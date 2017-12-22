В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

18 декабря 2017

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн.

По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный трейдер, у которого 11 сайтхолдеров, имел фиксированный объем предложения алмазов на $430 млн.

Шихалени Нджаба (Shihaleni Ndjaba), исполнительный директор NDTC, рассказал аналитическому агентству Rough&Polished на полях конференции по алмазам, состоявшейся в ноябре в Габороне, Ботсвана, что этот показатель все же колеблется ежегодно из-за того, что индексируется по цене, чтобы объемы не уменьшались из-за каких-либо повышений цен.

Он сказал, что будущее производства бриллиантов в Намибии является светлым и он бы хотел, чтобы создавались мелкие предприятия, как в ЮАР.

Ниже приводятся выдержки из интервью:

Вы находитесь во главе Namibia Diamond Trading Company (NDTC) с 2008 года. Правильно?

Да!

Можете ли вы поделиться своим опытом в качестве руководителя NDTC с тех пор, как вы отправились в это путешествие?

Мы отправились в это путешествие с начала создания алмазной отрасли в Намибии в 2008 году, или даже в 2007 году, когда мы стали заниматься огранкой и полировкой бриллиантов в Намибии. В настоящее время у нас есть полномасштабная работающая алмазная отрасль, которая создала рабочие места для молодежи, около 1 000 мест. Конечно, в какое-то время было свыше 1 000 мест, но из-за экономической динамики в отрасли количество работников немного сократилось до 1 000. Квалификация тоже повысилась, мы отмечали заметное сокращение иностранных специалистов, потому что большинством специальностей, которыми они занимались, сейчас занимаются намибийцы, так как они приобрели необходимые навыки.

Технология тоже усовершенствована. Большинство фабрик используют современную технологию, помогающую им производить огранку и полировку бриллиантов, и есть также и другие ответвления, появившиеся в экономике за счет использования этой отраслью услуг, например, транспортных, услуг по питанию, и мы также видели некоторые виды деятельности, которые были созданы в Намибии для поддержки отрасли…

Сколько рабочих мест был создано в самый пик развития отрасли?

У нас было около 1 600.

Каково современное состояние производства бриллиантов в вашей стране, и какие были проблемы, вызвавшие сокращение числа рабочих мест с 1 600 до 1 000?

Я бы сказал, что сейчас ситуация стабильная, сокращение этого числа с того уровня, который был, до нынешнего, произошло в связи с деятельностью и вызовами, с которыми столкнулась отрасль. 2008 и 2009 годы были плохими по всему миру, и было потеряно много рабочих мест. 2015 год тоже был плохим из-за низкого спроса на алмазы, поскольку производители бриллиантов чувствовали, что цены на бриллианты были очень низкими, и они не получали доходов, а их спрос на алмазы сократился, и некоторое количество рабочих мест было также потеряно, и это нормальные циклы в алмазной отрасли.

Сколько сайтхолдеров у вас в Намибии?

У нас 11 сайтхолдеров.

Сколько из них местные компании?

Конечно, все они являются зарегистрированными на местах компаниями, но большинство из этих фирм представляют собой своего рода дочерних компаний традиционных гранильных зарубежных компаний. Поэтому они приезжают и регистрируются, как местные компании в Намибии, и мы требуем от них, чтобы доля в 20 - 25 процентов принадлежала местным. Так что, они считаются местными в том смысле, что они здесь зарегистрированы, хотя они принадлежат зарубежным дочерним предприятиям, и между прочим, так делается во всем регионе.

Все ли из них занимаются огранкой и полировкой бриллиантов, которые они приобретают у NDTC, в вашей стране?

Сайтхолдеры получают алмазы по контрактам с NDTC на поставку на фиксированных условиях, и одним из требований является то, что они должны создать фабрику в Намибии, нанять людей и обучить их до нужного уровня квалификации, а потом использовать алмазы, предоставляемые им на месте. Конечно, время от времени мы сталкиваемся со случаями, когда эти фабрики хотят экспортировать алмазы, но мы следим. Например, мы учитываем уровень использования на месте при ежегодном выделении объемов. Если мы видим, что вы хорошо использовали выделенные вам прошлогодние объемы, то мы можем дать вам больше алмазов, а когда мы понимаем, что вы экспортировали часть, то мы налагаем штраф, сократив выделяемые вам объемы. Мы используем такие механизмы для стимулирования как можно большего использования камней на месте. Мы также понимаем, что есть некоторые камни, которые мы можем им предлагать, которые, возможно, не подходят для огранки на месте, поэтому мы проявляем гибкость, используя соотношение 80:20, то есть они могут использовать 80 процентов, а 20 процентов по той или иной причине они использовать не могут, то мы не наказываем их за это.

Что, если кто-то придет и скажет вам, что Намибия не должна экспортировать все алмазы, производимые Namdeb Holdings. Что вы скажете этому человеку?

Вы знаете, все, что мы делаем в NDTC, основано на соглашении об услугах, которое периодически заключается между правительством и De Beers. В настоящее время у нас действует соглашение, заключенное впервые на 10 лет. предыдущие соглашения были на пять лет. это соглашение было подписано после широких переговоров между правительством и De Beers, и в процессе переговоров правительства после тщательного рассмотрения вопроса предложили формулу, какие будут использоваться алмазы для местной промышленности, потому что я уверен, они также учитывают другие требования экспорта алмазов для получения поступлений, но они также должны определить, какой остаток должен использоваться на месте, например, по данному соглашению, компании NDTC было разрешено выделять больше алмазов сайтхолдерам, что выше объемов алмазов, имевшихся раньше. Я уверен, это дело правительства в ходе его переговоров с De Beers проявлять мудрость в отношении соотношения, показывающего, сколько будет использовано для местных компаний и сколько будет все-таки выделено для экспорта. Поэтому, если однажды они решат поставлять 100 процентов, я уверен, это будет их мудрое решение, потому что они также должны многое учитывать, предлагая соотношение объемов для использования на местах.

Можете ли вы пролить свет на рост выделяемых компанией NDTC объемов для сайтхолдеров?

Раньше 10 процентов от всего объема производства алмазов по стоимости резервировалось для местного рынка, но вдобавок к этому мы также учитывали так называемые агрегированные алмазы и может быть, в конечном счете, если, их сложить, то получалось 30 - 40 процентов. В настоящее время нам разрешают иметь фиксированный объем алмазов на $430 млн (по стоимости) по существующему соглашению размещать для сайтхолдеров, что конечно увязывается с ценовым индексом стоимости алмазов. кроме того, по существующему соглашению все крупные камни размером выше 1,8 карата и специальные камни с точки зрения цвета и качества необходимо продавать для местных нужд. Раньше они все экспортировались, но по существующему соглашению их добавили к пакету, который NDTC может продавать своим клиентам. Поэтому время от времени можно наблюдать, что правительство в переговорах со своими партнерами всегда вносит изменения.

Кое-кто за пределами Намибии может не понимать роль, которую вы играете как NDTC, принимая во внимание создание государственной компании Namib Desert Diamonds (Namdia). Можете ли вы объяснить разницу, с точки зрения той роли, которую играют обе компании?

Разница в том, что мы имеем дело со всем объемом производства алмазов Намибии от Namdeb Holdings (наземной добычи Namdeb и морской добычи De Beers), мы обрабатываем весь объем производства алмазов, куда входит сортировка и оценка алмазов, произведенных этими компаниями, а затем распределяем алмазы в соответствии с соглашением об услугах. Часть идет компании De Beers на экспорт, часть – сайтхолдерам для местной бенефикации, и затем 15 процентов в компанию Namdia для выполнения их роли по исследованию цен. Поэтому Namdia является по существу одним из наших клиентов, а не сайтхолдером, потому что объем, который они используют для своего мандата, определен в соглашении и должен поставляться им компанией NDTC.

Собираетесь ли вы выбирать новых сайтхолдеров?

Выбор сайтхолдеров является постоянным процессом, потому что, например, в настоящее время мы используем так называемую систему аккредитованных покупателей, согласно которой кто-то может прийти и поставить установку или фабрику самостоятельно, а затем они могут начать загружать ее алмазами, которые они смогут получать из своих собственных источников, а когда они нарастят мощности, мы поможем им, если сочтем, что у них используются хорошие стандарты. Мы можем присвоить им статус аккредитованного покупателя, что означает, что мы можем разрешить им конкурировать за алмазы из NDTС, например, из объемов, выкупленных назад или от которых отказались наши сайтхолдеры. Они могут получить доступ к ним. Когда они докажут, что имеют мощности, то потом смогут подавать заявки на то, чтобы стать сайтхолдерами, так что это длительный процесс.

Сколько компаний работают по системе аккредитованных покупателей?

В настоящее время у нас только одна.

Знаете ли вы сколько бриллиантов можно произвести из алмазов в стране?

Все, что я могу сказать, так это то, что у нас алмазов на $430 млн, которые поставляются на ежегодной основе сайтхолдерам из Намибии. Я знаю, что не обязательно 100% из них используются. Это фиксированный объем, он меняется потому, что его цена индексируется, поэтому в этом году это будет меньше $430 млн, может быть, на $390 млн.

Каким, на ваш взгляд, будет будущее производства бриллиантов в Намибии?

Я считаю его положительным, поэтому мы принимали все эти меры для роста отрасли, повышения квалификации наших местных людей, проведения модернизации и развития технологии, чтобы в какой-то момент Намибия могла стать серьезным центром производства бриллиантов. Поэтому мы надеемся, что отрасль будет расти, и мы также надеемся, что мы сможем стимулировать местных людей тоже участвовать в этом бизнесе, может быть, через такие программы, как малые предприятия по бенефикации.

Кто выдает лицензии производителям бриллиантов в Намибии?

Все лицензии на проведение огранки и полировки выдаются министерством горнодобывающей промышленности и энергетики, и я считаю, что самое важное значение имеет доступ к алмазам, потому что в существующих обстоятельствах NDTC является единственным дистрибьютором алмазов, но, как я сказал, мы осуществляем это в соответствии с соглашением по оказанию услуг, за исключением случаев, когда это считается также частью нашего задания на поставки. Как я сказал, после получения обучения в ЮАР, может быть, мы также сможем внедрить это.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



