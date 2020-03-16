Может ли индийская алмазная отрасль пережить нынешний кризис?

02 марта 2020



Индийская алмазная биржа в Мумбае Фото: Bharat Diamond Bourse



Индийскую алмазную отрасль ожидает неопределенное будущее с многочисленными проблемами, которые нужно решать одновременно. Когда крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers сообщила о продаже алмазов на сумму $545 млн в первом цикле продаж этого года после тяжелого 2019 года, это стало признаком того, что отрасль находится на пути восстановления.

Но как раз в то время, когда в начале нового 2020 года в отрасли появились признаки улучшения после спада спроса в Гонконге и Китае из-за торговой войны между США и Китаем и беспорядков в Гонконге, внезапно начался хаос с разразившимся смертельным коронавирусом в Китае.

Хотя общий мировой экспорт бриллиантов из Индии в декабре 2019 года незначительно увеличился до $1,25 млрд по сравнению с предыдущим месяцем, импорт выращенных в лаборатории алмазов составил $45,69 млн в декабре 2019 года по сравнению с $14,75 млн в декабре годом ранее. Это указывало на то, что отрасль находится на пороге улучшения и роста. Но сейчас первый квартал выглядит все мрачнее по мере того, как вспышка коронавируса наносит вред спросу в Гонконге - крупнейшем экспортном рынке Индии. Декабрь был лучше, так что участники отрасли чувствовали, что она выздоровеет, но в январе появилась проблема коронавируса. Таким образом, в январе пострадал экспорт, и восстановление может занять не менее месяца или двух.

Индийский экспорт бриллиантов в Гонконг упал на 23% за девять месяцев, окончившихся декабрем прошлого года, до $5,4 млрд. Общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в Гонконг за этот период сократился на 9% до $7,4 млрд. В связи с тем, что Совет по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) перенес две одновременных выставки - Гонконгскую международную выставку бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) и Гонконгскую международную ювелирную выставку (Hong Kong International Jewellery Show) - на 18-21 мая из-за вспышки коронавируса, индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий находится в бедственном положении. Кроме того, ожидается, что участники из Китая и Гонконга не посетят IIJS Signature-2020, поскольку Индия запретила визы для путешественников из обеих стран.

На первом цикле продаж De Beers в этом году цены на алмазы выросли на 3-4 процента, но индийские экспортеры бриллиантов не уверены, отразится ли повышение цен на бриллиантах, так как спрос из Китая, Гонконга и стран Дальнего Востока, вероятно, пострадает из-за вспышки коронавируса. Кроме того, индийская торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями разочарована бюджетом правительства страны на 2020 год, в котором сохранена импортная пошлина на золото на уровне 12,5% и на бриллианты на 7,5%, и алмазной отрасли не поступило никаких других позитивных предложений. В последнее время спрос на золотые ювелирные изделия в Индии снизился до 544,6 тонн в 2019 году, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Падение произошло в основном из-за резкого роста цен на желтый металл до нового шестилетнего максимума в долларовом выражении во второй половине года, а также сказалось замедление экономики страны и снижение спроса в сельской местности.

Индия является крупнейшим в мире центром огранки и полировки бриллиантов, а Сурат является центром этой огранки, полировки и обработки бриллиантов, экспортируя 85 процентов камней. Вспышка коронавируса в Китае неизбежно скажется на продажах бриллиантов, если в ближайшее время ситуация не окажется под контролем. Цены на бриллианты не будут расти, а маржа производителей окажется под давлением. Общий экспорт бриллиантов за первые девять месяцев текущего финансового года сократился на 17,14 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрасль ожидала улучшения экспорта в четвертом квартале после заключения торгового соглашения между США и Китаем. Но в нынешних условиях экспорт вряд ли вырастет в четвертом квартале.

Сообщения в индийской прессе подчеркивают беспокойство, которое испытывают многие алмазные трейдеры по поводу последствий продолжающейся вспышки коронавируса. Хотя в Индии были единичные случаи заболевания, большинство людей больше обеспокоены последствиями для алмазной торговли для страны, особенно в Сурате. Согласно сообщениям СМИ, алмазная отрасль Сурата может понести убытки в размере около $1,12 млрд в ближайшие пару месяцев, так как Гонконг является одним из основных экспортных направлений, и он объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. На Гонконг приходится около 37 процентов всего экспорта Сурата. Кроме того, гуджаратские трейдеры в Гонконге возвращаются в Индию до тех пор, пока ситуация на Дальнем Востоке не улучшится, что означает отсутствие бизнеса.

Согласно отчету издания TOI, Специальная таможенная зона (Special Notified Zone, SNZ) Международного центра алмазной торговли Сурата (Surat International Diatrade Centre, SIDC), расположенная на Гуджаратской алмазной бирже (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, была объявлена таможенной зоной для осуществления импорта, торговли и реэкспорта алмазов. Ожидается, что к концу февраля ведущие алмазодобывающие компании со всего мира прибудут в Сурат для продажи своих алмазов напрямую диамантерам этого города. Но, в зависимости от ситуации в конце февраля, еще неизвестно, произойдет ли это.

Что касается годового объема импорта алмазов в Индию, то он составляет около $18 млрд. Около 70% алмазного сырья закупается у крупных алмазодобывающих компаний, включая De Beers, АЛРОСА, Rio Tinto, Dominion и т. д., а остальная часть поступает в страну со вторичных рынков в Антверпене и Дубае. Но индийские банки, работающие в Антверпене, являющемся центром алмазной торговли, либо прекратили финансирование алмазного бизнеса в бельгийском городе, либо сократили свои риски. В Индии банки также ужесточили финансирование сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.

Однако индийским трейдерам, которые покупают алмазы у российской крупной горнодобывающей компании АЛРОСА, есть чему порадоваться. В последних сообщениях СМИ говорится, что российские банки начали предоставлять кредиты иностранным клиентам АЛРОСА для покупки алмазного сырья. Это поможет индийской алмазной торговле, которая осталась без банковского финансирования после предполагаемой аферы Нирава Моди (Nirav Modi). Говорят, что АЛРОСА также предоставила уполномоченным индийским оптовым покупателям возможность покупать всего лишь 55% от объема контракта, чтобы они не накапливали складские запасы. «Это поможет тем, кто покупает алмазное сырье в Антверпене. ABN Amro Bank уже сократил финансирование закупок алмазного сырья и уменьшил срок погашения кредита. Таким образом, если российские банки выступят с нормами кредитования, благоприятными для бизнеса, это хорошо для индийской алмазной торговли», - заявил Колин Шах (Colin Shah), заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



