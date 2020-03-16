Канада - мировой алмазный центр

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Мировыми алмазными центрами общепринято считать страны, занимающие ведущее место в мировой добыче, огранке и торговле алмазами. Среди них можно выделить алмазодобывающие страны, гранильные центры и центры торговли алмазами и бриллиантами.

Добыча алмазов в Канаде

Алмазы впервые были открыты в Канаде в 1991 году в таком месте, в котором мало кто ожидал наличие кимберлитовых включений. Добыча на руднике Экати, который находится в эксплуатации до сих пор, началась в 1998 году. Алмазодобыча помогла сохранить город Йеллоунайф, столицу Северо-Западных территорий. В Канаде почти 90% населения живет и работает примерно в 200 км от границы с США, поэтому Северо-Западные территории, где сосредоточена бо́льшая часть добычи алмазов в Канаде, имеет население всего в 50 тысяч человек на территории площадью 1,34 млн кв. км, что делает эти территории вместе с административным центром Йеллоунайф, расположенным в 2 тыс. км севернее границы с США, схожими с Западной Якутией, где в России добываются алмазы. Добыча алмазов, является основным источником занятости и налоговых поступлений для этих территорий, которые эффективно используют свои недровые ресурсы (рис.1).

Добыча алмазов в Канаде дала огромные возможности районам, имеющим ограниченные возможности, и налоговые поступления продолжают поддерживать правительство на разных уровнях. По данным Кимберлийского процесса, в 2018 году Канада экспортировала алмазов на сумму около $2,16 млрд; принимая во внимание роялти в десять процентов, алмазодобыча ежегодно приносит стране около $216 млн. С начала алмазодобычи в Канаде свыше $10 млрд были инвестированы в развитие и работу четырех алмазных рудников. Недавно были открыты два новых рудника с большим сроком службы, и еще много рудников находятся на ранних стадиях разработки.

Канада входит в пул стран БРАНКС: Ботсвана, Россия, Ангола, Намибия, Канада и ЮАР, в которых, кроме добычи алмазов стоимостью около одного и более миллиарда долларов, развивается также гранильная отрасль промышленности.

Страны БРАНКС добывают около 92% от общей стоимости добываемых алмазов в мире. По физическим объёмам добычи алмазов к крупнейшим алмазодобывающим странам также можно отнести Австралию и Демократическую Республику Конго, которые добывают алмазы более низкого качества. В этих 8 странах сосредоточено около 96% мировой добычи алмазов (табл. 1).

Таблица 1

Добыча, импорт и экспорт алмазов ведущими алмазодобывающими странами в 2017-2018 гг.

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Примечания: * страны БРАНКС. В числителе данные за 2017 год, в знаменателе данные за 2018 год.
Таблица составлена автором на основе данных Annual Global Summary: 2017, 2018 Production, Imports, Exports and KPC Counts.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что ведущие алмазодобывающие страны в основном экспортируют свою продукцию и на этом их участие в алмазном бизнесе заканчивается. Исключениями являются Ботсвана и ЮАР, которые покупают алмазы из соседних бедных африканских стран и продают их в достаточно большом объеме, получая дополнительный доход за счёт реэкспорта алмазов через алмазные биржи в Габороне и ОАЭ. Канада в 2018 году занимала третье место по объёму добычи алмазов и в том же году стала также третьей по стоимости добываемого сырья, обойдя по этому показателю ЮАР. 

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Огранка алмазов

Попытки Канады развить свою собственную отрасль огранки и полировки имеют противоречивые результаты. Правительства провинций и территорий, имея большую автономию по принятию законов в рамках своей юрисдикции, использовали разные правила, что вызвало появление конкурирующих интересов у производителей бриллиантов в стране. В двух из трех таких провинций, где ведется добыча алмазов, местные правительства обязали алмазодобывающие компании продавать до 10 процентов добытых алмазов по стоимости местным компаниям-производителям бриллиантов, но на деле спрос оказался меньше 10 процентов, и местная отрасль огранки так и не развилась до планировавшихся объёмов производства.

Канада, как и Россия, импортирует алмазы ювелирного качества с целью использования их для дальнейшей их огранки в бриллианты. Следует также отметить, что объем перерабатываемых алмазов в странах бенефициарах собственными гранильными предприятиями не столь значителен, как в Индии или Израиле, являющихся традиционными центрами огранки алмазов. Огранщиками в них являются, как правило, мастера из других центров мирового алмазного бизнеса - Бельгии, Индии и Израиля.

Гранильная отрасль не создала рабочих мест для канадских рабочих, как первоначально было обещано. Ссылаясь на нехватку обученных местных рабочих, многие фирмы привлекли сторонних огранщиков. Льготные условия для иностранных рабочих в Канаде позволяли продолжать это бесконечно, и местные рабочие практически не могли воспользоваться данной возможностью трудоустройства.

Вероятно, достоинством, которое перевешивает все недостатки гранильной отрасли, стало брендирование канадских бриллиантов. В стране продается несколько разных брендов, и они предлагаются как добытые, ограненные и полированные в Канаде. При этом для целей маркетинга ритейлеры могут использовать экологические данные канадских рудников, зарплаты, выплачиваемые рабочим, и вообще «чистую» репутацию алмазной отрасли в стране. Это помогает небольшому числу фабрик создавать для себя нишу на рынке, и отрасль до сих пор поддерживает свою устойчивость.

Выводы и рекомендации

1. Следует признать, что опыт развития алмазной промышленности в Канаде очень слабо изучен отечественными институтами, занимающимся проблемами алмазно-бриллиантового комплекса России и Якутии, которые до сих пор утверждают, что создание алмазодобывающей промышленности в Якутии не имеет аналогов в мире.

2. Бенефикация в Канаде также должна быть интересна якутским диамантерам тем, что для гранильных предприятий близость к ресурсам и гарантия постоянной поставки имеют важное значение, но этого недостаточно для развития. Когда существует давление со стороны других затрат, она, скорее, должна развиваться по веской бизнес-причине или стратегии.

3. Стратегия брендирования в Канаде определенно сработала, создав нишу сбыта среди канадских потребителей. Следующим шагом становится распространение этих брендов на остальную часть мира, в первую очередь на США, при том давлении на рынок, которое оказывают выращенные в лаборатории бриллианты.

Ю. Г. Данилов, кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик

С. П. Леонтьев, старший преподаватель ИМИ СВФУ им. М. К. Аммосова

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