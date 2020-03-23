Так как же защитить бриллианты?

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Фото: Герд Альтманн (Pixabay)



В апреле 2019 года АЛРОСА пролоббировала разработку Минфином России проекта постановления Правительства РФ, по которому ювелирные изделия, содержащие вставки из материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, должны были бы быть размещены на отдельных витринах в торговом зале или ином месте продажи. Причем витрина, на которой размещаются вышеуказанные изделия, должна быть обозначена табличкой «ювелирные изделия, содержащие вставки из материалов искусственного происхождения».

Ювелиры выступили против такой инициативы, приведя ряд аргументов.

Во-первых, очень часто мелкие бриллианты используются в составе ювелирного изделия лишь как «обсыпка», и при этом центральным камнем является цветной синтетический. На какую витрину нужно помещать такие изделия?

Во-вторых, многие ювелирные магазины имеют небольшие торговые площади, и для разнесения изделий по разным витринам не всегда легко найти им место. Особенно эта проблема касается ювелирных «островков» в супермаркетах. Действующее нормативное регулирование и так предписывает группировать выставленные на продажу ювелирные изделия по их назначению. При этом в условиях снижения покупательского спроса, недорогие украшения как раз с синтетическими камнями и составляют сегодня в России основной объем продаж. Так что если заставить торговлю размещать дополнительные витрины в торговых залах, а ставить их некуда, то скорее торговля и вовсе откажется от продаж изделий с бриллиантами. Т. е. АЛРОСА получит эффект прямо противоположный ожидаемому – не повышение спроса на внутреннем рынке на украшения с бриллиантами, а, напротив, сокращение продаж!

В-третьих, ювелирные изделия, выставленные для продажи, и так должны иметь опломбированные ярлыки с указанием вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня. А при использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным. Эти требования ранее также были пролоббированы компанией АЛРОСА.

Наконец, в-четвертых, у ограненных синтетических алмазов есть реальное потребительское преимущество – при том же внешнем виде и иных потребительских свойствах их стоимость существенно ниже. Т. е. соотношение цена/потребительские качества – выше. Так зачем же АЛРОСА подсказывает потребителю, как сэкономить на покупке украшения, не теряя в качестве товара? «К этой витрине ни подойди, всё дорого, а вот в этой все так же красиво, но – дешевле»!

В итоге обсуждения прошлогодней инициативы АЛРОСА о раздельной продаже украшений с природными и синтетическими камнями, проект соответствующего постановления Правительства РФ был отозван – аргументы ювелиров оказались для власти убедительными.

Однако сегодня, в рамках мероприятий по так называемой «регуляторной гильотине», АЛРОСА вновь вернулась к идее внедрения в российскую нормативно-правовую базу требований о раздельной продаже украшений с природными и синтетическими драгоценными камнями. Но теперь уже – непосредственно в главный отраслевой закон, ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Упорство АЛРОСА в этом вопросе вызывает удивление. АЛРОСА рассматривается регулятором прежде всего как главный экспортер сырьевых продуктов в сфере ДМДК. А вовсе не как основной поставщик бриллиантов на внутренний рынок. Ни для кого не является секретом, что российские ювелиры предпочитают менее дорогие мелкие бриллианты от индийских производителей, а рынок для крупных бриллиантов в России крайне мал.

Так зачем же российской ювелирной торговле создавать новые обременения, заставляя ее начинать соблюдать дополнительные дорогостоящие требования (аренда дополнительных площадей под новые витрины – дорогое удовольствие), если позитивного эффекта от такой меры АЛРОСА все равно никакого не получит?

Автор этой статьи уже высказывал убеждение, что простое разделении потоков природных и синтетических алмазов может сыграть злую шутку – увести часть экономных и менее состоятельных покупателей от бриллиантов к менее дорогим, но не менее красивым ограненным синтетическим алмазам.

Но это не значит, что алмазодобытчики не должны вовсе бороться за сохранение рыночной доли своей продукции. Есть, конечно, у природного алмаза и своя сильная сторона – природное происхождение. Относительная редкость в природе, высокая себестоимость добычи и так далее. Что в итоге создает ограничение предложений природных алмазов на рынке, а значит, создает алмазу инвестиционную привлекательность. Если мировой спрос сохранится. Инвестиционная привлекательность – это главное и, пожалуй, единственное, чем могут оперировать сегодня алмазодобытчики. Лозунги о «красоте и вечности» бриллиантов можно оставить в прошлом – теперь эти лозунги (и рынки) приходится «делить» с синтетикой…

Однако поддержание инвестиционной привлекательности бриллиантов невозможно без наличия их абсолютно свободного спекулятивного рынка. Бриллиантовый спекулянт должен иметь возможность делать прибыль и на растущем, и на падающем рынках. В мире так и есть. Но – не в России! Вот уж чем следовало бы заниматься АЛРОСА, совершенствуя отраслевое законодательство в интересах развития внутреннего рынка собственного товара.

В России нет традиций, по которым свадьба без колец с бриллиантами – это не свадьба. В России вообще нет массового обожания бриллиантов до уровня их приоритетной покупки в ущерб иным товарам не первой необходимости. А молодежь и вовсе скорее потратит свободные средства на новый гаджет или поездку куда-нибудь, чем на украшение с бриллиантами. Но в России очень много людей, стремящихся заработать. И готовых рисковать ради потенциальных доходов. Т. е. ментальность нашего населения подходит для относительно широкого распространения идеи спекулятивной игры на чем угодно. Однако спекулировать ценными бумагами людям страшнее, чем спекулировать некими материальными активами. Худо-бедно, всегда что-то остается на руках.

Так может быть, именно развитием активности на спекулятивном рынке сертифицированных бриллиантов и нужно заниматься АЛРОСА? Понятно, что без должной ликвидности объектов спекуляции ни о каких объемах рынка говорить не приходится. А что в России? Купить сертифицированный бриллиант в запаянной коробочке россиянин может, но что он с ним потом может сделать? Да ничего, кроме как его хранить. Или использовать в составе ювелирного изделия на заказ. А продать по разумной цене – нет. Можно отнести его в ломбард, с потерей порядка 90% затраченных на покупку денег. К сожалению, обратный выкуп бриллиантов никто не предусматривает… У единственного мощного игрока на алмазно-бриллиантовом рынке России, АЛРОСА, иной интерес – реализация собственного товара. Зарабатывать крохи на выкупе бриллиантов на вторичном рынке совсем не интересно. Хотя в принципе технологические возможности у компании есть - свое ограночное направление АЛРОСА недавно пополнила смоленским гранильным заводом «Кристалл».

В России действует официальный регулярно обновляемый прейскурант расчетных цен на бриллианты, в значительной степени коррелирующий с индексами Рапапорта. Последняя редакция от 12 сентября 2019 года представлена на сайте Гохрана России (http://www.gokhran.ru/common/upload/files/gohran/1763_Bril_892.pdf). Но он применяется только при осуществлении государственного контроля за качеством сортировки и оценки бриллиантов и при оплате Гохраном России бриллиантов, приобретаемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпускаемых из него, а также при поступлении бриллиантов в собственность Российской Федерации «по иным основаниям». Т.е. фактически при взаимодействии государства в отношении бриллиантов с юридическими лицами.

К цене розничной реализации сертифицированных бриллиантов, а тем более изделий с ними эти прейскуранты применимы весьма относительно из-за различной по величине, но всегда очень большой торговой наценки. И это – в добавок к 20% НДС, естественно, не возвратных при продаже физическими лицами приобретенных камней. Кому и зачем могут быть нужны такие бриллианты – вопрос праздный, но такие бриллианты по такой цене и с учетом отсутствия их вторичного рынка (почти нулевой ликвидности даже с существенным дисконтом) ни в коем случае не могут сегодня рассматриваться как инвестиционные объекты.

Таким образом, в России равна нулю и инвестиционная привлекательность бриллиантов в целом. И только очень далекие от понимания истинной ценности бриллиантов люди продолжат приобретать украшения с природными бриллиантами, если будет возможность приобретения схожих украшений с гораздо менее дорогими синтетическими камнями. В довольно обозримом будущем бриллиантовые украшения, как минимум в России, могут быть почти полностью вытесненными ювелирными изделиями с синтетическими алмазами. Такое уже произошло в России с украшениями с александритами, рубинами и сапфирами. В редком российском ювелирном магазине кто-то из продавцов видел когда-либо настоящий, природный александрит. И вопрос «раздельных витрин» для изделий с природными и синтетическими камнями отпадет сам собой – никакого разделения потоков природных и синтетических камней не потребуется из-за отсутствия спроса на природные...

Так как же можно спасти рынок природных камней, в том числе и бриллиантов? Думаю, лишь одним путем – возвращением им статуса реальной «драгоценности», привлекательного инвестиционного актива, имеющего возможность выхода из него при необходимости в моменте с разумными потерями. Это значит – созданием ликвидности по цене, в моменте отличающейся от цены приобретения лишь спредом в 5-10 процентов.

В 2017 году Indian Commodity Exchange (https://www.icexindia.com/) начала торги фьючерсами на алмазы. Что частично позволило рассматривать алмазы как активы для инвестиций. Известен ряд проектов и в России. Например, Владислав Докучаев, доцент кафедры Инвестиции и инновации Финансового Университета при Правительстве РФ, совместно с Павлом Баранниковым («Diamond Moscow Club») в конце прошлого года затеяли очередной проект, смысл которого – также рассматривать бриллианты как инвестиционные активы. Идея проекта, находящегося в начальной стадии, в том, что финансово ёмкий и не слишком волатильный рынок обезличенных бриллиантов определенной размерности и характеристик можно использовать в качестве базовых активов. А еще ранее были попытки создания гибридного инструмента на базе бриллиантов и блокчейн-технологий. По большому счету все эти проекты не затрагивают бриллианты, уже находящиеся в гражданском обороте, в составе ювелирных изделий. Да, они приближают бриллианты к статусу commodities, но – как товар первичного рынка. Что никак не повышает ликвидность бриллиантов на рынке вторичном, потребительском.

Однако ошибочно мнение, что ювелирные изделия с бриллиантами приобретаются розничными покупателями сегодня только для того, чтобы их носить или дарить. Как минимум в России это не так. Да, современный розничный покупатель обычно понимает, что на вторичном рынке получить прибыль от продажи бриллианта или украшения с бриллиантами можно только в случае кратного роста мировых цен на них. Но ему нужно помочь продать при необходимости бриллиант с минимальными потерями в любое время.

Убежден, что сохранение интереса именно к природным бриллиантам лежит только через создание реальной ликвидности по близкой к Рапапорту цене для их вторичного рынка. И именно этим должны были бы, как я полагаю, заниматься такие компании, как АЛРОСА, объединяющие добычные и гранильные мощности. Да, для АЛРОСА затратный выкуп бриллиантов у населения на вторичном рынке по ценам, близким к мировым – это не бизнес. Но это была бы кампания, поддерживающая интерес населения к изделиям с бриллиантами. Да, Россия для АЛРОСА – это не рынок. Но тогда зачем же предлагать российской ювелирной торговле нести дополнительную нагрузку от обособленных витрин?

Владимир Збойков для Rough&Polished