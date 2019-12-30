Год, который не стоит помнить

30 декабря 2019

Блог Президента WFDB Эрни Блома (Ernie Blom)

Отрасль закрывается на новогодние праздники, это подходящий момент, чтобы вспомнить прошлый год и с нетерпением ждать, что принесет нам год грядущий. 2019 год, безусловно, был замечательным годом, но для многих он не такой год, который стоит запомнить.

(wfdb.com) - Были серьезные проблемы, угрожающие благополучию отрасли. В первую очередь - и самое главное - потребительские настроения. Год назад никто даже не думал, что мы пострадаем от предстоящей торговой войны между США и Китаем.

Главный вопрос не в тарифах на китайский импорт, а в макроэкономическом воздействии торговой войны на доверие американских потребителей и в том, как это влияет на покупки бриллиантов.

В этом контексте следует отметить, что акции Signet, крупнейшей розничной сети в мире, показали огромный спад в 2019 году и вышли из S&P 500. Только на долю Signet по-прежнему приходится 15% всего алмазного рынка нижней части алмазопровода в Соединенных Штатах.

В сентябре был отмечен прогнозируемый рост на 2-4% в США наравне с Японией и на более низкий процент в Европе из-за социально-политических волнений в Великобритании и Франции. Теперь, спустя 3 месяца, из отчета, опубликованного 11 декабря консалтинговой компанией Bain & Co., стало ясно, что ожидается падение глобальных розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами на 3% в долларовом эквиваленте.

Снижение, по-видимому, обусловлено изменениями на двух крупнейших рынках, в США и Китае, где ожидается снижение продаж ювелирных изделий на 3% и 8% соответственно, главным образом из-за падения доверия потребителей и геополитической неопределенности. В США замедление китайского туризма, помимо всего прочего, также негативно сказалось на продажах.

С октября сократились розничные продажи в Гонконге. Розничные продажи ювелирных изделий, наручных часов, часов и других ценных подарков в стоимостном выражении в сентябре упали на 41% по сравнению с годом ранее.

Данные ритейла показывают, что ежегодный праздник «Золотая неделя» (Golden Week) в материковом Китае не смог перерасти в туристический подъем, который мог бы уменьшить экономическую неустойчивость внутреннего рынка. В целом, число посетителей в Гонконге упало почти на 44%.

Говорят, что в будущем году ритейлер косметики Sa ​​Sa International Holdings Ltd. закроет около 30 магазинов. В этом году акции Sa Sa упали более чем на 40%. В то же время крупные дома активно переводят свое стратегическое внимание на материковый Китай.

Что все это значит для мидстрима?

Ситуация привела к небезопасной ситуации на рынке и в алмазопроводе, который выглядит опасно затоваренным. Продажи De Beers сейчас находятся на самом низком уровне с 2015 года – со времени последнего кризиса. Аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) полагает, что нынешняя полоса неудач была частично вызвана банковскими скандалами, разразившимися в начале 2018 года. Кредиторы, которые уже скептически относились к отрасли, еще сильнее закрутили гайки.

В некоторых случаях в прошлом году мы наблюдали существенную принудительную ликвидацию запасов. Драгоценные камни были вброшены на рынок по низким ценам. В то же время спрос был слабым на ключевых рынках, таких как Индия и Китай, что оказывало дополнительное давление на цены на бриллианты. По словам Зимниски, проблемы с «перевариванием» в настоящее время являются самой большой проблемой для рынка алмазов, так как, по его оценкам, за последние полтора года из сегмента мидстрима поступило избыточное количество бриллиантов на $10 млрд.

Выручка в мидстриме снизилась на 25% в 2019 году, согласно исследованию Bain & Co., так как почти рекордный объем добычи алмазов в начале 2019 года не сопровождался увеличением спроса на бриллианты, что привело к повышению уровня складских запасов, вызвавшему цепную реакцию в цепочке поставок.

Производители бриллиантов достигли предела, и они решили, что не могут продолжать терять деньги. Нет смысла покупать, если они уже забиты складскими запасами. Индийские производители бриллиантов сократили свои закупки алмазного сырья примерно на 30%, чтобы разгрузить товарные запасы и улучшить свой денежный поток.

Как только оптовые торговцы, трейдеры и ритейлеры реализуют текущие запасы - увидят свет в конце туннеля, - отрасль будет в гораздо лучшем положении. Согласно последнему отчету Bain & Co., вышедшему на этой неделе, восстановление может занять еще один год.

Влияние на цены на алмазное сырье ощущается во всей отрасли. Показатели некрупных алмазодобывающих компаний упали до самых низких значений за последние годы, а доминирующий производитель De Beers был вынужден принимать меры. Годовая выручка De Beers упала на 26% с 2018 года из-за уменьшения объемов продаж, более слабого ассортимента продукции и снижения индекса цен.

Так как становится ясно, что сокращение запасов закончится только устойчивым улучшением маржи в мидстриме за счет роста цен на бриллианты, а спрос на ювелирные изделия со стороны конечных пользователей остается невысоким на ключевых растущих рынках, в то время как экспорт синтетических алмазов из Индии стремительно растет, остается вопрос: «что дальше?»

Так где же искать возможности?

Нравится нам это или нет, но Китай, похоже, является ответом на все вопросы. Особенно материковый Китай.

В целом, от китайского поколения Z - нового поколения, которое считается «сегментом, достойным внимания», ожидают многого. Оно будет иметь значительную покупательскую силу, будучи амбиционными и имеющими возможности импульсивными покупателями. В 2019 году значительно выросли китайские онлайн-продажи бриллиантов.

Кроме того, значение имеет подлинность. На сегодняшнем онлайн-рынке у людей больше возможностей, чем когда-либо прежде. Потребители говорят, что для их покупательского поведения подлинность имеет решающее значение, а не является просто тенденцией.

Природные алмазы, сформированные в недрах земли три миллиарда лет назад, ценятся как более подлинные, чем синтетические копии, созданные на фабриках в коммерческих целях. Неподлинные товары разочаровывают: из того, что люди получали, больше всего их разочаровали выращенные в лаборатории бриллианты. Общей темой, встречающейся в подлинных продуктах, является их способность передавать эмоциональную и сентиментальную ценность.

Что дальше в 2020 году?

Это подводит нас к тому, что мы все вместе должны реализовать в 2020 году. Идея родилась во время кампании «Я люблю природные алмазы» (I love natural diamonds), проведенной Израильской алмазной биржей.

Посыл кампании гласит: «В фальшивом мире подлинные вещи - редкость» (In a fake world, real things are rare), и в ее ходе рассказывается история о природном бриллианте: его уникальности, поразительной красоте, природном происхождении, геологическом возрасте и неизмеримой ценности. Видео заканчивается тегом «Я люблю натуральные бриллианты».

То, что отличает природные бриллианты от созданных в лаборатории, кроме связи с любовью, так это то, что природные бриллианты являются невозобновляемыми. Предложение природных алмазов и бриллиантов ограничено природой. Важно отметить, что более дорогие бриллианты исторически сохраняли свою стоимость перепродажи после покупки, что связано с присущей им редкостью высококачественных бриллиантов.

Дискуссия о выращенных в лаборатории бриллиантах (ВЛБ) в нашем случае должна стать «объединяющим фактором». Вся торговля, от малых до средних и крупных корпораций, включая алмазодобывающие компании, должна объединиться. Одним из методов, которые мы исследовали, является использование какого-либо усиливающего фактора в распределении путем использования группы WhatsApp и broadcast-списка.

Сегодня группа WhatsApp Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) насчитывает 175 членов - всех директоров бирж-членов WFDB. Если каждый директор биржи транслирует контент своим контактам, мы должны охватить аудиторию в 15 000-20 000 человек, в основном активно занимающуюся алмазной торговлей, что уже является очень хорошим охватом.

Наша ближайшая цель - найти удобный способ еженедельного обмена цифровым контентом таким образом, чтобы облегчить его загрузку и распространение до соответствующей торговли.

Распространение по всем каналам социальных сетей является еще одним шагом, который также должен способствовать широкому охвату. Это только первый шаг, и появится еще больше способов. Появление ВЛБ в основных средствах массовой информации стало сигналом к действию. Давайте объединимся под флагом WFDB, чтобы бриллианты снова засияли как единственный подарок любви.

Желаю всем вам веселых праздников, наслаждайтесь отдыхом и совершайте безопасные путешествия!



