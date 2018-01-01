Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

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Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего в мире рубинового рудника в Мозамбике. Дев начал свою карьеру в Индии, но в 2006 году переехал в Великобританию, устроился работать в Pallinghurst Advisors LLP, частную инвестиционную фирму, что позволило ему стать главным финансовым директором и исполнительным директором Gemfields Group, и фактически Дев отвечал за всю производственную деятельность Gemfields plc.

Опыт Дева простирается от управления проектами и производственной деятельностью, от определения стратегии, бизнес-оборотов, слияний и поглощений, бюджетов и составления плана деятельности до создания финансовых структур в разных юрисдикциях, и многого другого.

В январе 2017 года Дев вступил в партнерские отношения с Forbes and Manhattan, Канадским частным банком, обслуживающим торговлю, с целью объединения с компанией Fura Gems Inc, зарегистрированной в Торонто как (FUR.V), которая занимается горной добычей и маркетингом драгоценных камней.

В интервью аналитическому агентству Rough&Polished Дев Шетти говорит о своих планах по расширению, через Fura.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Пожалуйста, расскажите нашим читателям кратко о Fura Gems Inc, включая подробности о недавно приобретенных изумрудных и рубиновых проектах, финансировании этих проектов в Индии и т. д.

Fura Gems Inc. является горнодобывающей и маркетинговой компанией, занимающейся горной добычей, геологоразведкой и приобретением лицензий, связанных с драгоценными камнями. Группа компаний Forbes and Manhattan (F&M), базирующаяся в Торонто частная банковская группа, обслуживающая торговлю ресурсами, главный офис Fura находится в Торонто, Канада, а ее административный офис находится в башне Алмас в Дубае. Fura зарегистрирована на венчурной бирже (Venture Exchange) TSX под тикером «FURA».

Fura заключила соглашение о покупке с целью ведения геологоразведочных работ и горной добычи рубинов в Мозамбике через предложенное поглощение 80% эффективной доли в четырех лицензиях по добыче рубинов (4392, 3868, 3869 и 6811) и предоставление заявки на дополнительную лицензию по добыче рубинов. Fura недавно объявила о приобретении легендарного изумрудного месторождения Coscuez в Колумбии. Fura занимается геологоразведочными работами на участках полезных ископаемых в Колумбии и владеет 100-процентной долей в лицензионном участке добычи изумрудов ЕСН-121.

Каковы планы Fura в Индии и когда точно начнется работа? Кроме цветных драгоценных камней, будет ли Fura приобретать также и проекты по добыче алмазов?

Fura Gems Inc планирует приобрести разные проекты по горной добыче драгоценных камней в Индии и будет торговать своим глобальным портфелем проектов по цветным драгоценным камням в Индии. В настоящее время у нас есть группа из четырех человек, которые рассматривают разные проекты в 3 штатах в Индии. У Индии есть потенциал стать центром добычи по разным активам, связанным с драгоценными камнями. У Индии есть хорошие запасы алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров. На самом деле, всемирно знаменитые кашмирские сапфиры поступают из Кашмира. Алмазный проект в Бандере, конечно, интересный, и я бы с большим удовольствием им занялся, если это имеет смысл с точки зрения бизнеса.

Мы находимся в процессе открытия офиса по маркетингу в Мумбаи в начале следующего года, который будет отвечать за привлечение потребителей, обучение торговле, за исследования, рекламу и создание бренда.

Принимая во внимание то, что история развития проектов по добыче алмазов застопорилась из-за экологических вопросов, как вы планируете начать операции в Индии?

Слишком рано давать комментарии. Как только наша группа на месте закончит свое исследование, у нас будет четкое понимание, какой проект выбрать и от чего отказаться. Принимая во внимание этот факт, и правительство Индии, и правительство штата активно рассматривают прямые иностранные инвестиции в горнодобывающую отрасль, мы довольно уверены, что, если мы примем решение вести горную добычу в Индии, правительство поддержит лицензиями и другими разрешениями. Я должен упомянуть, что мы в компании Fura уделяем большое внимание окружающей среде во всех местах, где мы ведем горную добычу. Мы работаем в тандеме с местными жителями и правительством и обеспечиваем, чтобы полностью соблюдалась политика стран по окружающей среде.

Рассматриваете ли вы какие-то совместные предприятия в горнодобывающей промышленности, как в области цветных камней, так и бриллиантов.

В большинстве мест, где мы ведем горную добычу, у нас действительно есть местные партнеры. Я считаю, мы также будем действовать и в Индии. В зависимости от лицензий, на которые мы собираемся подать заявки, мы, возможно, захотим привлечь некоторых местных партнеров в этот бизнес. Мы открыты к созданию совместных предприятий с единомышленниками, которые поддерживают видение FURA о развитии сектора драгоценных камней.

По сценарию маркетинга каков будет ваш вклад? Будете ли работать сами или присоединитесь к участникам индийской торговли? Принимая во внимание то, что индийская отрасль занималась маркетингом довольно хорошо, какие дальнейшие шаги будет принимать Fura для укрепления маркетинговых инициатив?

Fura является «добывающей и маркетинговой компанией», поэтому для нас маркетинг имеет такое же важное значение, как и горная добыча. При этом мы находимся в очень хорошем положении. Колумбийские изумруды остались одним из самых востребованных продуктов в мире, и мы уверены, что со временем потребности будут только расти. Принимая во внимание работу Fura по маркетингу, особенно обучение как ведению торговли, так и потребителей, мы будем еще больше укреплять интерес к колумбийским изумрудам и спрос на них. Поговорите с состоятельными индийскими женщинами сегодня, и как только вы упомяните колумбийские изумруды, они сразу же оживляются. Мы также будем продвигать обе наши продуктовые категории (колумбийские изумруды и мозамбикские рубины) за счет продвижения с помощью связи с общественностью и в социальных сетях. Как только наши товары появятся на рынке, мы будем создавать дальнейший спрос через рекламу и спонсорство. В начале ноября 2017 года мы назначили Рупака Сена (Rupak Sen) вице-президентом по маркетингу и продажам, который будет работать в нашем административном офисе в Дубае и отвечать за нашу глобальную маркетинговую платформу. В Fura будет специальный управляющий по маркетингу по Индии, который будет находиться в Мумбаи с начала следующего года.

Как, на ваш взгляд, ваш опыт работы в Gemfields plc поможет вам привести Fura к большим успехам?

Восемь с лишним лет работы в Gemfields дали мне огромные знания. До Gemfields не было организованного участника в отрасли добычи цветных драгоценных камней. Поэтому сначала многому учились в работе как отрасли. Во время моей работы в Gemfields мы с командой построили крупнейший в мире изумрудный и рубиновый рудник. Через свою маркетинговую платформу мы смогли вывести замбийские изумруды и мозамбикские рубины на мировую арену. Мы используем многие из тех знаний в работе в компании Fura. В Fura мы представляем свою компанию «как прогрессивную и творческую компанию, мы нацелены на создание нового прецедента по самым оптимальным методам ведения бизнеса в отрасли драгоценных камней, преобразуя существующие стандарты в прекрасный пример предприятия, дружественно настроенного к работникам, движущей силой которого является устойчивое развитие, и служащего обществу».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



