Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

27 ноября 2017

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал последние события, происходящие в отрасли.

Что характерно для нынешнего состояния ювелирной отрасли?

Если одним словом, то в отрасли кризис. Если говорить детально — это кризис сбыта. Кризис глубокий и затяжной. Причины кризиса – падение покупательной способности населения и одновременный рост цен на сырье для производства ювелирных изделий, связанный с девальвацией национальной валюты.

Можно ли ожидать положительных сдвигов на ювелирном рынке, в сфере торговли и экспорта?

Положительные сдвиги наблюдались в первом полугодии. Был незначительный рост объёмов продаж (+3-4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года). Также наблюдался и рост производства. Примерно + 15-18%. Последний был вызван переплавкой неликвидных запасов ювелирных изделий в более ликвидные. Разумеется, это можно считать новой продукцией. Но в качестве сырья для производства были использованы товарные остатки того, что не пользовалось спросом. По нашим оценкам, в прошлом году ювелирной продукции было изготовлено на 32% больше, чем продано. Начиная с июля 2017 года возобновилось падение продаж ювелирных изделий. В настоящий момент ситуация не выровнялась. Падение объёмов продаж ускоряется. Что касается экспорта, в 2015 году экспортировали на 178 млн долларов США. В 16-ом – на 118 млн долларов. Наш прогноз по этому году – 80 млн.

А что происходит в сфере госрегулирования ювелирной индустрии и торговли, есть ли надежда на господдержку производителей и торговцев в перспективе?

Определённый сдвиг в части господдержки имеется. Российский экспортный центр начал программу субсидирования части затрат на участие российских ювелиров в зарубежных выставках. Но этого недостаточно. Необходимо менять нормативно-правовую базу, регулирующую экспортные операции. Процесс идёт, но он довольно вязкий.

Что касается внутреннего рынка, основными мерами для стимулирования отрасли были бы:

- отмена НДС на аффинированные драгметаллы;

- отмена ввозных пошлин на те камни, что не добываются и не гранятся в России;

- устранение избыточных мер государственного регулирования по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Каковы основные вопросы повестки дня в деятельности Гильдии ювелиров?

Цели наши изложены в программе Гильдии и заключаются они в следующем:

• Защита российского рынка ювелирных изделий от контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней, нелегального ввоза ювелирных изделий и их ввоза с занижением таможенной стоимости.

• Создание равных конкурентных условий для добросовестного, эффективного и цивилизованного ведения предпринимательской деятельности в сфере производства и торговли ювелирными изделиями, а также повышения конкурентоспособности российских ювелирных компаний.

• Создание благоприятных условий для экспорта ювелирных изделий российского производства на зарубежные рынки.

• Формирование на российском рынке квалифицированного покупательского спроса на ювелирные изделия отечественного производства.

• Устранение избыточных мер государственного регулирования, контроля и надзора, которые влекут неоправданное увеличение издержек на их администрирование.

Мы видим свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений и его интеграции в мировое ювелирное сообщество.

Деятельность Ассоциации «Гильдия ювелиров России» направлена на гармонизацию отношений между участниками ювелирного рынка России, обеспечение их эффективного взаимодействия с целью создания высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений, а также укрепления международных связей и последовательной интеграции в мировое ювелирное сообщество. Особое значение придается взаимодействию и конструктивному сотрудничеству с госструктурами, осуществляющими регулирование в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Что касается конкретных задач, то на ближайшее время это:

1. Исключение ювелирных изделий из категории товаров, в отношении которых осуществляется контроль в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» (ФЗ 115).

2. Установление нулевых ввозных таможенных пошлин на все цветные камни (драгоценные и не драгоценные) в обработанном и необработанном виде.

3. Взаимное признание пробирных клейм государств-членов Евразийского экономического союза только после принятия соглашения об унификации процедур государственного контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и государственного пробирного надзора.

4. Введение обязательной маркировки контрольно-идентификационными знаками ювелирных изделий, произведённых в России или ввозимых на территорию России.

5. Установление обязательного указания на бирках страны происхождения ювелирных изделий.

6. Замена действующего административного порядка, установление перечня аффинажных предприятий, на лицензирование данного вида деятельности.

7. Установление нулевой ставки НДС на аффинированные драгоценные металлы.

8. Установление добровольного клеймения ювелирных изделий, предназначенных для экспорта.

9. Расширение перечня проб ювелирных изделий.

10. Установление системы «Одного окна» при подаче документов на процедуры государственного контроля и таможенного оформления.

11. Внедрение процедуры дистанционной смены режима временного вывоза на режим экспорта.

12. Введение изменений в законодательство по валютному контролю, позволяющих осуществлять розничные продажи ювелирных изделий за наличный расчёт на международных выставках.

13. Устранение ограничений для дистанционных способов продаж ювелирных изделий.

14. Организация и проведение на постоянной основе отраслевых конкурсов «Лучший поставщик» и «Лучший партнёр».

15. Организация и проведение на постоянной основе «Национальной премии в области ювелирного искусства».

16. Организация консолидированной отраслевой рекламной компании.

17. Реализация проекта по консолидированному экспорту ювелирных изделий и консолидированной оптовой и розничной торговле ювелирными изделиями на внешних рынках.

Как внедряется механизм саморегулирования в ювелирной отрасли? Каковы перспективы внедрения IT контроля?

Только что на общем собрании членов гильдии мы обсудили необходимость саморегулирования, и только начали делать первые шаги в этом направлении. Процесс этот не будет скорым.

Что касается IT контроля – это инициатива государства. Необходимость решения задач, которые он может помочь решить, мы разделяем. По оценке успешности внедрения – тут есть некоторые моменты. Само внедрение QR-кодов и нанесение их на бирки ювелирных изделий каких-либо сложностей не вызывает. А вот идея нанесения на сами изделия лазерных штрихкодов вызывает вопросов больше, чем можно найти ответов. После процедуры опробования и клеймения, в ходе которой будет нанесён ещё и лазерный штрихкод, изделие подвергается дополнительным операциям по обработке: закрепка, правка, галтовка, полировка, плакирование. В ходе этих операций лазерные штрихкоды могут быть повреждены. И самое главное, лазерный код будет машиночитаемым, т.е. не доступен для восприятия глазом. Также мы не знаем, как будет решаться задача совмещения QR-кода на бирке с лазерными штрихкодами.

Как ювелирное сообщество встретило предложение включить в понятие производства драгоценных металлов их переработку в ювелирные изделия? Что это значит для участников ювелирного рынка?

Мы выступили категорически против такого предложения. Это предложение исходило от аффинажных предприятий, и оно действительно расширяет понятие «производство драгоценных металлов». Сегодня под производством понимается извлечение чистоты из сплавов отходов и ломов. Аффинажные заводы предлагают в понятие «производство» включить все операции по предварительной обработке (переработке) ломов и отходов. Мы считаем, что это противоречит основам законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Какова была реакция Гильдии ювелиров на недавние судебные решения по закрытию интернет -магазинов?

Мы максимально содействовали разрешению этих проблем. Мы оказывали необходимую правовую помощь и консультации заинтересованным сторонам, дабы устранить негативные последствия неоднозначного толкования нашего законодательства. Можно говорить, что на сегодняшний день острота этой проблемы снята.

А как вы прокомментируете печально известные события, связанные с фирмами «Яшма» и «Топаз»?

Что касается претензий к фирме «Топаз», то у нас пока нет полной информации по сути этих претензий. А делать выводы на основе домыслов – преждевременно. Могу лишь отметить, что «Топаз» известен на рынке как одна из наиболее законопослушных компаний.

Проблемы «Яшмы» обусловлены возникшим кризисом. Где тонко, там и рвётся. Они вступили в кризис с очень серьёзной закредитованностью, плюс с грузом проблем из-за претензий налоговых органов. Возможно, им удалось бы решить свои проблемы, если бы рынок продолжал расти, как это наблюдалось до конца 2014 года. Но рынок начал падать, проблемы только обострились и привели к такому результату.

Галина Семенова для Rough & Polished



