отраслевых организаций − Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) на предмет проведения в 2018 году саммита президентов алмазных бирж Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке. Такое решение было принято, и мы будем помогать в организации этого мероприятия.

До того, как возглавить филиал АЛРОСА во Владивостоке, Вы более 10 лет руководили торговым офисом компании в Израиле. В чем, по вашему мнению, специфика Владивостокской площадки? Чем она отличается от других?

Филиал во Владивостоке – во многом уникальное подразделение АЛРОСА.

Во-первых, он ориентирован на клиентов из стран АТР. Таких стран 58, хотя, конечно, не во всех из них есть алмазообрабатывающая или ювелирная отрасли. Мы будем развивать связи не только с Индией и Китаем, но в перспективе и с другими странами АТР.

Во-вторых, появление филиала АЛРОСА во Владивостоке и перенаправление части потока алмазного сырья на эту новую торговую площадку стало реальным ответом на призыв руководства страны к развитию дальневосточного региона, поэтому работа филиала находится под пристальным вниманием государства. Именно для расширения спроса на продукцию АЛРОСА в г. Артеме был создан Евразийский алмазный центр. На его площадях, по соседству с торговыми помещениями филиала АЛРОСА, расположены Группа госконтроля Гохрана, Дальневосточный специализированный таможенный порт и офис «Алмазэргиенбанка», предлагающий эксклюзивные финансовые продукты для наших клиентов. Ясно, что также, как и в случае с фабрикой KGK, создание и последующая работа этих структур была бы лишена смысла без обслуживания потока алмазного сырья. Так что АЛРОСА является сегодня локомотивом отраслевой активности не только в Республике Саха, в Архангельской области, Смоленске, Барнауле, Москве, но и в Приморье.

Если сравнивать условия работы офиса Компании в Израиле с теми условиями, в которых функционирует торговая площадка АЛРОСА во Владивостоке, то, конечно, специфика у каждого своя. В Израиле мы работали и жили в плотном окружении диамантеров − израильских, индийских, бельгийских. Наш офис на 20-м этаже здания Маккаби – одного из зданий Алмазной биржи Израиля − похож на одну из пчелиных ячеек в большом улье. Биржа – это огромный комплекс, где все организационно-хозяйственные хлопоты лежат на плечах биржевой администрации, а нам и нашим клиентам без помех можно заниматься алмазным бизнесом и всем, что с ним связано: переговорами, организацией тендеров и аукционов, отправкой и получением товара, работой с банками, бухгалтерами и аудиторами, с Алмазным контролером, с той же администрацией Биржи и с руководством Ассоциации производителей бриллиантов.

Инфраструктурная площадка во Владивостоке – Евразийский алмазный центр − еще совсем молодая, и ей еще предстоит доказать свою экономическую состоятельность. Этот проект должен приносить прибыль и открыть всем его участникам, в том числе АЛРОСА, новые перспективы и возможности. Достичь этого можно только кропотливым профессиональным трудом, концентрируясь на том, что принесет осязаемые результаты уже сегодня или завтра, а не через год или десять лет. Главная проблема пока состоит в отсутствии в Приморье тех богатых традиций и широкой инфраструктуры, которые есть в том же Израиле. Поэтому вместе с нашими партнерами мы будем стремиться к тому, чтобы в Приморье возникло сообщество людей, которое будет профессионально заниматься алмазным бизнесом. Основные предпосылки для этого уже созданы. Имеется площадка для торговли, открыта первая фабрика по обработке алмазного сырья, начинается подготовка кадров для алмазной промышленности, серьезно упрощен визовый режим, введены налоговые льготы и преференции для участников Свободного порта Владивосток.

Каковы, на ваш взгляд, главные принципы алмазного бизнеса?

Алмазный бизнес основан на безусловном доверии и порядочности. Диамантеры не любят пустых обещаний, заносчивости и показухи. Честность и взаимное уважение здесь ценятся так же высоко, как сами алмазы. Возможно, потому, что большинство индийских и израильских бизнесменов являются глубоко верующими людьми. Еще один важный момент, на мой взгляд, − это искренняя потребность осознания себя частью всемирной отраслевой «семьи». Это дисциплинирует диамантеров и помогает избегать ошибок. На практике это проявляется в соблюдении традиций ведения бизнеса, зафиксированных в регламентах алмазных бирж во всех ведущих мировых алмазных центрах. В конечном итоге, все это «цементирует» отрасль и повышает ее устойчивость к кризисам.

Ваше кредо в работе?

Всегда быть честным с самим собой и другими и поступать по правде.

Галина Семенова для Rough&Polished



