Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

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Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы на этом посту и о планах на второй срок после того, как его единогласно переизбрали в октябре. Одним из изменений, которое было принято на последней генеральной ассамблее IDE, было изменение срока президентства в IDE, которое будет длиться три года вместо двух, чтобы дать человеку, стоящему у руля, время спланировать и осуществить изменения, это означает, что второй срок работы Дваша закончится в 2020 году.

Прежде всего, когда вы собираетесь взять интервью у Йорама Дваша, вы заметите, что он занятой человек. Придя только что с одной встречи, он на пути на другую встречу сразу по окончании нашей, президент, как ясно видно, имеет большую повестку дня.

У него есть существующий и постоянно растущий список изменений и усовершенствований, которые он хочет провести, отмечая в качестве проблемы недостаточное доверие к работе биржи. Это было видно из перечня достижений за его первый срок на этом посту, о чем поговорим немного позже.

Он открыт для новых идей, на самом деле приветствует их, если они могут принести больше выгоды членам его биржи и продвинуть IDE дальше по пути успеха и прозрачности. Беря у него интервью через несколько дней после празднований в Тель-Авиве по поводу 80 лет с начала работы биржи, Дваш все еще светится, когда вспоминает израильских министров, работников высшего звена и членов парламента, посетивших это мероприятие и открыто высоко оценивших работу биржи.

«Было прекрасно слышать слова поздравлений от высокопоставленных людей, которые оценили характер изменений, произошедших на IDE, - сказал он. – Это большой сдвиг с той ситуации, которая была всего несколько лет назад, когда настроение на бирже было довольно плохим. Израильское налоговое управление теперь совершенно по-другому смотрит на нас. Нас снова считают высокоуважаемой отраслью. Надзорная банковская инстанция Банка Израиля уважительно отзывается о бирже и проведенных нами изменениях. Все эти отзывы подтверждают необходимость проведенных нами изменений и важное значение ведение работы прозрачно».

Когда Дваша спросили об изменениях на бирже, которые он сделал во время своего первого срока правления, он живо ответил, упомянув тендерный центр, в котором по три фирмы в месяц выставляют товары. Потом он показывает мне площадь рядом с залом для заседаний совета директоров компании, переделанную так, чтобы получился центр для 150 членов биржи, которые заключили договоры об участии в продаже товаров через гигантский китайский сайт Alibaba. IDE заключила сделку с онлайновым гигантом, по которой она будет инвестировать в продвижение сделок с IDE.

Дваш также упоминает арбитражную группу, которую он создал, как еще один дальновидный шаг, показывающий, что IDE активно поддерживает прозрачность. Отставной районный судья будет заниматься урегулированием арбитражных претензий на сумму $400 000 или больше, а не давно работающий член биржи. По некоторым небольшим претензиям решение будет принимать также отставной судья. Арбитражная комиссия будет состоять из четырех судей. Это изменение нацелено на повышение уровня профессионализма арбитражных разбирательств. Как говорит Дваш: «Это беспрецедентное решение, которое повысит статус нашего арбитражного учреждения в Израиле и в алмазном мире. это внесет вклад в повышение прозрачности и объективности и укрепит независимость арбитража. Я не сомневаюсь, что гражданские суды теперь будут придавать большее значение решениям этого учреждения».

IDE также запустил в действие кодекс этики, который помог создать ведущий израильский эксперт по этому вопросу профессор Аса Кашер (Asa Kasher). Этот кодекс ставит Израиль на передний фронт в вопросах, связанных с правильным и прозрачным администрированием. Дваш сказал: «Я горжусь быть первым президентом биржи в мире, запустившим кодекс этики. Она хорошо сочетается с путем, по которому идет IDE, - путем прозрачности и четко прописанных правил».

Кроме того, крупнейшим достижением в первый срок правления было подписание соглашения между налоговыми органами страны, по которому трейдеры освобождаются от уплаты налогов, если они потерпели убыток. По предыдущему налоговому соглашению, действовавшему в течение нескольких десятилетий, израильские диамантеры платили налог с оборота даже в случае убытков. Новый налоговый закон позволяет компаниям вычитать расходы из дохода до тех пор, пока не будут получены окончательные данные по прибыли.

Это соглашение было подписано после 10 месяцев интенсивных переговоров с Израильским налоговым управлением и, что важно, соответствует международным финансовым руководящим принципам. Большое значение заключается в том, что израильский алмазный сектор таким образом становится более привлекательным для кредиторов, что еще важнее, принимая во внимание вызовы, с которыми сталкивается алмазная отрасль в мире.

Глядя в будущее, Дваш упоминает о планах биржи на строительство двух новых корпусов, которые создадут 400 000 кв. метров пространства, что уже одобрено муниципалитетом Рамат-Гана. Это позволит получить около $1,3 млрд - $1,5 млрд, которые биржа будет использовать, чтобы платить пенсии и для других вопросов.

Еще одним достижением его первого срока работы в этой должности, которым он гордится и который, как он верит, продолжится, является большое число молодежи, занявшейся алмазным бизнесом. «Многие молодые люди присоединились к нашей торговле, потому что они видят, что это динамичный бизнес и хотят построить здесь свою карьеру».

В свой первый срок работы в этой должности Дваш осуществлял надзор над открытием современной фабрики по производству бриллиантов около комплекса IDE, официально открытой в 2015 году, а затем настаивал на открытии еще одного центра производства бриллиантов для израильских диамантеров для производства бриллиантов весом 10 каратов и выше. Возвращение производства бриллиантов назад в Израиль является тем, во что Дваш не только верит, но и страстно стремится достичь. В течение нескольких лет это было невозможно из-за доминирования индийского центра огранки и полировки, основанного на низких уровнях зарплаты.

Но эти новые центры позволят израильским фирмам отправлять свои алмазы для проведения огранки буквально рядом. Возможность отслеживать работу с бриллиантами рядом, особенно крупных камней, для которых элемент стоимости работы играет меньшую роль, является важным преимуществом. «Деньги, которые экономятся за счет отправки алмазов за рубеж для огранки и полировки, больше уже не имеют большого значения, - объясняет Дваш. – Даже страны с низкими затратами на огранке и полировке бриллиантов сталкиваются с ростом затрат по мере своего развития, а рабочие требуют повышения зарплат и улучшения условий работы. Кроме того, есть вопрос времени. Отправка товаров за границу и получение их обратно может занять несколько рабочих дней, а также есть затраты на транспортировку и страховку. Все эти факторы создают новое уравнение, в которое новые планы хорошо вписываются».

Пока самым крупным достижением в этом отношении являются новости о том, что бриллиант Constellation (Созвездие) весом 813 карат проходит огранку в Израиле и находится на первой стадии своей обработки. Камень Constellation был привезен в Израиль для обработки на современной установке лазерной резки Synov, расположенной на Израильской алмазной бирже (IDE). Технология Synova Laser MicroJet (LMJ) позволяет производить огранку алмаза с максимальной точностью и минимальными отходами, снижая повреждение дорогих алмазов и обеспечивая высокий выход. «Это действительно является высококачественным оборудованием для огранки и полировки, которое здесь есть. Это исключительный камень, требующий чрезвычайно точной работы, и тот факт, что его владельцы прислали его сюда, подтверждает высокий уровень доверия к работе, которая проводится в Израиле».

Заглядывая в будущее во второй срок своей работы, Дваш говорит: «В общем и целом, вместе со своими прекрасными директорами, избранными в октябре, я хочу закрепить достижения первого срока работы. Кроме того, у нас скоро появится и будет работать новый центр Alibaba. Мы также ведем переговоры с министерством экономики по ослаблению правил по алмазной торговле и оказанию финансовой помощи».

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле





