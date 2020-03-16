Розничная маржа может увеличить продажи синтетических бриллиантов

25 февраля 2020

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), аналитик финансовых рынков (CFA)

(paulzimnisky.com) - Хотя более низкие цены синтетических бриллиантов по сравнению с природными бриллиантами, а также рыночные преимущества, связанные с этикой и устойчивостью, в значительной мере укоренились в массовом сознании, продвижению продукта, вероятно, также способствует кажущийся менее очевидным фактор - маржа прибыли, которую они предлагают ритейлерам.

При анализе оптовых и розничных цен на небрендовые синтетические и природные бриллианты выявляется, что валовая розничная прибыль от синтетических бриллиантов популярных размеров в каратах в 1,8 раза выше, чем у природных (см. рисунки ниже).

Для дальнейшей количественной оценки этого, например, в некоторых случаях ритейлеру теоретически придется продать синтетические бриллианты на сумму $5 000, чтобы получить такую же валовую прибыль, что и при продаже эквивалентных природных бриллиантов на сумму почти $10 000. В данном случае «валовая прибыль» считается прибылью ритейлера от реализации при продаже бриллианта, то есть отношением цены продажи к оптовой стоимости бриллианта.

Анализ прибыли от продажи синтетических бриллиантов по сравнению с природными

Расчетная валовая прибыль в розничной торговле с разбивкой по размерам в каратах

Расчетная валовая прибыль в розничной торговле (в процентах) с разбивкой по размерам в каратах



Надписи:

Estimated Retail Gross Margin (%) - Расчетная валовая прибыль в розничной торговле (в %). carat - карат. Man-made Diamonds - Синтетические бриллианты. Natural Diamonds - Природные бриллианты.

Все приведенные бриллианты относятся к категории (небрендовых) бриллиантов круглой огранки чистоты VS и почти-бесцветные. Расчетная валовая прибыль основана на оптовой цене бриллиантов относительно розничной цены. Данные основаны на открытых данных о ценах, данных из отраслевых источников, а также на оценках и данных анализа, полученных Полом Зимниски.

Это важный показатель для ритейлера, продающего как синтетические, так и природные бриллианты, поскольку теоретически высокая валовая прибыль от синтетических бриллиантов служит потенциальным стимулом для установления приоритетов в продаже синтетических бриллиантов над природными, при условии, что разница в прибыли остается на месте. Кроме того, учитывая, что ритейлеры являются прямым контактом между потребителем и бриллиантом, они могут быть более склонны продвигать преимущества синтетического камня по сравнению с природным, тем самым влияя на долгосрочное восприятие товаров покупателем.

Несмотря на значительный рост доступности ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами в последние годы, по оценкам, только 1 из 5 розничных продавцов бриллиантов в США имеет в продаже синтетические бриллианты; а за пределами США эта цифра даже (намного) меньше. Кроме того, многие ювелиры и другие ритейлеры, торгующие синтетическими бриллиантами, имеют ограниченные складские запасы, так как проверяется потребность покупателя в товаре. Это, возможно, позволило нескольким ритейлерам, которые все же предлагают синтетические бриллианты, особенно те, у которых имеются бόльшие складские запасы, взимать надбавки.

Анализ валовой прибыли от продажи синтетических бриллиантов по сравнению с природными бриллиантами

Расчетная валовая прибыль в розничной торговле по стоимости проданных камней и размеру в каратах

Надписи:

Diamond Size (ct.) - Размер бриллианта (в каратах). Man-made Diamonds - Синтетические бриллианты. Natural Diamonds - Природные бриллианты. Est. Gross Profit Per Sales Amount - Расчетная валовая прибыль на сумму продажи. Differential Multiple* - Дифференциальный множитель*.

* На какую сумму ритейлеру необходимо продать природных бриллиантов по сравнению с синтетическими бриллиантами, чтобы получить эквивалентную валовую прибыть в долларах.

Все приведенные бриллианты относятся к категории (небрендовых) бриллиантов круглой огранки чистоты VS и почти-бесцветные. Расчетная валовая прибыль основана на оптовой цене бриллиантов относительно розничной цены. Данные основаны на открытых данных о ценах, данных из отраслевых источников, а также на оценках и данных анализа, полученных Полом Зимниски.

Кроме того, учитывая относительно более низкие затраты на производство синтетических бриллиантов по сравнению с затратами на производство природных (особенно при производстве камней больших размеров в каратах, учитывая, что синтетические бриллианты являются товаром промышленного производства), теоретически было бы дешевле, если в цепочке поставок синтетические бриллианты предлагались бы ритейлерам на условиях консигнации. При поставке товара по консигнации, у ритейлеров обычно более низкие или нулевые затраты на складские расходы, и поэтому они могут быть более избирательными в предоставлении скидок потребителю, что может привести к более устойчивому размеру прибыли.

Тем не менее, в будущем, по мере того как сектор ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами будет становиться все более зрелым, новые производители и более совершенные технологии производства позволят увеличить предложение, а по мере того, как все больше ритейлеров будут участвовать в конкуренции в нижней части алмазопровода, особенно те, кто продает небрендовые товары, этот продукт, вероятно, примет более товарный характер. В результате, розничные прибыли могут уменьшиться и, в конечном итоге, упасть до уровня розничных прибылей от торговли природными бриллиантами или стать даже ниже.



