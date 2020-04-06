Алмазная отрасль: тест на вирус

Сегодня



Фото: Герд Альтманн (Pixabay)



Когда участники алмазной отрасли описывали происходящее на рынке в прошлом году как «идеальный шторм», им, конечно, не могло прийти в голову, что предстоит пережить в 2020 году. Тогда речь шла о цикличном спаде спроса из-за избыточных стоков, проблем с кредитованием, геополитической напряженности, изменения потребительских предпочтений и усиления lab grown. Сейчас глобальная цепочка поставок алмазов, по сути, парализована, «алмазный трубопровод» сегментировался и вернулся к состоянию 2008-09 гг.

Менее чем за два месяца вирус из локальной китайской вспышки разросся в масштабах до глобального бедствия. Ограничение передвижений и национальные локдауны ударили по сектору ювелирных изделий, ведь 90% покупок до сих пор осуществляется в торговых центрах. Основные центры производства бриллиантов закрылись, чтобы остановить распространение вируса. Алмазодобытчики оказались под двойным ударом, практически полностью утратив возможность продать свой товар.

Отгремев, вирус оставит мощный постэффект. Ущерб для глобальной экономики, по прогнозам экономистов и рейтинговых агентств, будет сказываться как минимум в течение 2020 года, тормозя продажи ювелирной продукции. «ВВП, занятость (и, следовательно, покупательная способность) и финансовые рынки находятся под серьезной нагрузкой, с риском последующего падения уверенности потребителей и готовности тратить. Покупка предметов роскоши туристами по-прежнему будет ограничена из-за остановки поездок и сохраняющегося страха перед возможным заражением в путешествиях», - отмечает Bain обзоре о влиянии COVID-19 на сектор luxury. По оценке Bain, в первом квартале глобальные продажи предметов роскоши сократятся на 25-30%, а в целом по году возможно падение до 25%.

Надежды на восстановление безусловно есть. Экономическая активность в Китае постепенно возобновляется на фоне сдерживания вируса. Сокращение добычи и продаж алмазного сырья избавит систему от навеса, нормализовав запасы огранщиков и улучшив их финансовое положение. Фактор отложенного спроса трудно рассчитать, но опыт выхода из последних экономических кризисов и стихийных бедствий показывал, что продажи ювелирных изделий могут очень быстро вернуться на оставленные рубежи и даже возрасти. Отрасль, как и все другие части мировой экономики, переживет этот кризис и оттолкнется от дна уже в этом году. Важно, чтобы этот отскок не был dead cat bounce (“отскок дохлой кошки»), после которого груз накопленных проблем и степень износа заставят индустрию обновить минимумы.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ: КИТАЙ

После нескольких месяцев турбулентности нормальное функционирование «алмазного трубопровода» возобновилось в конце 2019 года. Крупнейшие игроки во главе с De Beers и АЛРОСА сократили поставки (в каратах за год продажи упали на 8% и 12% соответственно), восстановив баланс спроса и предложения. Дисциплина крупных алмазодобытчиков способствовала стабилизации цен на алмазы в октябре-декабре и переходу midstream к стадии пополнения запасов на фоне активных рождественских распродаж, сообщала в своем отчете Petra Diamonds. В ноябре импорт алмазного сырья в Индию вырос по стоимости на 32,4% к данным годичной давности. «Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников", - отмечала АЛРОСА по итогам торговой сессии в январе, результат которой был на 19% выше среднего исторического уровня для этого месяца. Продажи крупнейшего ритейлера ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers в праздничный сезон (девять недель, закончившихся 4 января) в Северной Америке выросли на 2%, интернет-продажи подскочили на 13,5%. Сильные результаты показали не только крупные американские продавцы ювелирных изделий (на которых приходится 15-20% всего рынка), но и мелкие и средние игроки, отмечал в своем обзоре «ВТБ Капитал».

Влияние коронавируса первыми ощутил на себе ювелирный ритейл Китая, население которого в прошлом году обеспечило 90% роста глобального рынка предметов роскоши. В середине января в Китае сначала были продлены новогодние каникулы, а потом объявлен карантин, с транспортными ограничениями и закрытием торговых центров. Ювелирные ритейлеры временно прекратили свою деятельность в материковом Китае и сократили часы работы магазинов в Гонконге и Макао. В таком состоянии они и встретили День Святого Валентина. В первые две недели февраля гонконгская компания Chow Sang Sang закрыла 77% своих магазинов на материковом Китае. Сопоставимые продажи компании за первые два месяца 2020 года в регионе упали на 45%, в Гонконге и Макао – на 44%. В Гонконге, по данным департамента статистики и переписи населения (Census and Statistics Department of Hong Kong), в течение первых двух месяцев 2020 года продажи ювелирных изделий, часов и других предметов luxury сократились на 58,6%. В феврале продажи ювелирных изделий рухнули на 78,5% по сравнению с прошлым годом. Продажи китайской Chow Tai Fook в январе-феврале в материковом Китае упали на 42%, в Гонконге и Макао - на 60%. Падали и онлайн-продажи — их объем сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за сокращения спроса запасы алмазов, которые пополнились до китайского Нового года, вероятно, останутся высокими в краткосрочной перспективе, обращала внимание в своей отчетности Chow Tai Fook. Покупатели не так охотно закупают алмазы, так как из-за короновируса транспортировка бриллиантов и их продажа на рынке Китая становится проблемой, констатировало агентство Rapaport в конце января. Антверпенский экспорт бриллиантов в феврале упал почти на 94% из-за закрытия азиатских рынков и отмены ключевых отраслевых мероприятий первой половины года, ювелирных выставок в Гонконге Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show 2020 и Hong Kong International Jewellery Show 2020. Экспорт бриллиантов из Индии сократился вдвое в феврале, такой темп падения последний раз наблюдался в 2015 году.

СОПУТСТВУЮЩИЙ ФАКТОР: ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не стоит считать вирус единственной причиной проблем алмазной отрасли. Возможно, признаки стабилизации в декабре-январе были слишком зыбкими, чтобы обеспечить полноценный рост. Несмотря на то, что ювелирные ритейлеры показали хорошие результаты в праздники, тенденция недостаточно сильна, чтобы поддержать динамику пополнения запасов ограночными предприятиями в течение длительного времени, отмечал «ВТБ Капитал» в опубликованном в конце января обзоре по итогам встречи с участниками рынка в Антверпене. "Большинство представителей ограночного бизнеса, с которыми мы общались, указывали на хрупкий баланс спроса и предложения на рынке, который может быть легко нарушен в случае колебаний цен и/или предложения. … восстановление спроса и цен на бриллианты коснулось не всех участников рынка, из чего следует, что тенденция к восполнению товарных запасов может ограничиться ближайшими 2-3 месяцами, включая январь", - говорилось в обзоре «ВТБ Капитала".

В ответ на сокращение запасов и рост спроса алмазодобытчики нарастили продажи, а midstream поторопился увеличить закупки, считает Эдан Голан. De Beers и АЛРОСА в январе добились максимальных продаж за 12 месяцев. В течение первых двух месяцев 2020 года объем импорта алмазного сырья в Антверпен вырос в каратах на 30%.

Голан считает, что уже в январе предложение алмазного сырья на рынке было избыточным. «Объем продукции стоимостью более $1 млрд - это больше, чем мог переработать алмазный мидстрим, что вызвало обеспокоенность у производителей бриллиантов...обеспокоенность, что такие закупки могут стать началом очередного порочного круга, в котором за предоставлением доступных денег последует раздутый спрос на алмазы, затем рост цен на алмазы и избыток предложения бриллиантов, что приведет к неизбежному падению цен на последние», - пишет Голан. В итоге оптовые цены на бриллианты в феврале упали в среднем на 2,9%, вслед за повышением на 1,4% в предыдущем месяце, подрывая уверенность в краткосрочных перспективах, что усугубилось с распространением COVID-19. После сильного спроса на алмазное сырье в системе может образоваться переизбыток бриллиантов, так как на мировую торговлю повлияет ограничение поездок, писало агентство Rapaport в конце января.

Производители алмазов руководствовались интересами собственного бизнеса, ведь у них были свои планы на 2020 год, который должен был окупить потери и жертвы прошлого года. В 2019 году алмазодобытчики не корректировали значительно добычу, увеличивая товарные запасы и рассчитывая снизить их в 2020 г, отмечает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев: продажи алмазов в долларовом выражении в мире в 2019 г. снизились на 20%, добыча – на 4%. Это осложняет ситуацию, есть вероятность продолжения наращивания стоков.

ЭСКАЛАЦИЯ: ОСТАНОВКА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Алмазодобытчики, которые проецировали сильные результаты января на I-II кварталы, почувствовали непосредственный эффект ближе к середине февраля. Коронавирус довольно серьезно отразился на спросе на алмазное сырье, замедлившемся в феврале после успешных январских продаж, признал глава АЛРОСА Сергей Иванов, выступая в Рамат-Гане в ходе Международной алмазной недели. Участники рынка пересматривают свои стратегии на азиатском рынке в свете остановки продаж ювелирных изделий в Китае и прилегающих регионах, пояснял он. Чуть позже другой российский производитель AGD Diamonds, проводивший электронный аукцион по алмазам спецразмеров в Антверпене, сообщил, что значительная часть лотов осталась невостребованной, так как «рынок остается под влиянием негативных новостей из Китая, связанных с коронавирусом».

Распространение вируса вне Китая, в особенности в Италии, где 9 марта был введен строгий карантин, усугубляло ситуацию. Тем не менее, пока сохранялась иллюзия того, что влияние COVID-19 будет локализовано и карантинов по итальянскому сценарию не будет. Экспорт бриллиантов вне Китая сохранялся, поставки из Антверпена в Израиль подросли; продажи в США, на которые приходится 40% рынка ювелирных изделий, оставались стабильными. В начале марта карантин в Китае был смягчен и ритейлеры начали возобновлять работу магазинов. И даже закрытие алмазных бирж Антверена из-за карантина в Бельгии не стало непреодолимой преградой для продаж алмазного сырья, основные объемы которого реализуются по долгосрочным контрактам в рамках торговых сессий De Beers в Габороне и АЛРОСА в Москве.

Если мэйджеры до определенного момента застрахованы от обвала долгосрочными контрактами, компании второго эшелона, такие как Gem Diamonds и Petra Diamonds, первыми ощутили драматическое ухудшение конъюнктуры на своих тендерах. Именно этот торговый механизм, при всей своей уязвимости, ярко отражает состояние рынка алмазов в настоящий момент. Petra была вынуждена прервать раньше времени свой тендер, проходивший в конце марта одновременно в Антверпене и ЮАР, из-за резкого улучшения условий торговли, вызванного ограничениями на перелеты, закрытием гранильных фабрик и ювелирных магазинов. Ранее в ходе этого аукциона компания столкнулась с "депрессивным и оппортунистическим ценообразованием" на свои алмазы, особенно крупного и высококачественного ассортимента, относящегося к высшей ценовой категории. Компания решила продать только 50% предложенного товара, остальное будет предложено, когда ситуация на рынке будет позволять. То алмазное сырье, которое удалось реализовать, было продано на 24% ниже уровня февраля. Следующие аукционы Petra планирует провести в мае и июне, но на данный момент, как отмечает компания, перспективы их очень неопределенны и будут зависеть от ограничений на тот момент, а также от активности в ключевых алмазных центрах в Индии, Израиле, Китае и США. Gem Diamonds, разрабатывающая месторождения в Лесото и Ботсване, отменила намеченный на 25 марта регулярный тендер, будет ограничиваться точечными продажами клиентам наиболее качественных и крупных камней.

Апокалиптический сценарий для отрасли реализовался в полной мере с ограничением авиасообщения в США (с 13 марта) и закрытием к концу месяца большинства розничных магазинов в Северной Америке, включая Signet и Tiffany. Вслед за основным рынком продаж ювелирных изделий вышел из игры крупнейший производитель бриллиантов — в Индии с 25 марта был введен 21-дневный локдаун. Закрытие фабрик в Индии привело к падению спроса, у клиентов стало меньше возможности огранить или перепродать алмазное сырье. «Не имеет никакого смысла держать сырье, чтобы только через месяц его можно было обработать", - передавал агентству Rapaport настроения рынка один из сайтхолдеров De Beers.

Наконец, с ограничением международного авиасообщения в России (с 23 марта) и закрытием Ботсваны на карантин (27 марта) АЛРОСА и De Beers оказались в ситуации, когда даже контрактные обязательства не гарантируют способности клиентов покупать. Обе компании последовательно снижали требования к сайтхолдерам. De Beers в конечном счете отменила свой третий в этом году цикл продаж, который должен был пройти с 30 марта по 3 апреля, из-за ограничений на перемещение людей и перевозку в Ботсване, ЮАР и Индии. При этом, в соответствии с графиком, в марте сайт не проводился. Компания разрешила своим клиентам отложить покупку всего объема, предназначенного для третьего сайта.

АЛРОСА ограничилась снижением лимита обязательного выкупа по контрактам до 50%, часть из которых (до 10%) требовалось выкупить вплоть до конца мая. Мартовская торговая сессия принесла результат около $153 млн, на 56% ниже февраля и на 59% ниже данных годичной давности. «С несколькими долгосрочными клиентами соглашения были прекращены, и сотрудничество с этими компаниями будет продолжаться в рамках спот-продаж", - заявил заместитель гендиректора АЛРОСА Евгений Агуреев. Этот тревожный сигнал означает, что клиенты уже не могут покупать алмазы впрок, даже рискуя потерять контракт. Впрочем, по данным БКС, пока затронуто не более 3% от общего объема долгосрочных договоров АЛРОСА; отток коснулся только относительно небольших покупателей, которые вернутся, когда кризис закончится. Сильная конкурентная позиция обеспечит АЛРОСА восстановление, когда связанные с кризисом ограничения начнут ослабевать, как ожидается, начиная с июня, считает БКС.

ВАКЦИНА: БРИЛЛИАНТ КАК СИМВОЛ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДЫ

Продолжительность изоляции остается основным вопросом и фактором риска. Наиболее уязвимой, по мнению Сергея Горяинова из Rough & Polished, выглядит индийская огранка. Если карантин продлится дольше середины апреля, остановка производства может вызвать взрыв кредитного пузыря, так как индусы не справятся с обслуживанием долгов, а финансирование сейчас привлечь крайне сложно. С банкротством индусов АЛРОСА может потерять значительную долю сбыта. Заместитель председателя совета директоров AGD Diamonds Игорь Куличик полагает, что индийские производители могут получить господдержку и продолжат работать. «Индусы умеют поддерживать своих. Месяц, два простоя - это плохо, но не ужас», - говорит Куличик. «Мне кажется, в мае очень многие начнут открываться, как сейчас Китай, и пойдет волна отложенного спроса. Это не значит, что все восстановится, но падение прекратится точно», - надеется он.

Другой довод в пользу восстановления — нормализация запасов в midstream. Индустрия встретила 2020 год более устойчивой и подготовленной к потрясениям, чем накануне кризиса спроса год назад, считает АЛРОСА. "Запасы бриллиантов в среднем сегменте алмазопровода гораздо ниже, чем были год назад, сбытовая политика алмазодобытчиков уже адаптирована к рыночной волатильности", - говорил замглавы АЛРОСА Евгений Агуреев после встречи с долгосрочными клиентами накануне мартовской торговой сессии. «Сейчас у отрасли есть больше возможностей для управления запасами, чем в последние годы, поскольку болезненный цикл уменьшения доли заемных средств в средней части алмазопровода уже наблюдался в течение большей части 2018 и 2019 годов», - согласен Пол Зимниски.

Помимо этого, национальные локдауны повлияли не только на спрос, но и на предложение, его сокращение способствует восстановлению спроса. Правда, пока сокращения не так значительны. По оценкам “ВТБ Капитала», вызванные распространением коронавируса сбои в поставках алмазов коснутся 2,5% мирового предложения алмазов. Пока около 16 млн карат затронуто локдаунами продолжительностью от 21 дня до 4 месяцев, что может привести к потере 3-4 млн карат (2,5% мирового рынка алмазов в 2020 году). На данный момент частично или полностью ограничена добыча на месторождениях Ekati (Канада, компания Dominion Diamond), Finsch, Cullinan и Koffiefontein (ЮАР, Petra Diamonds), Letseng (Лесото, Gem Diamonds), Liqhobong (Лесото, Firestone Diamonds), Mothae (Лесото, Lucapa Diamond), Williamson (Танзания, Petra Diamonds). Операции De Beers в Ботсване пока не затронуты, но на руднике Venetia в ЮАР De Beers сократила персонал на 75%. В некоторых случаях, например с Williamson, локдаун даже не потребовался: закрытие объясняется невозможностью реализовать продукцию в нынешней ситуации, из-за чего работа рудника экономически неоправданна.

Аналитик Liberum Бен Дэвис (Ben Davis) оценивает, что мировые поставки алмазов упадут примерно на 12%, но этого, по его мнению, недостаточно, чтобы помочь рынку перейти в состояние недостаточного предложения. Дополнительные сокращения возможны в случае, если часть алмазного сырья АЛРОСА выкупит Гохран, хотя ясности с этим решением пока нет. Хотя перебои с поставками алмазов нарастают и могут усилиться в случае, если сырье АЛРОСА уйдет в Гохран, резкое падение спроса в США и Европе может более чем компенсировать этот фактор в ближайшие месяцы, считает "ВТБ Капитал".

Эдан Голан в своей статье приводит несколько примеров того, как спрос на бриллианты буквально «выскакивал из бездны катастрофы». Так произошло после 11 сентября 2001 года, когда на следующий год розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в США выросли на 20%, при росте глобальных продаж всего на 5%. Так произошло в 2009 году, когда мир только пережил экономический кризис, разрушивший целые отрасли промышленности и лишивший огромное количество людей средств к существованию. В праздничный сезон 2009 года продажи ювелирных изделий подскочили на 5,4%, всего за год — на 3%, хотя в большинстве других сфер был отмечен спад, а 2010 год стал одним из самых успешных для алмазной отрасли. Так произошло и в 2011 году в Японии, когда продажи ювелирных изделий с бриллиантами были одним из немногих секторов, который вырос в разгар катастрофы, вызванной землетрясением, разрушившим атомные станции в Фукусиме.

Голан поясняет причину этого парадокса: «Тенденция покупать ювелирные изделия с бриллиантами является ответом на огромное число жертв, стихийные бедствия и экономические кризисы. ... Выходя из трудной ситуации, когда мы чувствовали, что есть угроза нашей жизни, мы испытываем потребность праздновать, открыто выражать свою любовь и отмечать наш триумф. Распространенным ответом является покупка чего-то ценного, символического и вечного».



Игорь Лейкин для Rough&Polished



